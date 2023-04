Schwacher FSV II-Auftritt endet in einer Klatsche

Von: Marvin Scholz

Alles ist schief gelaufen. Der FSV Vorhop-Schönewörde II bekam in der 2. Fußball-Kreisklasse beim TSV Grußendorf eine Lehrstunde. Hagen-Mahnburg kann sich auf seinen Stürmer verlassen.

VfL Knesebeck II – FC Germ. Parsau II 1:3 (0:1)

Ein Sieg für Parsau im Duell mit dem Tabellennachbarn aus Knesebeck. In einer zunächst ausgeglichenen Partie übernahmen die Parsauer nach einem frühen Platzverweis der Knesebecker das Spiel.

Kuriose Elfmeter-Szene

„Ab da haben wir das Spiel gemacht, haben uns aber trotzdem schwergetan“, meinte der FCGP-Trainer Tim Reinsdorf. Es folgten der Führungstreffer und anschließend viele gute Chancen der Parsauer, die durch den starken Knesebecker Torhüter vereitelt wurden.

In der zweiten Hälfte kamen die Einhörner durch einen wiederholten Elfmeter (der erste wurde gehalten, doch wegen eingelaufener Spieler in den Sechzehner wiederholt) zwar zum Ausgleich, kurz darauf ging das Team von Trainer Tim Reinsdorf aber erneut in Führung.

Nach einem Handspiel im Strafraum sah auch ein Parsauer Spieler die Ampelkarte. Der anschließende Strafstoß der Einhörner ging aber nicht ins Tor. „Danach war das Spiel etwas offener, es gab aber viele Unsicherheiten auf beiden Seiten“, sagte Reinsdorf. Die Germanen konnten in der Schlussphase noch einen Treffer erzielen und die drei Punkte sichern.



TSV Grußendorf – FSV Vorhop-Sch. II 7:0 (2:0)

Ein Nachmittag zum Vergessen für Vorhop-Schönewörde. Das Team erlebte fußballerisch einen schlechten Tag und verlor klar gegen den TSV aus Grußendorf. „Wir haben alles falsch gemacht, was man im Fußball falsch machen kann“, meinte FSV-Reserve-Coach Sascha Thomas.

FSV II fand nicht in das Spiel

Seine Mannschaft kam nicht in das Spiel und die Grußendorfer gingen nach „Geschenken“ vom FSV mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit wurde die Leistung der Vorhoper aber nicht besser – ganz im Gegenteil.

„Wir haben Geschenke an den Gegner verteilt und kollektive Fehler gemacht“, seufzte Thomas. Die Grußendorfer trafen in Halbzeit zwei gleich fünfmal und siegten verdient. „Wir müssen das Spiel abhaken und weiter machen, solche Tage können eben passieren“, meinte der Übungsleiter.



TSV Fortuna Bergfeld – TV Emmen 1:0 (1:0)

Bittere Niederlage im Abstiegskampf! Nach einer halben Stunde kombinierte sich der Bergfelder Tross erfolgreich nach vorne und ging in Führung.

Im weiteren Verlaufe der Partie fand der abstiegsbedrohte TVE nie ein passendes Gegenrezept und vermasselte es, den so wichtigen Ausgleichstreffer zu erzielen. Das Team von Trainer Bernd Bölsche bleibt weiterhin auf dem zwölften Rang und steht lediglich zwei Punkte vor Vorhop-Schönewörde II.



SV Hagen-Mahnburg – FC Brome II 5:0 (4:0)

Ein Pflichtsieg des SV gegen den Tabellenletzen. Die Hagen-Mahnburger gingen bereits früh in der Partie in Führung.

Dominik Haase abermals in beachtlicher Form

Per Hattrick von Top-Stürmer Dominik Haase stand es bereits nach einer Viertelstunde 3:0 für HaMa. Das Spiel fand ausschließlich in der Hälfte der Bromer Reserve statt und so erhöhte Haase mit seinem vierten Treffer an diesem Nachmittag kurz vor der Halbzeit das Ergebnis.

Die Hagen-Mahnburger ließen auch in der zweiten Halbzeit nicht nach und trafen in Form von Bastian Albrot in der Schlussphase. „Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, wir haben viele Chancen liegen gelassen“, resümierte HaMa-Trainer Torsten Haase. „Wir bleiben oben in der Tabelle dran“, finalisierte der Trainer wohlwollend und mit einem großen Grinsen.