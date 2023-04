Action, Tore, Platzverweise: Knesebeck gewinnt Fünf-Tore-Derby

Von: Aron Sonderkamp

Der Kampf war da, nur die Punkte nicht: Der VfL Wittingen/Suderwittingen (2.v.l. Marvin Heinrichs und r., Mohamed Bea) unterlag VfL Knesebeck (am Ball Joel Reinecke) mit 2:3. © Aron Sonderkamp.

Wittingen - Action, Tore, Platzverweise! Das Wittinger Fußball-Kreisliga-Derby zwischen dem VfL Wittingen/Suderwittingen und dem VfL Knesebeck bot einiges.

VfL Wittingen/S. – VfL Knesebeck 2:3 (1:2)

Die erste Hälfte hielt von vornherein, was ein Derby verspricht. Nach nur zwei Minuten stellte Knesebecks Matthias Reinecke nach schönem Spielzug über die linke Seite auf 1:0.

Doch quasi im direkten Gegenzug egalisierte Wittingens Boris Ruder nach ebenso schöner Ballstafette. In der Folge widmeten sich die Brauereistädter dem verteidigen, war in den Zweikämpfen durchweg präsent.

Joel Reinecke traf noch zur abermaligen Führung

Hier und da kamen die Einhörner dennoch durch. „Gegenüber den letzten Wochen wollten wir einen ruhigeren Spielaufbau haben, den Ball laufen lassen und die Seiten wechseln“, erläuterte Knesebecks Co-Trainer Steffen Haven, der für den erkrankten Jan Rinkel an der Seitenlinie stand, die Herangehensweise.

So stellte Joel Reinecke nach gut einer halben Stunde auch auf 2:1. Kurz vor der Pause scheiterte Malte Gercke noch nach sehenswertem Flugkopfball nach Hereingabe von Matthias Reinecke (42.).

Wittingens Trainer Peter Grünheid konnte seiner Mannschaft vom Einsatz her keinen Vorwurf machen: „Uns hat im Spielaufbau nur ein wenig die Entschlossenheit gefehlt.“

Wittingen/Suderwittingen trat wieder ersatzgeschwächt an

Ein zusätzliches Problem: „Uns haben Botann und Roni Agirmann und Christian Brauner gefehlt. Dann musste Marcel Kerstens noch verletzt ausgewechselt werden. Das können wir einfach nicht wegstecken.“



Nach dem Seitenwechsel gelang dem Tabellenschlusslicht aber nach einem Solo von Mory Camara, der von der Grundlinie aus traf, das 2:2. Beinahe postwendend kam jedoch der erneute Rückschlag.

Wittingens Keeper Marco Börstler konnte einen abgefälschten Ball nur nach vorne prallen lassen, Mohamed Sadialiou Diallo staubte ab. „Das zweite und dritte Tor waren Geschenke. Da sind wir selber für verantwortlich“, ärgerte sich Grünheid, der dann auch noch den Platzverweis von Mohamed Bea mit ansehen musste.

Haven erlebte ein rassiges Derby

„Er ist noch sehr jung und wurde schon provoziert. Er ist noch nicht cool genug, solche Situationen von sich abprallen zu lassen.“

Auch Haven sprach von einem rassigen Derby: „Ich habe viele Derbys erlebt und gespielt, aber das war heute von der Hitzigkeit nicht zu überbieten.“ Trotz wenig Fußball in der zweiten Hälfte, wie Haven beschrieb, kam es in der 90. Minute nochmal zu einem Kracher.

Der aufgerückte Börstler scheiterte per Kopf an Knesebecks Keeper Philipp Schulze. Nach drei Niederlagen am Stück konnten die Einhörner wieder aufatmen. Haven: „Das Derby kam zur richtigen Zeit, um den Bock umzustoßen. Es ist wichtig, dass die Jungs wieder Spaß am Spielen haben.“