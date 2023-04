Vorhop-Schönewörde II – FC Ohretal 0:3 (0:1)

„Total-Versagen“: FC Oerrel gegen Tülau/Voitze ohne Idee

Von: Marvin Scholz

In Halbzeit zwei ließ die Konzentration zu Wünschen übrig: Der FC Germania Parsau (r. Jamiro Cadeddu) verlor im Heimspiel gegen den SV Osloß mit 0:2 und steht nun im Mittelfeld der Tabelle. © Alex Täger.

Isenhagener Land - Immerhin drei Punkte!Der FSV Vorhop-Schönewörde siegte an Ostern in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 am Doppel-Spieltag immerhin einmal. Germania Parsau hatte mit der Effizienz zu kämpfen.

SV Tülau/Voitze – FC Oerrel 2:0 (1:0)

Niederlagen sind ohnehin schwer zu verkraften... Wenn allerdings die Leistung nicht einmal im Ansatz passt, könnte es frustrierend werden.

Ähnlich erging es Oerrel-Coach Björn Meissner nach dem Spiel. „Das war unterirdisch“, zementierte der Übungsleiter den schwachen Auftritt des Auswärtsteams. Inmitten der 90 Minuten sei der Verlierer überhaupt nicht in die Partie gekommen. „Insgesamt haben wir zwei Chancen kreiert“, sprach der Frontmann auch das offensive Unvermögen an.

Fünf-Minute-Ansatz reicht für Oerrel nicht

„Zur Pause hätten wir auch schon höher in Rückstand geraten können, aber unser Torwart Dennis Bock hat das gut gemacht“, vermochte Meissner wenigstens etwas Lob zu hinterlassen. Tülau kreierte in Halbzeit eins ein Offensiv-Plus und belohnte sich mit einem guten Angriff.

„Wir haben größtenteils blind gespielt und haben den Ball nach vorne gebolzt“, zeigte sich Meissner genervt. Das Heim-Team rundete das Ergebnis mit einem verwandelten Strafstoß ab. Meissner kommentierte: „Der Kontakt war da, aber das hat aus meiner Sicht nicht gereicht.“ Die „völlige Katastrophe“ beendete der Schiedsrichter qua Schlusspfiff.

„Wenigstens waren in fünf Minuten Ansätze da, aber das war ein Total-Versagen.“

SV Teutonia Tiddische – Vorhop-Schönew. 1:2 (1:1)

FSV-Coach Peter Dierks konstatierte nüchtern: „Nur das Ergebnis ist schön.“ Grund war die spielerische Komponente. „Wir haben uns sehr schwergetan, sind angelaufen und Tiddische stand nur in der eigenen Hälfte“, vermerkte Dierks.

Aufgrund der robusten Spielweise des Gastgebers kam der Vorhop-Schönewörde-Zug nicht wirklich ins Rollen. Die fußballerische Qualität ließ der FSV aber beim Führungstreffer durchblitzen.

Tiddische Torwart sieht Ampelkarte

Mit einem gelungenen Angriff über die rechte Seite kam Leron Marwede zum Abschluss. „Das 1:1 kam so ein bisschen aus dem Nichts“, dokumentierte der Übungsleiter. Per Standardsituation kam Tiddische zum Ausgleich, wobei Dierks anmerkte: „Der Torschütze stand aus meiner Sicht im Abseits.“

Der Treffer zählte dennoch. Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht wirklich genüsslicher. „Es gab wenig Chancen aus beiden Seiten.“ Auf Basis dessen war es fast schon klar, dass der abermalige Treffer nicht aus dem Spiel heraus fiel. „Leron Marwede hat einen Elfmeter verwandelt.

Der Torwart wollte den Ball per Faust abwehren, aber traf eben auch Leron“, umschrieb Dierks. Tiddisches Torwart Rouven Haasper musste das Spielfeld auch kurze Zeit später verlassen: „Wegen eines Wortgefechts mit dem Schiedsrichter gab es Rot“, nahm Dierks wahr.

SV Eischott – VfL Wahrenholz II 2:0 0:0)

Der spielerische Fortschritt beim SVE nimmt immer weiter Konturen an. „Von Anfang an haben wir das Ruder in die Hand genommen“, verdeutlichte auch Trainer Lukas Heider.

Mit viel Ballbesitz und Ballstafetten dominierte das Heimteam die Taterbusch-Reserve. Das einzige Manko? „Teils haben wir die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt.“

Eischotts Buzza mit Tor und Assist

Aufgrund der Wahrenholzer Harmlosigkeit aber kein Beinbruch. Nach mehreren guten Gelegenheiten netzte Danilo Buzza zur Führung, nachdem eine lange Flanke an den zweiten Pfosten von Kevin Fries noch nicht im Tor landete.

Der Abstauber als Türöffner. Buzza nahm diesen Rückenwind mit und legte das zweite Tor gleich selbst auf. Seine Flanke landete bei Fries, der lediglich seinen Schlappen in die Flugbahn streckte. „Dass wir den Ball etwas länger in den eigenen Reihen gehalten haben, hat mir gefallen“, hob Heider den Daumen.

SV Jembke – SV Barwedel 1:3 (1:1)

Rang drei gefestigt! Im Auswärtsspiel ließ der SVB, trotz des Gegentores, nicht viel anbrennen und erledigte seine Hausaufgaben. Das Polster auf Eischott ist damit gleich geblieben und bis Ohretal sind es lediglich drei Zähler.



Vorhop-Schönewörde II – FC Ohretal 0:3 (0:1)

Das Ergebnis repräsentierte nicht unbedingt den Spielverlauf. „Ohretal war zwar zu Beginn die etwas gefährlichere Mannschaft, ohne sich Chancen erspielt zu haben“, unterstrich FSV-Coach Peter Dierks.

Aufgrund des Ausfalls von vier Stammspielern konnte Vorhop-Schönewörde sein Spiel nicht aufziehen. Durch einen Fehlpass im eigenen Aufbau nutzte Ohretal-Spieler Justus Lahmann diese Chance zur Führung.

The Bridges schlugen sich tapfer

„Anschließend daran plätscherte das Spiel vor sich hin“, resümierte Dierks. Keine weiteren Highlights waren in Sicht. In Halbzeit zwei setzte sich spielerisch kein Team entscheidend durch.

„Das war eine Flanke von außen, Ohretals Hannes Plaster ging in das Duell mit unserem Keeper, der Ball landete auf dem Kopf und kullerte ins Tor. Unser Schlussmann musste verletzt raus“, deutete Dierks ein, aus seiner Sicht, Foulspiel an.

Doch weiter schlugen sich The Bridges tapfer und verteidigten die Angriffe des Gegners gut weg. „Das 3:0 war ein Schuss im Sechzehner ins lange Eck.“ Letztendlich gewann der FCO verdient, doch Vorhop-Schöenwörde hielt wacker mit.

SV Tappenbeck – SV Teut. Tiddische 2:1 (0:1)

Noch der zuletzt ganz guten Punkteausbeute, ging Tiddische leer aus. Nach dem Pausenrückstand reichte es lediglich für einen Anschlusstreffer. Tappenbeck setzte jedoch den entscheidenden Punch und belohnte sich mit drei Punkten.



FC Germania Parsau – SV Osloß 0:3 (0:0)

Ein guter Auftritt wurde nicht belohnt. Was hinsichtlich des Ergebnisses nach einer kleinen Klatsche aussieht, relativierte FCGP-Trainer Sören Henke umgehend.

„Es war eine ordentliche Leistung. Defensiv haben wir in Halbzeit eins sicher gestanden und und selbst auch gute Chancen herausgespielt.“ Mit guten Momenten im Aufbau und über die Außen sollte der neutrale Beobachter meinen, dass sich die Germanen das Selbstvertrauen zurückholen.

Eine Top-FCGP-Gelegenheit in Halbzeit zwei

Aber Pustekuchen! „Nach der Halbzeit hatten wir direkt die Chance auf den Führungstreffer“, legte sich Henke, ob der guten Gelegenheit, die Hand vor den Kopf. Inmitten der letzten 30 Minuten kamen die schweren Beine aus dem Pokalwochenende hinzu. „Per Freistoß kriegen wir das 0:1, mit einem dummen Elfmeter das zweite Gegentor“, seufzte der Übungsleiter.

Eine Zeigerumdrehung später manifestierte Osloß den Sieg mit dem dritten Tor des Tages. „Danach wurden die Abstände zu groß. Im Großen und Ganzen fehlt uns die Effektivität“, haderte Henke abschließend.



Staffel 2

MTV Isenbüttel II – SV Wagenhoff 1:1 (1:1)

Ein gewonnener Punkt oder zwei Verlorene? Angesichts der Tatsache, dass der SVW nach dem Gegentreffer über einer halben Stunde noch in Halbzeit zwei zurückkam wohl eher Zweiteres. Kurz vor Schluss kochten die Emotionen noch einmal hoch, als der Gastgeber noch die Gelb-Rote-Karte sah.