3. Kreisklasse: 0:9! Wittingen geht in Oesingen baden

Von: Marvin Scholz

Teilen

Ganze neun Mal musste die Zweitvertretung des VfL Wittingen Suderwittingen in der 3. Fußball-Kreisklasse (l., Thorsten Behrens) hinter sich greifen. Gegen Groß Oesingen II gab es eine deftige Niederlage. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – In der 3. Fußball–Kreisklasse bejubelte die SG Ohretal/Teschendorf/Schneflingen den ersten Heim-Sieg der Saison gegen Barwedel-Jembke. Außerdem stürzte der VfL Wittingen/Suderwittingen II in Oesingen an den Tabellenabgrund. Steinhorst erledigte seine Aufgabe mehr als souverän.

SG Ohretal/Tesch./S. – Barwedel-Jembke 2:1 (1:1)

Ein spannendes Spiel mit einem äußerst knappen Ausgang! Während beide Mannschaften die erste Halbzeit noch ausgeglichen gestalten konnten und jeweils ein Tor erzielten, setzte sich das Heim-Team im zweiten Durchgang entscheidend durch. Die Spielgemeinschaft bleibt somit auf Platz drei.



Tore: n.A.

SV Groß Oesingen II – VfL Wittingen/Su. 9:0

Ein klassischer Satz mit X... „Was soll ich großartig sagen“, leitete VfL-Coach Patrick Borchers etwas verzweifelt ein. Trotz der personal-gebeutelten Mannschaft verteidigten die Brauereistädter die erste Viertelstunde alles halbwegs gut weg. „Dann nahm alles seinen erwarteten Lauf: Der Gegner hat uns einfach überrannt, auch mit einem voll besetzten Kader hätten wir verloren“, meinte der Trainer. So nahm das Unheil seinen Lauf und Oesingen schoss Tor um Tor. Lorenz Cordes hebelte die Abwehr ein ums andere Mal aus und schnürte vor dem Halbzeitpfiff einen Dreierpack. Auch Matthias Thoelke traf innerhalb der ersten 45 Minuten zweifach. „Im Grunde hat Oesingen in dieser Liga nichts zu suchen“, umschrieb Borchers die Übermacht des Kontrahenten.



Tore: 1:0, 5:0, 6:0, 8:0 Cordes (16., 40., 45., 56.), 2:0, 4:0 Thoelke (19., 35.), 3:0 Demir (32.), 7:0 Evers (54.), 9:0 Swit (65.).

SV Steinhorst – SC Hagen-Bokel 7:0

Schön früh brachte das Heim-Team die Offensiv-Pferdestärken auf die Straße und überrannte den Gast. Auf die deutliche Halbzeitführung setzte das Team von Trainer Uwe Kage noch einen drauf und traf nach dem Seitenwechsel nochmals zweifach. Ein starker Erfolg für die Gastgeber.



Tore: 1:0 Erxleben (3. Minute), 2:0 Pirch (12. Minute), 3:0 Ahlvers (14. Minute), 4:0, 5:0 R.Pirch (35. Minute, 44.), 6:0 Logemann (51.), 7:0 Litau (87.).