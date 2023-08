Rein in die Schlacht: Wittingen/S. droht ein steiniger Start

Von: Marvin Scholz

In der Tat hammerhart: Weil sich der VfL Wittingen/Suderwittingen (2.v.r., Botann Agirman) in der Findungs-Phase befindet, wird der Auftakt steinig. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Der Vorhang ist geöffnet und somit kann die neue 1. Fußball-Kreisklassen-Saison losgehen. Absteiger VfL Wittingen/Suderwittingen steht vor einer riesen Herausforderung.

FC Ohretal – Teut. Tiddische (So., 14 Uhr)

Schon jetzt stellt Ohretal-Coach Sebastian Seidler freudig fest: „Ich hätte gedacht, dass die Jungs nach den letzten Spielen platt sind, aber es hat sich gelohnt, so früh mit der Vorbereitung anzufangen.“

Das Ohne-Fleiß-kein-Preis-Motto hat sich voll und ganz ausgezahlt. „Nun müssen wir aber die Stimmung hochhalten“, legt der Übungsleiter den Fokus auf die erste Hürde und macht keinen Anschein, auch nur einen Prozentpunkt abzuschenken.

Mit Blick auf das Personal-Dilemma in Tiddische schmeißt Seidler seinerseits in den Ring: „Diese Problematik kann auch eine Mannschaft zusammenschweißen und ein Wir-Gefühl entwickeln.“

Auf den Spuren des FCO befindet sich der SVTT aber noch nicht. Dazu sieht Coach Seidler Defizite im Tiddischer Spielspektrum. Sollte der Aufstiegsapirant „die Vorbereitungs-Inahlte umsetzen und die PS auf die Straße bringen“, dürften den drei Punkten nichts im Weg stehen.

SV Tappenbeck – Hagen-Mahnb. (So., 15 Uhr)

Auf die Frage, ob es vor dem Start leichte Bauchschmerzen gibt, antwortet HaMa-Coach Sven Andratschke einsilbig: „Nö!“ Beim Aufsteiger ist eine schwierige Saison einkalkuliert, aber am Wochenende offenbart sich ein guter Moment, „den Status quo“ zu überprüfen.

Indes hätte sich HaMa ein Heim-Spiel gewünscht. Aber auch dies tangiert den Übungsleiter peripher. „Wir wissen auch, dass Tappenbeck wieder oben mitspielen kann.“

Somit erwartet Andratschke eine dominante SVT-Mannschaft und eine klare Marschroute für den eigenen Auftritt: „Wir gehen positiv rein, wollen vernünftig stehen und Nadelstiche setzen.“

FC Germ. Parsau – SV Bokensdorf (So., 15 Uhr)

Eines gibt Parsaus Übungsleiter Sören Henke schon vor dem Anpfiff zu: „Eine Pleite zu Beginn würde unerwartet kommen.“ Zu ambitioniert und spielfreudig zeigte sich der FCGP in der Vorbereitung.

Angesichts der Tatsache, dass die Henke-Elf zuletzt mehr Erfahrung sammelte und der Kader breiter bestückt ist, sei das dominante Auftreten keine Ausnahme mehr.

Die individuelle Qualität lädt also dazu ein, das Spiel an sich zu reißen, Tempoverschärfungen im Pass-Spiel zu kreieren und die Möglichkeiten zu nutzen. Bokensdorf werde, so schätzt es Henke ein, mit körperlicher Robustheit auftreten. Demnach sei es wichtig, Geduld im eigenen Spiel zu wahren.

SV Tülau/Voitze – Wittingen/S. (So., 15 Uhr)

Die Wittinger Gefühlswelt lässt sich für den neuen Übungsleiter Patrick Borchers nur schwer in Worte fassen: „Ich weiß es noch nicht ganz genau“, lautet die Antwort auf die Nachfrage, ob das Team bereit sei.

Nach dem Tohuwabohu im Verein befindet sich der Mix aus der 1. und 2. Mannschaft noch in der Schnupperphase. „Das wird auch noch mehrere Wochen dauern“, betont Borchers.

„Sind in jedem Spiel Außenseiter“

Auch personell habe sich nicht allzu viel geändert. Doch warum nicht mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung im ersten Spiel ein Statement setzen!?

„Das wäre natürlich goldwert, Punkte aus Tülau mitzunehmen“, liebäugelt der VfL-Coach. „Weil wir sind in jedem Spiel Außenseiter. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gewinnen wollen.“

Angesichts des Drahtseilaktes im eigenen Haus befasste sich der Coach nicht wirklich mit Gegner. „Das wird ein hammerhartes Programm für die Jungs in den kommenden Wochen“, konstatiert Borchers.

Nun stehe aber die Mannschaft in der Pflicht, die volle Hülle und Fülle an Leidenschaft und Einsatzbereitschaft an den Tag zu legen.

SV Eischott – SV Jembke (So., 15 Uhr)

Die Leistung des Vorwochenendes möchte Eischott möglichst schnell aus den Köpfen kriegen. „Dafür müssen wir jetzt im Kopf umschwenken“, fordert Coach Lukas Heider.

Die Konstanz in der Vorbereitungs-Phase war erkennbar – umso fragwürdiger, warum es im Pokal hakte. Doch viel wichtiger ist es nun, die Kontinuität auf die Liga zu projizieren: „Gegen Jembke waren es aber immer enge Spiele“, sieht der Übungsleiter eine schwere Aufgabe auf sich zukommen.

Der Gast verfügt über eine schnelle Offensiv-Reihe und stabile Defensiv-Kette. „Deswegen benötigen wir schnelle Kombinationen und viele Bälle in die Tiefe.“

SV Osloß – Vorhop-Schö. (So., 15 Uhr)

Vor dem Auftakt gibt es kleine Fragezeichen beim FSV: Hinter Mittelfeldmotor Thomas Bulach und Ludger Harms steht ein Fragezeichen.

Doch bezüglich der Kader-Qualität macht sich Vorhop-Schönewörde-Coach Nicolas Müller keine Sorgen. „Bauchschmerzen habe ich deswegen nicht, weil ich meiner Mannschaft vertraue.“

Mittels des Vertrauens und der vorhandenen Qualität müsse das Spiel erfolgreich bestritten werden, um den Ansprüchen gerecht zu werden – so zumindest der Tenor des Dirigenten Müller.

Inhaltlich erwartet der Chefcoach eine eher defensiv-orientierte Mannschaft aus Osloß und einen spielbestimmenden FSV. „Daher plane ich schon einen Sieg ein“, wählt Müller breitschultrige Worte.

„Ich möchte das auch relativ früh entschieden haben“, wünscht er sich eine Partie ohne Bluthochdruck.

SV Wagenhoff – SV Barwedel (So., 15 Uhr)

„Der Trainer würde gerne gewinnen“, pointiert Wagenhoff-Coach Rene Vranken vor dem Start-Schuss. In der neuen Staffel freut sich der SVW-Dirigent auf spannende Duelle.

„Ich bin da aber recht entspannt.“ Kurz vor dem Aufgalopp nimmt Vranken eine fitte und spielfreudige Mannschaft wahr.

Auch der Matchplan für das Wochenende steht: „Weil Barwedel in der letzten Saison eine sehr gute Offensive, aber auch eine sehr anfällige Defensive hatte, wollen wir ab dem Mittelfeld angreifen“, blickt der Dirigent auf des Gegners Disbalance.

Immerhin wolle der Neuling noch nicht zu risikoreich agieren. „Das zu frühe Anlaufen ist nicht unser Plan und insgesamt wäre ich mit einem Punkt zufrieden.“