Vorhop-Schönewörde deklassiert Oerrel

Achtmal purer Jubel: Der FSV Vorhop/Schönewörde (beim Jubel Rene Kallies) deklassierte den FC Oerrel mit 8:1! Damit ist das Team von Trainer Peter Dierks seit immerhin drei Spielen ungeschlagen.

Isenhagener Land - Ein passendes Wort? Abreibung! In der 1. Fußball-Kreisklasse 1 deklassierte der FSV Vorhop-Schönewörde das Schlusslicht FC Oerrel. Hankensbüttel und Ohretal spielten ihren Stiefel runter.

Staffel 1

Vorhop-Schönewörde – FC Oerrel 8:1 (5:0)

Eine Deklassierung vom Allerfeinsten! Der FSV zeigte dem FCO die Grenzen auf. „Wobei es spielerisch in der ersten Halbzeit nicht gut war“, fand Coach Peter Dierks auch kritische Worte. Keine Kombinationen, keine Doppelpässe, nichts.

Die Halbzeit-Ansprache fruchtete

Aber wenn es aus dem Spiel heraus nicht funktioniert, dann eben über Standards. „Das erste Tor war von Pierre Peesel nach einem Standard, das zweite Tor hat Leron Marwede ebenfalls nach einem Standard erzielt und Sandro Kaprolat hat dann auch noch aus 18 Metern selbst getroffen“, frohlockte der Übungsleiter.

Dennoch analysierte der Frontmann mit den Seinen die Fehler in der Halbzeitpause. Die Ansage fruchtete: „Fortan haben wir den Ball auch besser laufen lassen und die spielerischen Elemente umgesetzt.“

Der FSV kam anknüpfend daran immer mehr in den Spielfluss. Doch lobende Worte für Oerrel gab es dennoch: „Sie haben sich nicht aufgegeben und weiter gespielt.“

Doch die Aufopferung alleine reichte nicht. „Wir haben heute eine Leistungssteigerung erlebt, aber das eine Gegentor ärgert mich“, seufzte Dierks. Aron Bühlow verlor den Ball im eigenen Sechzehner.

SV Tappenbeck – Hankensbüttel 0:5 (0:2)

Wer will diese Mannschaft eigentlich schlagen?! „Es sind noch viele Spiele zu gehen“, relativierte HSV-Coach Dirk Asmus trotz der nächsten Machtdemonstration.

Die erste Halbzeit war spielerisch nahe an der Perfektion

Offenbar tut der Mannschaft dieses Understatement richtig gut. „Die erste Halbzeit war nahe an der Perfektion. Ein guter Mix aus einer guten Defensive, einer guten Spieleröffnung und guten Aktionen nach vorne“, gab es für den Frontmann nichts zu meckern.

Die Führung von Falk Cohrs war folgerichtig. Cool dribbelte der Akteur den Torwart nach einem genialen Steckpass aus. Das zweite Tor fiel per zweitem Bildungswege nach der Ecke per Kopf.

„In der zweiten Halbzeit haben wir direkt zwei gute Chancen verbucht. Marvin Schiller war Nutznießer. Per Doppelpass entstand das 4:0 und Nick Schnöckel vollendete das Ergebnis“, rundete Asmus ab. Ein perfekter Sonntagnachmittag für den Aufstiegsaspiranten: „Das Mittelfeld hat einen extrem guten Job gemacht.“

SV Osloß – VfL Wahrenholz II 6:0 (2:0)

Ach herrje! Bei der Taterbusch-Reserve hat im Grunde genommen nichts funktioniert. „Wir sind schon dezimiert angereist und Osloß hat von Beginn weg das Spiel dominiert“, rekapitulierte VfL II-Kapitän Jan Sölter.

Wahrenholz II-Kapitän Jan Sölter formulierte ehrlich: „Das war kacke“

Folgerichtig fing sich die Zweitvertretung nach einem vertretbaren Elfmeter-Pfiff das erste Gegentor. Auch nach dem Pausentee gab es keine Aussicht auf Besserung.

„Auch da war Osloß deutlich besser“, gestand die Galionsfigur mit kurzen, knappen und frustschwangeren Worten. „Heute war kacke“, hieß das endgültige Fazit.

FC Germ. Parsau – FC Ohretal 0:3 (0:2)

Im Epizentrum der Glückseligkeit! „Das sah definitiv so souverän aus, wie das Ergebnis verrät“, erklärte FCO-Coach Sebastian Seidler breitgrinsend.

Ohretal agierte mit einer cleveren Attitüde

Mit einer cleveren Attitüde ließ Ohretal den Germanen beim Aufbau keine Sekunde zum Atmen und störte das Heim-Team früh. Im eigenen Ballbesitz agierte der Tabellenzweite extrem geduldig und wartete auf Momente, in dem der Ball fix durch die Mitte und nach vorne gespielt werden konnte.

Ganz im Sinne einer Top-Mannschaft. „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir wie die Feuerwehr angefangen. Danach konnten wir wechseln. Natürlich hat sich die Struktur verändert und Parsau kam zu Chancen, aber das ist normal“, beschwichtigte Seidler.

„Die Einstellung hat nicht nachgelassen“ und so ging der Sieg mehr als in Ordnung.

SV Eischott – SV Bokensdorf 2:2 (1:1)

Der Eischotter Frust saß nach dem Spiel tief, wobei der Anfang vielversprechend aussah: „Wir haben gut angefangen und sind dominant aufgetreten“, dokumentierte SVE-Coach Lukas Heider.

Per Ecke und einem Kopfball ging der SVE höchst verdient in Front. Doch insgesamt fehlt dem Heider-Team schlicht die Konstanz: „Wir haben mit einem Elfmeter das 1:1 bekommen und haben dann so gespielt, als hätten wir das Fußballspielen verlernt“, wurde der Übungsleiter deutlich.

Die Moral kann man dem SV Eischott nicht abreden

Nach dem Seitenwechsel kam Bokensdorf etwas gestärkter aus der Kabine. „Bokensdorf hat noch die Latte getroffen, ein Abseitstor erzielt und verzeichnete gute Chancen.“

So hat sich der SVB dann auch ein Stück weit erarbeitet. „Niklas Bruchmann hat ein Eigentor erzielt, aber der Ball wäre auch so reingegangen“, beschwichtigte Heider.

Sicherlich kann man den Schwarz-Roten aber die Moral nicht absprechen. Jason Günther erzielte kurz vor Ende noch den Ausgleich. Wieder per Kopf nach einer Ecke. „Der Glaube ist in der Mannschaft da. Spielerisch war es aber eher ein Rückschritt. Ob wir jetzt die restlichen Spielen gewinnen, oder verlieren, ist sch... egal. Es geht um nichts mehr.“

SV Jembke – SV Tülau/Voitze 2:1 (1:0)

Angesichts der Tabellensituation ein sehr bitteres Ergebnis für die Auswärts-Riege. Hauchzart musste sich der SV Tülau/Voitze beim Konkurrenten aus Jembke geschlagen geben. Der Gastgeber startete direkt furios und erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer.

Erst zur zweiten Halbzeit wurde es bei den Gästen etwas griffiger, sodass Dustin Jackwerth das Resultat egalisierte. Knapp zehn Minuten später war das Team von Trainer Rüdiger Bratze nicht wach genug und stellte kurz vor dem Ende auf das Endergebnis.



Staffel 2

SSV Kästorf II – SV Wagenhoff 2:0 (1:0)

Pleite Nummer zwölf! Beim Tabellensechsten aus Kästorf gab es für das Team von Trainer Rene Vranken nichts zu holen. SSV-Stürmer Vitalij Sterz sorgte mit seinen Doppelpack für das Resultat.

Dennoch dürfte die Sorgenfalten nicht zu groß werden. Mit 19 Punkten gibt es weiterhin einen Elf-Punkte-Polster auf das rettende Ufer.