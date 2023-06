Was jetzt, VfL Wittingen!? Nach dem Abstieg ist vor dem schwierigen Neuaufbau

Von: Ingo Barrenscheen

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Moritz Thiele (r.) zieht es gemeinsam mit Kevin Stieben von Wittingen zur SG Oerrel/Langwedel. Andere Altgediente wie Christian Brauner wollen künftig kürzertreten. © Sonderkamp, Aron

Nach dem abermaligen Abstieg aus der Fußball-Kreisliga muss der VfL Wittingen/Suderwittingen einen kniffligen Neuaufbau händeln.

Abstieg! Aderlass! Abgesang? In Anbetracht einer äußerst diffizilen Gemengelage stellt sich für den Herren-Fußball in Wittingen aktuell die brennende Frage: Was jetzt, VfL!? Ein Traditionsverein steht am Scheideweg. Anders als beim Kreisliga-Knockout 2018 – da stiegen die Brauereistädter direkt wie Phönix aus der Asche – droht der Klub längerfristig in der Versenkung zu verschwinden. Doch bei den Verantwortlichen macht sich eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität breit.

Es herrsche „viel Ungewissheit“. Daraus macht Wittingens Cheftrainer Peter Grünheid keinen Hehl. Gerade erst musste die Mannschaft aus der einzigen Stadt im Kreisgebiet nebst Gifhorn durch das 1:7 in Triangel das Worst Case-Szenario verdauen. Und als würde das nicht schon schwierig genug zu verdauen sein, spitzt sich die ohnehin schon haarige Personallage – ein ausschlaggebender Grund für die sportliche Misere – nebenbei noch weiter zu durch weitere verbriefte Abgänge (siehe Info-Kasten). Ein wackliges Kader-Gerüst. Trotzdem hat der VfL für die neue Spielzeit wieder zwei Herrenteams gemeldet zunächst. Grünheid und Co. sind aber noch weit davon entfernt, jetzt schon schwarzzumalen. „Es ist nicht so, dass wir die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müssen.“



Vielmehr herrscht der Gedanke: Manchmal muss man einen Schritt zurückmachen, um zwei vorwärtszukommen irgendwann. „Wir wollen neuen Anlauf nehmen“, bekräftigt der Coach. Primäre Prämisse für die kommenden Wochen und Monate sei es, sich „zu sortieren“. Wittingen plant seinen Worten nach einen „Neuaufbau mit Struktur“. Sowohl mit Blick auf das Team, „aber auch im Drumherum“. Um Wittingen möglichst wieder für Außenstehende mehr Attraktivität zu verleihen.



Ein gutes Stichwort: Womöglich wird der VfL die Verluste durch externe Zugänge wieder auffangen können. „Ich kann da aber noch nichts bestätigen, weil wir keine finalen Zusagen haben“, so Grünheid. Sollten sich diese Hoffnungen zerschlagen, greift Plan B. „Dann werden wir den internen Weg wählen.“ Sprich mit Akteuren aus der Reserve oder der A-Jugend (Gilgamesh Safar feierte zuletzt schon ein ordentliches Debüt, Botann Agirman war die ganze Saison ein wichtiger Bestandteil).



Wiederaufstiegs-Parolen werden jedenfalls nicht aus der Brauereistadt zu vernehmen sein. „Das wäre Faust, zweiter Teil“, verdeutlicht Grünheid. Schritt eins ist die Konsolidierung. Und schon das wird herausfordernd genug.



Duo verstärkt Oerrel/Langwedel, Fischer zieht es zurück nach Ummern Nach Evgenij Suskevic (SV Hankensbüttel) haben mittlerweile drei weitere Akteure des VfL Wittingen/S. ihren Weggang nach Saisonende verkündet. Während es Jonas Fischer auch umzugsbedingt zurück zu seinem Heimatklub VfL Germania Ummern zieht, schließen sich Moritz Thiele und Kevin Stieben gemeinsam dem spannenden neuen Projekt bei der SG Oerrel/Langwedel in der 2. Kreisklasse an. Für den aufnehmenden Verein selbstredend ein Glücksfall. „Sie sind beide Kreisliga-erfahren. Da freuen wir uns drauf“, strahlt Oerrels Abteilungsleiter Armin Schulze angesichts des hochkarätigen Bundles. Das Duo will bei Oerrel/Langwedel mit Freunden zusammen kicken. „Sie passen von der Gemengelage her mit ihren Kumpels voll rein“, so Schulze. Außerdem will bei der künftigen SG auch Marius Heimlich (früher VfL Knesebeck) wieder nach längerer Pause neu angreifen.