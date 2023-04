Wesendorfer SC – SV Meinersen 0:4 (0:2)

Wittingen und Wesendorf verlieren: Weiterhin Schneckenrennen im Keller

Von: Ingo Barrenscheen

Heißes Tänzchen: Der VfL Knesebeck (l. Matthias Reinecke) fand gegen den SV BW Rühen (2. v. l. Robin Magnus) nur schwerfällig in die Partie, biss sich aber rein und kam so letzten Endes zu einem gerechten 2:2-Unentschieden vor heimischer Kulisse. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Die Kellerkinder haben wieder verloren. In der Fußball-Kreisliga gab es für Wittingen/Suderwittingen und Wesendorf nichts zu holen. Das Schneckenrennen setzt sich fort.

TSV Hillerse II – TSV Brechtorf 1:1 (0:1)

Knapp daneben ist auch vorbei... Schon wieder stand Brechtorf ganz knapp vor dem erhofften Befreiungsschlag, musste sich durch den Hillerser Last Minute-Ausgleich aber mit einem Punkt begnügen.

Ärgerlich in den Augen von TSV-Trainer Andre Bischoff: „Wir sind im Aufwind, langsam liegt der Dreier in der Luft. Wir wollen unbedingt diese drei Punkte.“ Es wäre fast soweit gewesen, wäre nicht eine Ecke in der 89. Minute im zweiten Bildungsweg nicht noch einmal gefährlich geworden.

Schlechte Platzverhältnisse in Hillerse

Ein Schuss von der Sechzehnerkante, ein TSV-Akteur fälscht unhaltbar vor dem Torwart ab – 1:1. Was die Szene für Grün-Weiß noch schmerzvoller machte. „Einige meiner Jungs meinten, es wäre Abseits gewesen“, seufzte Bischoff.

Die Führung durch Tobias Jürgens, der nach langer Zeit mal wieder traf, war so doch noch dahin. Laut Bischoff hätte die Partie im Grunde aufgrund der Platzverhältnisse aber gar nicht angepfiffen werden dürfen.

„Der Platz war eigentlich nicht bespielbar. Der war nur noch hart.“ Dementsprechend hätte sich das „erwartete Flippern“ ergeben. Brechtorf machte das Beste daraus. Wäre nicht die frustrierende Szene gewesen.

VfL Wittingen/S. – SV Westerbeck 0:3 (0:2)

Das permanente Personal-Puzzle des VfL Wittingen/S. erreichte am gestrigen Sonntag eine noch nicht dagewesene Form. „Das war schon ziemlich extrem“, gab selbst der leiderprobte Trainer Peter Grünheid zu.

Eine schwierige personelle Situation

Die ohnehin gebeutelten Brauereistädter mussten spontan auf Mory Camara verzichten, zudem tauchte Evgenij Suskevic durch einen ausgefallenen Zug der Deutschen Bahn erst direkt zum Anpfiff auf und konnte sich nicht einmal warmmachen.

Nach acht Minuten musste zu allem Überfluss auch noch Marven Stegmann verletzt runter. „So hatten wir drei Spieler aus unserer Zweiten auf dem Platz, die vorher schon 90 Minuten in den Knochen hatten. Respekt an die Jungs“, so Grünheid.

In dieser Konstellation sei schlichtweg „nicht mehr drin“ gewesen für den Tabellenvorletzten gegen Westerbeck. Wobei sich die Platzherren bis zum Doppelschlag zum 0:2 (25., 27.) ganz gut angestellt hätten.

Per 0:3 kam der Genickbruch

Erst ein leichtfertiger Ballverlust, dann musste Keeper Marco Boerstler einen Ball klatschen lassen. Beide Male sagte ausgerechnet der gebürtige Wittinger im SVW-Dress, Tim Bendig, dankeschön.

Bitter dann der Genickbruch zum 0:3: Leotrim Kastrati übersah bei einer Topchance die freien Nebenleute, im direkten Gegenzug klingelte es.

Wittingen hätte zumindest noch Ergebniskosmetik betreiben können, doch Moritz Thiele (75.) und Sven Arndt mit einem vergebenen Foulelfmeter (88.) verpassten die Gelegenheiten dazu gegen am Ende zehn Westerbecker im Verwaltungsmodus.

VfL Knesebeck – SV BW Rühen 2:2 (0:1)

Eine gerechte Punkteteilung am Ernst-Hiestermann-Platz. Darüber waren sich beide Trainer einig. Und unisono konnten sich auch beide Parteien mit dem 2:2 ohne Wenn und Aber anfreunden.

„In der Situation, in der wir uns befinden, ist das für die Moral sehr gut. Da nehmen wir den Punkt gerne mit“, bekräftigte VfL-Coach Jan Rinkel.

Einhörner entdeckten Grundtugenden

Die Einhörner würden aktuell teils überspielt wirken, rissen sich aber in der zweiten Halbzeit trotzdem noch einmal zusammen. Vorher sei seine Riege „gar nicht so richtig auf dem Platz“ gewesen, meinte Rinkel.

Dann aber entdeckte Knesebeck „Willen, Einsatz und Kampfstärke“. In einer doch recht wilden Phase nach gut einer Stunde Spielzeit kamen die Gastgeber so zweimal zum Ausgleich.

Am Ende hätten beide Seiten noch den Siegtreffer auf dem Fuß gehabt, schilderte Rinkel. „Es war dann doch offenes Visier.“



Derweil sprach Rühens Dirigent Jörg Jennerich von einem „hitzigen Spiel“, ohne übertriebene Härte wohlgemerkt. „Es ging schon zur Sache. Das 2:2 geht absolut in Ordnung, ich kann gut damit leben. Wir sind weiter ungeschlagen und haben einen guten Lauf.“



Wesendorfer SC – SV Meinersen 0:4 (0:2)

An der Niederlage an sich wollte Christian Müller nicht rütteln. „Die war verdient. Aber sie ist um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, fasste der Wesendorfer Coach die neuerliche Enttäuschung für das Tabellenschlusslicht gegen Meinersen zusammen.

Ihm war es spürbar schon fast unangenehm, doch im Grunde musste der WSC-Dirigent die „gleiche alte Leier“ wie fast jede Woche anstimmen. Durch Harakiri-Fehler bockte sich der WSC die Gegentore selbst ein.

Der Außenseiter verbuchte teils gute Passagen

„Ich weiß, Tore fallen meist durch Fehler – aber da sind immer Dinger bei, die nicht passieren dürfen“, schüttelte Müller den Kopf.

In einigen Passagen der Partie hätte der Außenseiter durchaus gut mitgemischt, kam nach dem 0:1 in Folge eines eigenen Eckballs durch einen Ballverlust der Hintermannschaft (!) seinerseits zu guten Chancen.

Die beste vergab Ole Staschik. Meinersen indes stellte sich vor der Kiste cleverer an und legte nach. Nach Wiederbeginn verbuchte das Heimteam zwar ein optisches Übergewicht, ohne aber zwingend zu werden.

Der Unterschied zur SVM, die sich vorne nicht lumpen ließ. Müller seufzte: „Wir hatten heute fünf, sechs Spieler aus der Zweiten dabei. Es ist halt sch... Aber wir wissen das und müssen damit umgehen.“