1. Kreisklasse: Tiddische brennt auf erstes Heim-Spiel

Von: Marvin Scholz

Kampf oder Attraktivität? Wenn es nach dem FC Ohretal (r. Domenic Knoke) geht, wird es gegen den FSV Vorhop-Schönewörde in der 1. Fußball-Kreisklasse ein ausgeglichenes Spiel mit vielen Highlights für die Zuschauer. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Die Erst-Nervosität am ersten Spieltag ist abgelegt, Nummer 2 steht in den Startlöchern. Der SV Eischott will in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 den Saison-Start in Wahrenholz vergolden (Sonntag, 13 Uhr), zwei Stunde später brennt Teutonia Tiddische auf das Heim-Debüt gegen den SV Tappenbeck (Sonntag, 15 Uhr). Der FC Ohretal spielt gegen den FSV Vorhop-Schönewörde.

Wahrenholz II – SV Eischott (So., 13 Uhr)

Ganz zufrieden ist Trainer Lukas Heider mit seinem Team noch nicht: „Ich erwarte eine klare Leistungssteigerung – vor allem in der Defensive wollen wir stabiler werden.“ Der Gegner ist im Grundsatz eine große Unbekannte. „Ich kann sie nur schwer einschätzen, weil ich sie das letzte Jahr nicht verfolgt habe“, gesteht der SVE-Frontmann. Völlig egal, wenn man bedenkt, dass Eischott sowieso nur auf die eigenen Fähigkeiten schaut. „Wir wollen Wahrenholz nicht ins Spiel kommen lassen und das Spiel an uns reißen.“ Trotz der Ausfälle von Kapitän Rene Dengel und einem Fragzeichen hinter Kevin Fries und Özgür Cansi steht ein 18er-Kader zur Verfügung. „Wir wollen drei Punkte holen!“



FC Ohretal – Vorhop-Sch. (So., 14 Uhr)

„Ich denke, dass es ein gutes Spiel für die Zuschauer sein wird“, motiviert FC-Trainer Sebastian Seidler die Fans zum Vorbeikommen und unterstützen. Jede Sprechchöre könnten auch vonnöten sein, „denn aus meiner Sicht wird es ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften Fußball spielen wollen“. In den Augen des Übungsleiters ist eine gute Einstellung relevant, um Punkte einzufahren. Fakt ist, dass Rasmus Banse ausfallen wird – außerdem steht hinter manchen anderen FCO-Spielern noch ein Fragezeichen.



SV Hankensbüttel – SV Bokensdorf (So., 15 Uhr)

Sichtlich gut gestartet, aber deswegen sieht sich der HSV noch lange nicht als Favorit. „Ich kann Bokensdorf gar nicht einschätzen, sie sind ein unbeschriebenes Blatt für mich“, verdeutlichte Hankensbüttel-Trainer Dirk Asmus. Die entscheidende Durchsetzung der eigenen Spiel-Idee sei ohnehin viel relevanter: „Wir wollen das Spiel bestimmen, kreative Lösungen finden und an unserer Effizienz weiter arbeiten.“ Aktuell steht hinter zwei HSV-Akteuren noch ein Fragezeichen.



SV Barwedel – SV Jembke (So., 15 Uhr)

Das Duell zweier Schlecht-Starter. Nachdem Barwedel am 1. Spieltag 3:6 gegen Eischott unterging und nur auf Platz 13 rangiert, startete Jembke nicht viel besser. 2:3 verlor das Team gegen Ohretal – beide Teams wollen punkten und den Start retten.



SV Teut. Tiddische – Tappenbeck (So., 15 Uhr)

Ja, der Punkt gegen Vorhop-Schönewörde war mit „einer tollen Leistung“ verbunden aus Sicht von Teutonen-Trainer Robert Stroka. Und ja, gegen Tappenbeck wartet eine Mannschaft, „die nächstes Jahr Kreisliga spielen möchte“. Angesichts der vorhandenen Spielstärke geht der Übungsleiter davon aus, dass Tappenbeck das Spiel machen wird. „Es wird ein taktisch cleveres und schnelles Spiel“, prognostiziert Stroka. „Der SVT wird Druck machen, aber wir wollen kämpferisch dagegenhalten, brennen auf unser erstes Heim-Spiel und wollen die Umschaltmomente nutzen.“



SV Osloß – Germ. Parsau (So., 15 Uhr)

Beide Teams sind mit einem jeweiligen 2:0 positiv in die Saison gestartet. Einen echten Favoriten möchte Parsau-Coach Sören Henke noch nicht definieren, „aber Osloß hat sicherlich die Ambitionen, wieder nach oben zu gehen, deswegen eher sie als wir“. Gegen den direkten Tabellennachbarn stellt sich der Frontmann auf ein gleichwertiges Duell ein. Immerhin lebe Osloß noch von der Pokal-Euphorie und dem gelungenen Liga-Start. „Sonst kann ich sie allerdings nur schwer einschätzen“, kratzt sich Henke den Kopf. Wichtig sei es, sich an die taktischen Vorgaben zu halten, „Leidenschaft an den Tag zu legen und Osloß an den Rand der Niederlage zu bringen“, schwebt dem FC-Dirigenten vor.



FC Oerrel – Tülau/Voitze (So., 15 Uhr)

Der letzten Niederlage zum Trotz, hat Oerrel zuletzt einen guten Defensiv-Auftritt hingelegt. „Das macht mir Hoffnungen für das Wochenende“, erklärt FC-Coach Björn Meissner. Gegen Tülau/Voitze erwartet der Dirigent ein Spiel auf Augenhöhe. „Tülau verfügt über eine gute Offensiv-Qualität – es wird aber auch tagesformabhängig sein“, vermutet Meissner. Sollten der Einsatz und Wille ähnlich gut sein und sich die spielerische Komponente verbessern, „bin ich zuversichtlich“.