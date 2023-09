FCO: Liedtke-Show beim Derby-Sieg gegen die Ex

Von: Marvin Scholz

Ein Schuss, ein Tor, der FCO! Im Stadt-Derby gegen den VfL Wittingen/Suderwittingen (r., Marco Börstler) traf Ohretal (M., Sören Meyer) nach Lust und Laune. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Derby, Tore, Emotionen. In der 1. Fußball-Kreisklasse 1 gewann der FC Ohretal sein Derby gegen den VfL Wittingen/Suderwittingen in beachtlicher Manier. Konkurrent Vorhop-Schönewörde zieht mit.

FC Germania Parsau – SV Jembke 5:0 (3:0)

Deutlicher Heimsieg für den FC Germania Parsau. Die Germanen ließen den ersatzgeschwächten Jembkern keine Chance und bleiben weiter ungeschlagen.

„Jembke war ersatzgeschwächt, das hat sicher eine Rolle gespielt, trotzdem wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte FCGP-Coach Sören Henke.

Sein Team dominierte das Spiel und konnte bereits in der ersten Hälfte drei Treffer erzielen. „Wir haben einen guten Ball gespielt und vielleicht zwei Bälle auf das Tor bekommen“, so Henke.

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich sein Team in Torlaune und erhöhte den Spielstand um zwei weitere Treffer. Drei der fünf Tore der Germanen wurden durch Finn Erfurt erzielt. „Das war hochverdient“, resümierte ein zufriedener Henke.



SV Tülau/Voitze – Vorhop-Schönew. 1:3 (1:3)

Die FSV-Party geht in die nächste Runde. Gegen den SV ließ das Team von Trainer Nicolas Müller nahezu gar nichts anbrennen. Mit einem stets griffigen Thomas Bulach im Mittelfeld kombinierte sich die Auswärts-Riege gute Gelegenheiten heraus.

Stürmer Leron Marwede eröffnete die Partie, ehe Dustin Jackwerth ausglich. Noch vor dem Pausenpfiff schnürte Dennis Dornuf mit einem Traumtor aus knapp 25 Meter in den Winkel seinen Doppelpack und ließ sich von seinem Kollegen (siehe Bild unten) feiern.

Auch nach dem Pausenwasser spielt der FSV seinen gewohnten Stil herunter und belohnte sich mit drei Punkten.

SV Wagenhoff – SV Tappenbeck 0:2 (0:2)

Bittere Niederlage für den SV Wagenhoff. Das Team musste sich gegen den SV Tappenbeck mit 0:2 geschlagen geben. „Das war im Grunde wie letzte Woche“, erklärte Wagenhoff-Coach Rene Vranken und sprach über die erste Hälfte.

Sein Team spielte sehr fehlerhaft und ermöglichte es Tappenbeck damit, zwei Tore zu schießen. „Wir haben es dem Gegner sehr leicht gemacht, das ist sehr haarsträubend“, so Vranken.

In der zweiten Hälfte wurden die Wagenhoffer zwar besser, aber genauso wie bereits letzte Woche, fiel wieder kein Tor. Damit konnte der Rückstand nicht mehr eingeholt werden.

„Wenn man solche Fehler macht, muss der Gegner nicht mal zwingend besser sein“, resümierte der Übungsleiter.

SV Eischott – SV Barwedel 5:0 (2:0)

Erster Saisonsieg für den SV Eischott. Das Team von Trainer Lukas Heider konnte sich deutlich gegen Barwedel durchsetzen.

Eischott übernahm die Partie

In der ersten Hälfte war der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich auch durch zwei Treffer von Niklas Buchmann belohnen.

„Den Beginn der zweiten Halbzeit haben wir verschlafen“, seufzte Eischott-Trainer Heider. Sein Team konnte einen Gegentreffer in der Schwächephase verhindern und bejubelte selbst noch ein Tor durch Buchmann. Fortan agierten die Hausherren wieder präsenter und schneller – es gelangen noch zwei weitere Treffer.

„Das war schon verdient“, resümierte Heider zufrieden über den ersten Sieg dieser Saison.



SV Osloß – Hagen-Mahnb. 2:1 (0:0)

Späte Pleite für den SV Hagen-Mahnburg. Coach Sven Andratschke und Co. verloren die Partie gegen Osloß durch einen Treffer in der Schlussphase.

„Über 95 Minuten haben wir gut gearbeitet und die Dinge umgesetzt, über die wir vorher gesprochen haben“, lobte Übungsleiter Andratschke sein Team.

HaMa-Remis möglich

In einer ausgeglichenen Partie arbeiteten beide Teams gut, kamen in der ersten Hälfte aber nicht zum Torerfolg. In der zweiten Hälfte ging HaMa dann sogar in Führung, kassierte eine Viertelstunde später aber den Ausgleich.

„Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, resümierte Andratschke. Doch es kam anders für sein Team. Nach einem Spielzug über die rechte Seite gelang Osloß tatsächlich noch der Siegtreffer. „Das ist extrem unglücklich“, resümierte Andratschke.

SV Teut. Tiddische – SV Bokensdorf 1:6 (0:4)

Das Tiddische-Trauma geht in die nächste Runde... Schon binnen der ersten Halbzeit stellte das Team von Trainer Wieland Bartels fest, dass gegen Bokensdorf nicht viel geht.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Teutonen jedoch größtenteils verschont. Immerhin könnte Younoussa Diallos Tor als mentaler Mini-Aufschwung verstanden werden.



Spiel der Woche

FC Ohretal – VfL Wittingen/S. 8:0 (4:0)

Derbysieg für den FC Ohretal und eine Klatsche für den Absteiger! „Das war sehr souverän von uns“, sagte Ohretal-Coach Sebastian Seidler.

Dominierendes Ohretal

Sein Team war die dominierende Mannschaft und konnte sich gegen die Wittinger zahlreiche Chancen erspielen. Ex-Wittinger Marcel Liedtke spielte stark auf und ließ der VfL-Defensive per Hattrick keine Chance.

Auch in der zweiten Hälfte hörte der FCO nicht auf, Tore zu schießen, und ließ weiter keine Chancen durch die Wittinger zu. Durch vier weitere Treffer erhöhten die Ohretaler ihren Torevorsprung, dabei hätten es auch noch mehr Tore sein können.

„Müssen jetzt weiter alles geben“

„Wir hätten einige Chancen noch besser ausspielen können, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau“, so Seidler, der mit seiner Mannschaft trotzdem sehr zufrieden war.

„Das Ergebnis war in der Höhe so in Ordnung“, meinte auch VfL-Trainer Patrick Borchers, der die Leistung der Ohretaler anerkannte. „Wir müssen jetzt weiter alles geben“, gab er für die kommenden Spiele vor. Nun bedarf es eine klare, Reaktion der Brauereistädter.