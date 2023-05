Früherer Magath-Schüler Giovanni Millemaci wird Trainer beim Kreisligisten TSV Brechtorf!

Von: Ingo Barrenscheen, Aron Sonderkamp

Teilen

Die Tinte ist trocken: Am Freitagabend unterzeichnete der neue Coach Giovanni Millemaci (M.) im Beisein von Abteilungsleiter Eike Witzke (r.) und Schatzmeister Marcel Schmidt seinen Vertrag beim Fußball-Kreisligisten TSV Brechtorf. © Privat

Mit der großen Fußball-Karriere klappte es nicht, dennoch bringt Giovanni Millemaci ein großes Füllhorn an hochklassiger Erfahrung mit. Das soll sich ab Sommer über den TSV Brechtorf ergießen. Der neue Trainer ist gefunden.

So etwas nennt man dann wohl einen Transfer-Coup. Der Fußball-Kreisligist TSV Brechtorf hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Coach Andre Bischoff gefunden – und dieser strotzt nur so vor fußballerischer Erfahrung. Giovanni Millemaci, seines Zeichens ehemaliger Junioren-Bundesliga- und Regionalliga-Spieler beim VfL Wolfsburg und bei den Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg und SSV Vorsfelde, betritt ab Sommer beim TSV allerdings trainertechnisch Neuland.

Erste Gespräche über Ostern

Den Kontakt zum 30-jährigen Italiener stellte Spartenleiter Eike Witzke her. „Wir sind dann in unvoreingenommene Gespräche gegangen, wir haben ihm den TSV vorgestellt und er hat sich uns vorgestellt“, erklärt der 2. Spartenleiter Dennis Pahl die ersten Schritte. Nach den ersten Gesprächen über Ostern lernte Millemaci, der zuletzt beim SV Barnstorf (Bezirksliga) und SV Reislingen/Neuhaus (Landesliga) auflief, die Mannschaft kennen. Die Chemie passte auf allen Ebenen. Gerade das sei den Brechtorfern wichtig gewesen, wie Pahl erklärt: „Unsere 1. Herren hatte in den letzten 25 Jahren eine Handvoll Trainer, also nur alle fünf bis zehn Jahre mal einen neuen.“ Damit habe die Mannschaft und der Vorstand ein „gutes Gespür“ in dieser Hinsicht. Genau diese Herangehensweise und das Beschnuppern mit dem Team hätte für ihn die Entscheidung leicht gemacht, erklärt Millemaci. „Das ist ein sportbegeistertes Dorf mit drei voll besetzten Herrenteams, alle sind mit Brechtorf verbunden. Aber das ist gar nicht ausschlaggebend. Mich hat überzeugt, dass erst mit der Mannschaft gesprochen wurde. Das hat mir gezeigt, dass es nicht wichtig ist, was für ein Name auf Brechtorf losgelassen wird, sondern das die Mannschaft auch einverstanden ist.“

Spielerische Erfahrung und passende Chemie

Selbstredend möchte der TSV aber auch von der Vita des künftigen Dirigenten profitieren: „Er hat jahrelang Regional- und Oberliga gespielt, kann unserer jungen Mannschaft also spielerisch einiges beibringen. Es ist uns wichtig, dass er die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt und dass das Zusammensein innerhalb des Teams und mit der Zweiten gut funktioniert“, so Pahl. Das Zusammenspiel von 1. und 2. Mannschaft habe hohe Priorität beim TSV. „Da sich Giovanni und Fabio (Mastrogiorgio, Trainer der Zweiten, Anm. d. Red.) über einige Ecken kennen, machen wir uns da auch keine Sorgen.“ Ein ebenso wichtiger Faktor bei der Entscheidung für Millemaci: „Wir wollten jemanden von außerhalb, der einen unvoreingenommenen Blickwinkel mitbringt. Außerdem wollten wir keinen gestandenen Trainer. Da passt er mit seinen 30 Jahren auch sehr gut rein“, verdeutlicht Pahl.

Erste richtige Station als Trainer

Tatsächlich sind die Grün-Weißen für den einstigen Deutschen A-Jugend-Meister (an der Seite von VfL-Identifikationsfigur Maximilian Arnold und dem heutigen Union Berlin-Profi Robin Knoche) der offizielle Startschuss ins Trainer-Geschäft. Zuletzt half Millemaci dem Wolfsburger Klub US Atletico aus dem Abstiegskampf heraus. Ein Crashkurs, die Lust auf mehr weckte. „Ich habe extrem gemerkt, dass mir das Spaß macht.“ So dauerte es nicht lange, bis die ersten Anfragen kamen. Eben auch von Brechtorf. Das Gesamt-Konzept sagte dem im Nachbarort Rühen wohnhaften Millemaci zu. „Das passt komplett. Der Verein ist Fußball-bekloppt, ich bin Fußball-bekloppt. Jetzt will ich zusehen, die Erfahrung und den Spirit noch anzuheben.“

„Lege Wert auf Ballspiel“

Als früherer Knipser vom Dienst – Millemaci avancierte sogar im Dress der Jungwölfe zum besten Torschützen in der Next Gen Series, also der Champions League für Nachwuchsriegen, und spielte dort etwa auch gegen den heutigen Chelsea-Star Raheem Sterling – bringt er jede Menge Input mit. Zur Profi-Karriere reichte es zwar nicht („Ich habe den Fokus wie viele in dem Alter nicht richtig gesetzt und den Drive verloren“), dennoch sei es eine „feine Zeit“ mit „tollen Erfahrungen“ gewesen. Während er selbst noch unter Felix „Quälix“ Magath den berühmt-berüchtigten Hügel der Leiden rauf- und runterhatzen musste, können sich die Brechtorfer Kicker eher auf andere Elemente in den künftigen Trainingseinheiten freuen. „Ich lege viel Wert auf Ballspiel.“