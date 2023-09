Heimspiel gegen FC Parsau: Wittingen muss Leidenschaft bemühen

Von: Marvin Scholz

Sie stellen sich auf eine Schlacht ein: Dennoch will der FC Ohretal (l. Phillipp Wesemann) gegen den SV Bokensdorf keine Zweifel aufkommen lassen, die spielerische Qualität ausnutzen und den nächsten Sieg feiern. © Manfred Gades

Ob sich in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 direkt die Spreu vom Weizen trennt? Spieltag Nr. 2 könnte Indizien dafür liefern.

Mit Wind in den Segeln. Am zweiten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse 1 wird der FC Ohretal nahtlos am jüngsten Zehn-Tore-Feuerwerk anknüpfen wollen. Ebenfalls mit einem Sieg im Gepäck strebt der FSV Vorhop-Schönewörde nach der nächsten maximalen Punkteausbeute. Der hiesige VfL Wittingen/Suderwittingen begegnet einem Voll-Brett.



SV Bokensdorf –

FC Ohretal (So., 13 Uhr)

Für den furios gestarteten FCO könnten die äußeren Bedingungen durchaus passabler sein. „Bokensdorf spielt auf einem kleinen Platz – da können sie jeden schlagen“, schickt Ohretal-Coach Sebastian Seidler voraus. Auf schmalem Nährboden wird der SVB dem FCO mit körperlicher Robustheit entgegentreten. „Es ist eine Mannschaft, die über Kampf, Härte und Zusammenhalt kommt“, sieht Ohretals Trainer eine komplexe Aufgabe auf sich zukommen. Qua gewohntem Ballbesitz-Fußball will der aktuelle Tabellenführer an der Offensiv-Leistung anknüpfen, „doch ich sehe es als 50:50-Spiel“, schließt Seidler.



FSV Vorhop-Schönewörde –

SV Eischott (So., 15 Uhr)

Rein vom Papier passt der kommende Gegner Vorhop-Schönewördes voll und ganz in das Konzept: „Eischott ist für mich ein kleines Rätsel, weil sie im Formtief hängen“, sieht Coach Nicolas Müller sicherlich keinen übermächtigen Widersacher auf die eigene Riege zukommen. Dennoch warnt Trainer Müller davor, den SVE zu früh abzuschreiben. „Für mich ist Eischott trotzdem eine spielstarke Mannschaft. Sie werden sich auch nicht hinten einigeln, sondern wollen auch offensiv nach vorne spielen.“ Für das eigene Schaffen wird es der ambitionierte FSV schaffen müssen, die teils noch vorhandene Hektik abzustellen. „Wir müssen noch mehr Kontrolle im Mittelfeld bekommen“, definiert Müller einen Kritikpunkt, um den Schritt Souveränität weiter nach vorne zu kommen. „Dafür brauchen wir noch mehr Kontrolle im Mittelfeld“, fordert Müller.



SV Jembke –

Tülau/Voitze (So., 15 Uhr)

Den Rückenwind wollen die Gäste mit dem ersten Auswärtssieg der Saison garnieren. Mit dem jüngsten 4:0 gegen den VfL Wittingen/Suderwittingen kann das Team von Trainer Klaus Steckhan durchaus mit breiter Brust auftreten. Doch ein Selbstläufer wird es am Wochenende ganz gewiss nicht. Holte der Gastgeber aus Jembke doch ebenso einen beachtlich souveränen 3:0-Erfolg gegen den SV Eischott. Zwei Team mit einer guten Form stehen sich am Wochenende Angesicht zu Angesicht gegenüber.



VfL Wittingen/Su. –

Germ. Parsau (So., 15 Uhr)

The same procedure as every week... Für die Brauereistädter wird jedes Wochenende zur Herausforderung. Doch mit den Germanen aus Parsau reist ein spielerisches Voll-Brett gen Spörkenstraße. „Dazu werden bei uns auch noch zwei ganz wichtige Säulen wegfallen“, seufzt VfL-Cheftrainer Patrick Borchers. Ohne die Erwartungshaltung der spielerischen Extraklasse bleibt die Forderung bestehen: „Es wird wieder nur über den Kampf und Zusammenhalt gehen.“



SV Teut. Tiddische –

Tappenbeck (So., 15 Uhr)

Nach dem heftigen Nackenschlag gegen Ohretal sind die Teutonen gewillt, eine andere Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen. Die warme Hand des lieben Fußball-Gotts soll die blauen Flecken verschrecken. Dazu gibt Tiddische-Vorsitzender Robert Stroka einen inhaltlichen Plan mit auf den Weg: „Die Mannschaft muss die Bälle hinter die Abwehr entweder besser verteidigen oder gar nicht erst zulassen.“ Insbesondere das Zweikampfverhalten wird in der nächsten Partie eine ausschlaggebende Grundtugend darstellen. Das Team von Trainer Wieland Bartels ist gewillt, die ersten Punkte einzufahren, um den inneren Vulkanausbruch zu stoppen. „Es ist eine schwierige Zeit, die wir durchstehen müssen.“



SV Hagen-Mahnburg –

SV Wagenhoff (So., 15 Uhr)

Der größte Unterschied zwischen HaMa und Wagenhoff? „Der Gegner hat bereits ein paar Jahre in der 1. Kreisklasse gespielt“, spricht Coach Sven Andratschke den Erfahrungsvorteil des Gastes an. Auch dieser Indikator ist sicherlich mitentscheidend, dass die Grün-Weißen über eine sattelfeste Defensive in die Partie finden wollen. „Denn jeder Punktgewinn ist für uns gegen den Abstieg“, manifestiert Andratschke die Ergebnis-Relevanz. Gemäß dem Fall, dass HaMa seine Leistungsgrenze erreicht, ist einiges möglich.