SC Hagen-Bokel – Vorhop-Schön. II 1:2 (0:0)

Sicherheit zum Start: Dominantes Ummern beginnt siegreich

Von: Marvin Scholz

Dominant und vielversprechend: Mit einem 3:0 und drei Punkten konnte Germania Ummern (2.v.r., Jonas Fischer) den Start gegen Brome II erfolgreich bestreiten. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Ausrufezeichen zum Anpfiff. Die Zweitvertrtetung der SG Oerrel-Langwedel schoss sich für die 3. Fußball-Kreisklassen-Saison ein. Ummern setzte das erste Statement gegen Brome II.

SG Oerrel-Langwedel II – SG Barwedel-Jem. II 6:0 (3:0)

Das halbe Dutzend zum Auftakt unterstreicht die Ambitionen, möchte man meinen. Doch Oerrel-Langwedel-Trainer Armin Schulze beschwichtigte: „Der Gast reiste mit personellen Problemen an.“

Nichtsdestotrotz nahm sich die heimische SG die Zeit, um das Spiel an sich zu reißen. „Wir kamen nicht so gut rein, wenngleich der Gegner auch nicht sonderlich gefährlich nach vorne kam“, umschrieb der Dirigent eine chancenarme Phase.

Knoten durch erstes Tor geplatzt

Mit zunehmender Spieldauer verstand es das Fusionteam, klarere Möglichkeiten zu erspielen, und ging folgerichtig in Front. „Das löste den Knoten und wir stellten bis bis zur Pause auf 3:0“, frohlockte Schulze.

Angesichts diverser Umstellungen im System, begann die SG abermals zittrig. Ein Hauch von Torgefahr reichte, um das Resultat in die Höhe zu schrauben. „Ein verdienter Sieg.“

VfL Germ. Ummern – FC Brome II 3:0 (0:0)

Nun sind die Germanen auch offiziell wieder auf der Fußball-Landkarte. Dass sich die Renaissance gelohnt hat, beweist der Auftakt gegen den Mitaufstiegs-Aspiranten Brome II.

Für Coach Mathias Müller und Co. dennoch viel Arbeit. „Brome hat körperlich dagegengehalten“, formulierte der Übungsleiter sinnbildlich für die erste Hälfte.

Viele Zweikämpfe, ein dominanter Gastgeber, doch es mangelte noch an der Effizienz. Nach dem Seitenwechsel sah der geneigte Zuschauer eine ebenso spielbestimmende Ummeraner Mannschaft, die noch kleinere Defizite im Ausspielen klarer Torchancen offenbarte.

„Da waren wir ein bisschen zu hektisch“, merkte Müller erklärend an. Dennoch kein Beinbruch, da der VfL das Ergebnis lässig einfuhr. „Ich bin zufrieden, weil die Einstellung gepasst hat.“

Tore: 1:0 Kahle (51.), 2:0 Miller (62.), 3:0 T. Kuhls (76.).

SC Hagen-Bokel – Vorhop-Schön. II 1:2 (0:0)

Zu wenig Klarheit und etwas unzufrieden. Der FSV II lieferte nicht die beste Leistung ab, doch ging als Sieger vom Platz. „Wir haben in beiden Halbzeiten das Spiel bestimmt“, resümierte Coach Sascha Thomas.

Immer wieder ließ die Riege aber den letzten Pass vermissen. „Hagen-Bokel hat nur mit langen Bällen operiert.“ Per Elfmeter ging der FSV in Front und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe.

„Ein verdienter Sieg, aber ich bin nicht ganz zufrieden.“

Tore: 0:1 Racareanu (FE., 64.), 0:2 Wilde (81.), 1:2 Gruner (FE., 84.).