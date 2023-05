FC Germania Parsau – SV Barwedel 1:2 (0:0)

Vor heißem Hit: HSV und Ohretal bestehen Generalprobe

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Der Wegbereiter: Pierre Peesel (M.) erzielte die 1:0-Führung für den FSV Vorhop-Schönewörde gegen den SV Bokensdorf. Am Ende gewannen The Bridges zuhause knapp mit 2:1. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Alles bereit für das Giganten-Duell! Sowohl der FC Ohretal als auch der SV Hankensbüttel gaben sich in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 keine Blöße.

Staffel 1

SV Osloß – FC Oerrel 4:1 (3:1)

Trotz Blitz-Führung durch Jan-Niklas Dreyer (5.) hatte Schlusslicht Oerrel auch in Osloß letzten Endes klar das Nachsehen.

Noch vor dem Pausenpfiff hatten die Gastgeber das Blatt in ein 3:1 gewendet und ließen sich von ihrem Weg nicht mehr abbringen.

Im Gegenteil. Es fiel noch das 4:1, zudem mussten die Blau-Gelben die Partie nach einer Roten Karte zu zehnt beenden.

FC Ohretal – VfL Wahrenholz II 7:0 (3:0)

Lockeres Einschießen für das Gipfeltreffen: Ohretal sammelte weiteres Selbstvertrauen im Hinblick auf den unmittelbar bevorstehenden Hit in Hankensbüttel.

Ohretal hätte das Ergebnis zweistellig hochschieben können

Wobei die praktisch abgestiegene Wahrenholzer Reserve auch kein wirklicher Gradmesser war, wie FCO-Co-Trainer Sebastian Seidler durchblicken ließ.

„Sie waren mutig, haben relativ hoch geschoben. Das hätte ich nicht gedacht. Aber in der zweiten Hälfte war bei ihnen komplett die Luft raus.“

Da hätte Rot-Grün das Ergebnis gut und gerne auch zweistellig ausfallen lassen können. Doch Seidler wollte über die liegen gelassenen Möglichkeiten nicht mäkeln.

„Sie waren damit gut bedient. Aber ein 7:0 ist ein 7:0. Wir sind positiv im Kopf, absolut im Flow.“ Nun fiebern die Ohretaler dem Topspiel entgegen.

Noch besteht ja eine kleine Titelchance. Vielsagend erklärte Seidler: „Solange der Funke brennt, kann ein Feuer entstehen...“

SV Teut. Tiddische – SV Hankensbüttel 0:4 (0:3)

Unangefochten zum Auswärtssieg: Hankensbüttel ließ rein gar nichts beim Kellerkind aus Tiddische anbrennen und parkte die nächsten drei Punkte auf seinem üppig bestückten Konto.

„Wir waren 90 Minuten spielbestimmend. Ich glaube, unser Torwart bekam nicht einen einzigen Ball aufs Tor“, betonte HSV-Coach Dirk Asmus.

Tiddische mit massiver Abwehr

Dem Tabellenführer spielte dabei freilich auch die frühe Weichenstellung in die Karten: Nick Schnöckel (13.) und Mattis Wiemer (18.) brachten die Blau-Weißen mit 2:0 in Front, unmittelbar vor der Pause stellte Ali Jfeily per Weitschuss auf 3:0.

Damit war die berühmte Messe gelesen. Hatten die Teutonen in Hälfte eins noch die ein oder andere Gegenbewegung gestartet, so igelten sie sich in Hälfte zwei nur noch hinten ein.

„Gefühlt haben sie mit zehn Mann im eigenen Strafraum verteidigt“, schilderte Asmus. Da sei „schwer ein Durchkommen“ gewesen. Deswegen fiel auch nur noch ein Hankensbütteler Treffer. „Es war immer irgendein Bein dazwischen.“



Genau wie der FCO richtete sich der HSV-Fokus logischerweise direkt auf die große Bühne am Jungbluth-Platz: „Da haben meine Jungs richtig Bock drauf!“



FC Germania Parsau – SV Barwedel 1:2 (0:0)

Verkehrte Welt in Parsau. Laut Trainer Sören Henke hätten die Germanen den Tabellendritten aus Barwedel im Grunde „an die Wand gespielt“, doch unter dem Strich stand eine 1:2-Pleite zubuche.

Was irgendwie ins verkorkste Saison-Bild der Blau-Gelben passt... „Hochgradig unglücklich“ sei die Niederlage gewesen, schüttelte Henke ungläubig mit seinem Haupt.

Germania Parsau ließ große Chancen liegen

Seine Riege hätte folgenschwere fünf Minuten drin gehabt, „wo wir zweimal pennen“. Schwups sah sich Parsau einem 0:2-Rückstand ausgesetzt – und keiner wusste so Recht warum...

Selbst ließ der FCGP eine Vielzahl an Chancen liegen. „Wir haben uns dumm und dusselig geschossen“, seufzte der Übungsleiter. Selbst beim Anschlusstor traf das Heimteam erst im dritten Versuch.

Ein Sinnbild. Henke: „Wir sind maximal ineffektiv vor dem Tor.“ Das sei ein Reifeprozess mit Blick auf die neue Spielzeit.

SV Jembke – SV Eischott 2:0 (2:0)

Das Formtief hält sich hartnäckig in den Eischotter Reihen. „Uns fehlt die Leichtigkeit. Die Selbstverständlichkeit. Wenn man in so einem Loch drin ist und dann auch noch wichtige Leute fehlen, ist es dann auch eine Kopfsache“, haderte SVE-Dirigent Lukas Heider nach dem 0:2 in Jembke.

Die Schlappe hätte durchaus noch höher ausfallen können, Torwart Julius Böse parierte in Hälfte zwei noch einen Strafstoß und weitere Hochkaräter.

Heiders Fazit: „Wenn du hinten haarsträubende Fehler machst und dir vorne keine Chancen erspielst, kannst du nicht gewinnen.“

FSV Vorhop-Schönewörde – SV Bokensdorf 2:1 (2:0)

Mit Hängen und Würgen kratzte Vorhop-Schönewörde für sein Heimspiel gegen Bokensdorf ein Notaufgebot zusammen, holte dafür Tobias Dreyer aus dem zur Winterpause verkündeten Karriereende zurück und hatte Glück, dass Yannick Sudmeyer einmal mehr in der Heimat weilte.

Auf der Ersatzbank saß mit Johannes Krendel nur ein Akteur aus der Zweiten als einziger Einwechselspieler. „Wichtig waren unter den gegebenen Voraussetzungen nur die drei Punkte“, betonte daher FSV-Coach Peter Dierks.

Trotz angespannter Personallage machte der FSV Druck

Wenngleich ihm die zweite Halbzeit seiner Mannschaft dennoch nicht geschmeckt hatte. Deshalb ordnete er das Gesamtpaket als „Arbeitssieg“ ein.

The Bridges ließen sich ihre Personallage zunächst nicht anmerken, machten Dampf und profitierten einmal mehr von ihrem sprichwörtlichen Standard-Mittel zurzeit: Ecke, Kopfball, Tor durch Pierre Peesel (13.). Sandro Kaprolat stellte mit einem Lupfer zur 2:0-Pausenführung.

Der Rest war eher nicht mehr der Rede wert. Kurz nach Wiederbeginn kullerte die Kugel „im Zeitlupen-Tempo“ zum 2:1 über die Linie, ansonsten beherrschten viele kleine Nickligkeiten die Szenerie.

SV Tappenbeck – SV Tülau/Voitze 2:1 (1:0)

Vom 2:0-Pflichtsieg über den Tabellenletzten Oerrel einmal abgesehen, wartet Tülau-Voitze im Jahr 2023 noch auf ein Erfolgserlebnis, holte nur vier magere Zähler in acht Partien.

Beim Tabellenvierten Tappenbeck lag zumindest Punkt Nr. 5 in der Luft, doch Antonino Millemaci hatte mit der entscheidenden Bude in der 75. Minute etwas dagegen einzuwenden.

Staffel 2

FC Schwülper II – SV Wagenhoff 4:2 (4:1)

Déjà-Vu bei Rene Vranken: Der Coach des SV Wagenhoff fühlt sich nach der völlig schief gelaufenen englischen Woche mit dem Chancenwucher gegen Meine (0:1) und dem hanebüchenen 2:4 in Schwülper an die Formkrise der ersten Saisonhälfte erinnert.

„Wir sind wieder da angekommen, wo wir Ende der Hinrunde waren.“ Seine Truppe hätte nicht an die eigentlich gute Vorstellung zuvor anknüpfen können.

Frühes Gegentor für Wagenhoff

„Wir haben nichts mitgenommen.“ Dazu ein äußerst bitterer Spielverlauf. Nach handgestoppter 1:16 Minute lag der SVW bereits per Strafstoß im Hintertreffen („Auch wenn es aus meiner Sicht kein Elfmeter war, aber das darf überhaupt nicht so entstehen“).

Zwar kamen die Gäste zum Ausgleich, fingen sich aber postwendend den nächsten Einschlag. Dann vergab Wagenhoff die dicke Chance zum 2:2 und kassierte 15 Sekunden später das 1:3...

Vranken meinte: „Das Einzige, was mich positiv stimmt, ist, dass Dannenbüttel in Isenbüttel gewonnen hat.“ Dadurch wahrte sein Klub den Abstand auf die Abstiegsplätze.