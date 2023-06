„Realistisch und optimistisch“: Wittingen zum Siegen verdammt

Von: Marvin Scholz

Isenhagener Land - Knallharter Abstiegskampf. Sollte der VfL Wittingen/Su. in der Fußball-Kreisliga gegen Triangel verlieren und Wesendorf sein Spiel gegen Welat Gifhorn gewinnen, wäre der VfL-Abstieg besiegelt.

SV Triangel – Wittingen/Su. (So., 15 Uhr)

Natürlich kann auch Wittingen/Suderwittingen-Coach Peter Grünheid die Tabelle lesen und erkennt, dass die Kreisliga-Geschichte übermorgen vorbei sein könnte.

Doch im Zusammenhang dessen wäre es falsch, schon jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. „Es spricht nicht viel für uns, aber wir gehen realistisch und optimistisch ran.“

180-Grad-Wende vonnöten

Jeder, der sich aktuell das rote Trikot anzieht, wisse immerhin um die prekäre Situation Bescheid. Nach dem bitteren 0:6 bei Welat Gifhorn „haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand“, muss der Übungsleiter seufzend feststellen.

Doch nun muss der VfL jeden versteckten Knochen ausgraben. „Wir wollen es bis zum letzten Spieltag offen halten.“ Was dazu vonnöten ist? Korrekt! Drei Punkte gegen den Tabellenachten.

„Wir werden sicherlich nicht mehr Ballbesitz haben und der Gegner wird munter drauflos spielen.“ Im Grundsatz hat Triangel, im Gegensatz zum VfL, nichts mehr zu verlieren.

Es bedarf aber im Wittinger Lager einer 180-Grad-Wende: „Wir müssen aufmerksamer verteidigen, unsere Chancen nutzen und müssen auf uns gucken.

Dazu taktisch diszipliniert agieren und kompakt stehen“, lautet die Zauberformel für das mögliche Wunder. Es geht nun darum, die Hausaufgabe fristgerecht einzureichen.

SV Meinersen/A/P. – VfL Knesebeck (So., 15 Uhr)

Grundsätzlich herrscht im Einhorn-Lager Zufriedenheit, aber: „Unser Ziel ist noch Platz vier“, pointiert VfL-Coach Jan Rinkel.

Gesamtbetrachtet hätte Knesebeck in dieser Saison noch einen Schritt gehen können, aber „wir können es noch schaffen, wenn wir beide Spiele gewinnen“.

Schützenfest als Stolperstein?

Doch dafür muss ebenso die Konkurrenz aus Vordorf und Westerbeck patzen. Der Blick gilt aber Richtung eigene Schaffenskraft. Wobei das Thema Leistungsfähigkeit, aufgrund des angehenden Schützenfestes, kontextuiert werden muss.

„Deswegen kann ich auch gar nicht einschätzen, was uns dort erwartet und was wir leisten können“, tut sich Coach Rinkel mit einer Prognose schwer.

Meinersen „wird mehr vom Spiel haben“. In spielerischer Hinsicht will der SV den Ball am Fuß haben und Pressing spielen“, weiß der VfL-Fußball-Lehrer. Aufgrund der nicht gerade stets sattelfesten Defensive will Knesebeck in ebendiese Räume eindringen. „Wir wollen einen vernünftigen Auftritt hinlegen.“

Wesendorfer SC – Welat Gifhorn (So., 15 Uhr)

Mit einem Heim-Sieg Wesendorfs und einer möglicherweise gleichzeitigen Niederlage des VfL Wittingen/Suderwittingen könnte der WSC die Klassenerhalts-Korken knallen lassen.

Klassenerhalt „wäre natürlich schön“

„Das wäre natürlich schön. Wir möchten, dass das Ding endlich durch ist“, konstatiert Wesendorf-Übungsleiter Christian Müller. Im Grunde wird der Tabellenvorletzte alles in die Waagschale werfen müssen, um den Sonntag zu rocken.

Dabei appelliert Müller vor allem an das Anknüpfen an die letzte Darbietung. „Dennoch gehen wir nicht als Favorit ins Spiel. Vorerst müssen wir hinten kompakt stehen, um dann mit einem guten Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen.“

Taktisch muss die Müller-Riege der Gifhorner Schalt-Zentrale einen Schlag auf die Hauptsicherung verpassen. „Dafür sind sie defensiv aber nicht schnell“, merkt der Dirigent an. Mit Leidenschaft, mannschaftlicher Geschlossenheit und gutem Zusammenhalt soll das Ziel fixiert werden.