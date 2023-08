SG direkt mit Doppel-Derby-Auftakt in die neue Saison

2. Kreisklasse-Spielplan

+ © Marvin Scholz. Vorfreude auf das neue Terrain, trotz dünner Personal-Decke: Die Zweitvertretung des VfL Wittingen/Suderwittingen (r., Alexander Fritz) freut sich speziell auf die Duelle mit den Mitaufsteigern. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Auch die Fußball-Teams der 2. Kreisklasse begutachteten jüngst ihren Spielplan für die kommende Spielzeit. Für die SG Oerrel-Langwedel zwei heiße Derbys und auch Wittingen/S. startet sportlich

Die Abfahrt in neue Gewässer kam für den VfL Wittingen/Suderwittingen II so überraschend, wie ein Komet – doch nun muss die Riege von Trainer Patrick Borchers die Geschichte so nehmen, wie sie kommt.

Auch wenn die Personal-Decke nicht üppig bestückt ist. Auf der anderen Seite trifft das Spektakel 2. Kreisklasse auf Vorfreude: „Grundsätzlich freuen wir uns auf jeden Gegner“, pickte sich der Dirigent keinesfalls etwaige Rosinen heraus.

Wittingen: „Sind nie der Favorit“

Angesichts des dünn besetzten Kaders steht für den Übungsleiter aber indes fest: „Deshalb sind wir nie Favorit.“ Auch die Auslosung des spielfreien 5. Spieltages stößt nicht gerade auf breites Grinsen: „Ich hätte lieber durchgespielt“, merkte Borchers an.

Für die Zweitvertretung stehen ganz besonders die Partie gegen die Mitaufsteiger (4. Spieltag gegen Steinhorst) im Mittelpunkt. „Weil wenn wir da gewinnen würden, könnten wir zeigen, dass wir es auch sportlich verdient haben aufzusteigen.“

Spannend wird darüber hinaus zu sehen sein, wie das Projekt SG bei Oerrel-Langwedel in der Anfangs-Phase funktionieren wird. Immerhin stehen zu Beginn mit dem SV Hankensbüttel II und dem TV Emmen zwei Derbys an.

Für SG ist Derby-Auftakt eine „coole Sache“

„Hankensbüttel zu Beginn ist natürlich ein echter Gradmesser – den Gegner hätte ich lieber später gehabt“, kratzte sich SG-Coach Björn Meissner den Kopf.

Dennoch seien zwei Derbys zum Start „eine coole Sache und wir freuen uns“. Vor dem Rest pflegt der Übungsleiter eine gesunde Einstellung mit Respekt. Doch keinesfalls sieht sich die SG darauffolgend chancenlos.

Coach Meissner vermochte den Blick gerne etwas weiter nach vorne zu richten: „Wenn man die erste zwei Spiele punktet oder sogar gewinnt, gibt das natürlich Aufschwung“, sieht der Dirigent ein helles Licht fern am Horizont.

Gewohnt entspanntes SVS-Lager

Aufsteiger SV Steinhorst sieht seinen Auftakt mit zwei entspannten Augen entgegen: „Ohne den Vereinen zu nahe treten zu wollen – es hätte uns schlimmer treffen können“, kommentierte SVS-Trainer Uwe Kage.

Ohnehin ist für einen Aufsteiger aber jedes Spiel bedeutsam. „Speziell gegen Fortuna Bergfeld wird es interessant.“ Dass der SVS am 3. Spieltag Pause macht, passt nicht in das Konzept Kages.

„Es ist schöner, wenn man durchspielt. Aber klagen hilft nichts, wir müssen anpacken.“