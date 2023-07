Rolle rückwärts: Wesendorfer SC II spielt wegen 20 Kilometer nun doch weiter in der Nord-Staffel 1!

Fußball - 2. Kreisklasse: NFV-Kreis Gifhorn revidiert Einteilung

Freude beim Wesendorfer SC II (M. Alexander Batt): Die WSC-Reserve spielt nun doch weiterhin in der Nord-Staffel der 2. Fußball-Kreisklasse Gifhorn.

Aufatmen beim Wesendorfer SC II! Der NFV-Kreis Gifhorn hat die Staffeleinteilung nochmal überdacht, das Team spielt nun doch weiterhin in der 2. Fußball-Kreisklasse 1.

Jetzt also doch wieder die Rolle rückwärts in den Nordkreis! Der Wesendorfer SC II wird auch in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Kreisklasse 1 angesiedelt sein. Der Spielausschuss des NFV-Kreises Gifhorn hat seine ursprüngliche Einteilung nach eingehender Geografie-Analyse revidiert und schickt stattdessen den TSV Grußendorf in die Süd-Staffel.



Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz vom Wochenende. Das Gremium begutachtete anhand von Google Maps alle in der Schnittmenge liegenden Vereine, erklärte der Spielausschuss-Chef Timo Teichert. In Frage kamen als Wechsel-Kandidaten neben den beiden genannten Mannschaften noch der TSV Fortuna Bergfeld, FC Parsau II und TSV Brechtorf II. In Fleißarbeit wurden dann für alle fünf Varianten die Entfernungen zwischen den jeweiligen Ortsmitten zusammenaddiert. Während die drei Klubs aus der Samtgemeinde Brome allesamt auf über 300 Kilometer Fahrtstrecke kamen, lagen Wesendorf (257 km) und Grußendorf (254 km) nach dieser Berechnung haarscharf beisammen. Also spielten Teichert und Co. das Szenario etwas detaillierter durch – von Sportplatz zu Sportplatz. Sprich Realbedingungen. Laut der kürzesten Strecke auf Google Maps müsste Grußendorf 263,3 Kilometer zurücklegen, die WSC-Kicker indes 283,3. Eine Differenz, die nach Adam Riese den Ausschlag zum Sinneswandel gab.



Nun müssen also die Sassenburger die Süd-Schleife ansteuern für ihre Spiele. Teichert telefonierte mit TSV-Spartenleiter Sören Gentemann, dieser hätte die Nachricht „relativ gefasst“ aufgenommen.



Freude selbstredend auch im Wesendorfer Lager. Die Reserve vom Heidelandstadion war über die ursprüngliche Staffeleinteilung nicht sonderlich erbaut gewesen und hatte diese auch beim bloßen Blick auf die Landkarte als „nicht nachvollziehbar“ empfunden, sagte Spartenleiter Julian Hoppe. Weil andere Teams südlicher liegen würden. Trotz einer entsprechenden Illustration als Replik an den Kreis hatte er „nicht damit gerechnet, dass es nochmal geändert wird“. Doch der Einwand fand „zum Glück“ doch Gehör. Umso besser für den WSC-Unterbau. Nun gibt’s also doch das gewohnte Jagdrevier und Derbys satt.