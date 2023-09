Rinkels vielsagende „Note 8“: Knesebeck-Coach erwartet Trotzreaktion gegen WSC

Von: Ingo Barrenscheen

Im weiteren Verlaufe der Saison soll eine Führung auch über 90 Minuten Bestand haben: Marvin Schiller (2.v.r.) und der SV Hankensbüttel haben die nächste Chance gegen Welat Gifhorn. Der TSV Brechtorf (Joel-Rene Brandt) erwartet derweil den Absteiger FSV Adenbüttel Rethen. © Scholz, Marvin

Die Fußball-Kreisliga strebt ihrem zweiten Spieltag entgegen. Dabei ist der VfL Knesebeck auf Wiedergutmachungs-Kurs.

Eine erste Kostprobe ist erfolgt. Doch noch ist es viel zu früh, um daraus für den weiteren Saisonverlauf der Fußball-Kreisliga fundierte Rückschlüsse ziehen zu können. Dennoch: Am Sonntag (Anpfiff überall 15 Uhr) steht etwa der ambitionierte VfL Knesebeck im nächsten Heimspiel gegen Wesendorf schon ein wenig unter Druck. Top-Titelfavorit MTV Gamsen tritt bei der SV Leiferde an, derweil debütiert der amtierende Kreispokalsieger SV Westerbeck in Triangel.

SV Welat Gifhorn –

SV Hankensbüttel

Schicksalsgenossen unter sich. Sowohl Welat als auch Hankensbüttel kommen mit dem leichten Frustrations-Grad daher, eine 2:0-Führung am ersten Spieltag nicht ins Ziel gebracht zu haben (jeweils 2:2). Bis zum Anpfiff hätte seine Riege diese Mini-Tragödie aber geistig abgehakt, versichert Trainer Dirk Asmus. Das wäre auch ratsam, immerhin wird auch der türkische Klub aus Gifhorn den HSV vor Herausforderungen stellen. Wobei Asmus mit Blick auf den Gegner „völlig im Dunkeln tappt. Aber das wird uns in ganz vielen Spielen so gehen.“ Genau deshalb sind die Hankensbütteler schließlich aufgestiegen: Um neue Reizpunkte zu erleben. Letztlich müsse seine Riege aber auch nicht unbedingt „so genau wissen, was uns erwartet – weil wir uns eh mehr auf uns konzentrieren.“



Unter der Woche konzentrierte sich der HSV im Training speziell auf das „Ausspielen von Überzahl-Situationen“, verriet Asmus einen der Schwerpunkte. Denn diese Momente hatten ihm gegen Brechtorf überhaupt nicht gefallen. Der letzte, der vorletzte Pass, das Gespür für die richtige Entscheidung: Da muss sich der Aufsteiger noch steigern. Vielleicht kann dabei auch Nick Schnöckel helfen, der sich genau wie Jari Lilje nach Verletzung immer mehr ranarbeitet.



TSV Brechtorf –

FSV Adenbüttel/Rethen

Lange Zeit hatte nicht viel darauf hingedeutet. Doch am Ende nahm Brechtorf vom Auftakt in Hankensbüttel doch noch einen glücklichen Punkt mit. „Diese Euphorie, die wir uns zum Ende hin geholt haben, wollen wir natürlich mit ins nächste Spiel nehmen. Die Mannschaft hat extrem Charakter gezeigt“, erklärte Trainer Giovanni Millemaci. Wenngleich Adenbüttel Rethen aus der Bezirksliga kommt und direkt starke Ergebnisse ablieferte (9:0 im Pokal in Gravenhorst, 3:1 gegen Vordorf), hat der TSV keine Angst. Millemaci: „Das erste Spiel hat Lust auf mehr gemacht. Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ Wenngleich Martin Ulbrich urlaubsbedingt fehlen wird.



VfL Knesebeck –

Wesendorfer SC

Für die einen ein Ohrwurm, für die anderen ein qualvolles Hörspiel... Als der Wesendorfer SC am letzten Spieltag der Vorsaison in Knesebeck auflief, dröhnte am Ernst-Hiestermann-Platz satte sieben Mal der Einhorn-Torjingle durch die Lautsprecher. Weil der VfL den WSC mit 7:2 abkanzelte. Davon hat auch der neue Coach Waldemar Bier gehört und meinte vor der Neuauflage schmunzelnd: „Meine Spieler haben schon gesagt: Dieses Mal wollen sie die Tormusik nicht so oft hören – sie waren schon ein bisschen traumatisiert von dem Spiel...“



Die Vorzeichen stehen nicht schlecht, dass die Gäste dieses Mal ein besseres Ergebnis erzielen könnten. Immerhin schlug Blau-Weiß den Vorjahres-Dritten aus Meinersen ein zweites Mal binnen sieben Tagen und reist mit neuem Selbstvertrauen an. „Ich hoffe, dass wir mit dieser Energie wieder in die Partie starten. Unser großes Plus ist zurzeit das Teamwork, die Leidenschaft“, verdeutlicht Bier, der im Gegensatz zum jüngsten 3:2-Erfolg auf Doppeltorschütze Niko Grühl und womöglich auch Nils Niehaus verzichten muss. Allerdings vermutet er auch einen angestachelten Gegner, der seinerseits durch die unverhoffte 2:3-Heimpleite gegen Hillerse II unter Zugzwang ist: „Vielleicht sind sie durch den ersten Dämpfer wachgerüttelt und vielleicht in der Woche so traktiert worden, dass sie sich voll reinschmeißen.“



Ist dem so, Jan Rinkel? Der Einhorn-Coach wollte im Training „genau hinschauen, wer bereit ist, zu spielen“. Denn nach der Eingangs-Pleite sei er „immer noch sackig“. Weil eine Halbzeit lang überhaupt nichts passte bei den Knesebeckern. Auch in Sachen Einstellung und Mentalität – der BVB lässt grüßen! „Wenn man eine Note geben müsste und könnte bis zu einer Sieben geben, dann war es eine Acht...“, grummelte Rinkel vielsagend. „Ich erwarte eine Trotzreaktion. Wir sind in der Bringschuld. Es muss ordentlich rappeln auf dem Platz, auch verbal.“



Wertvolle Hilfen bei diesem Unterfangen könnten die zuletzt angeschlagenen Andre Haven und Tim Krebiel sein, die sich gegen Hillerse in Hälfte zwei als belebende Elemente zeigten. Auch Adrian Feld, Kilian Müller und Daniel Meinecke stehen vor dem Comeback.