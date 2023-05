FC Ohrertal: Remis gegen den Vorletzten als „Lernfaktor“

Von: Marvin Scholz

Flosse, Genosse: Max Rösner (r.) und Ivan Messina feierten den souveränen Sieg über Wahrenholz II. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Eine Spur zu wenig. In der 1. Fußball-Kreisklasse 1 erspielte sich der FC Ohretal gegen den FC Oerrel nur ein Remis. Co-Trainer Sebastian Seidler sieht es als Denkanstoß.

Staffel 1

FC Ohretal – FC Oerrel 1:1 (1:1)

Der FC Ohretal hat sich von diesem Spieltag sicherlich punktetechnisch etwas mehr versprochen. So resümierte FCO-Co-Trainer Sebastian Seidler als „Lernfaktor für die nächste Saison“.

Immerhin agierte Oerrel recht mutig, sodass der heimische FCO Probleme hatte, vernünftige Chancen herauszuspielen. Dennoch ging das Team von Trainer Sebastian Sommer durch Marcel Liedtke nach einer Ecke in Front.

„Oerrel hätte sogar einen Sieg verdient gehabt“

„Oerrel hat auch in der zweiten Hälfte alles reingeworfen“, erkannte Seidler die Performance der Gäste. Der Tabellenzweite ließ sich davon indes nicht irritieren und versuchte stets, nach vorne zu spielen.

Es sollte aber nicht mehr als ein Punkt herauskommen. Im Grunde war es überhaupt nicht der Sonntag der Gastgeber. Seidler: „Oerrel hätte sogar einen Sieg verdient gehabt.“



SV Barwedel – Hankensbüttel 0:7 (0:4)

Wer wird deutscher Meister?! H-H-H-HSV! Da ist das Ding! Drei Spieltage vor dem offiziellen Ende ist es unter Dach und Fach.

Aufgrund des Remis vom FC Ohretal (Bericht drüber) steigt Hankau nun offiziell auf und krönt sich höchstverdient zum Meister. Auch spielerisch sah es, wie gefühlt über die komplette Spielzeit, meisterlich aus.

Spiel-Dominanz aufseiten des Gastes

„Wir haben direkt gut losgelegt und alles im Griff gehabt“, kommentierte ein breitgrinsender Coach Dirk Asmus. Nach einer Viertelstunde zog der Meister mit 2:0 davon.

Keinesfalls selbstverständlich: „Ich habe noch drei A-Jugendliche mitgenommen und einen direkt in die Startelf gepackt.“ Aufgrund der Vorentscheidung letzte Woche gegen den FCO war die Spannung jedoch nicht mehr am höchsten.

„Grüße gehen raus nach Oerrel“

Doch alles völlig egal. „Auch die zweite Hälfte war in den Händen des HSV. Wir haben das Spiel weiter kontrolliert und uns Chancen herausgespielt.“

Letztlich fegte Hankau den Tabellenvierten mit 7:0 (!) weg. Fast schon kurios gewährte Asmus einen Blick in die Gefühlswelt: „Es ist komisch, weil wir darauf gar nicht vorbereitet waren. Mit einem Augenzwinkern schicken wir Grüße nach Oerrel.“ Lasset die Feierei beginnen!

FC Germania Parsau - VfL Wahrenholz II 5:0 (4:0)

Das volle Potenzial abgerufen. Schon in der ersten Halbzeit ließen die Germanen ihre ganze Qualität aufblitzen. „Wir haben sehr dominant gespielt.

Ähnlich, wie unser Fußball eben aussehen soll. Hohe Ballgewinne, gutes Positionsspiel, und dann auch noch früh 2:0 in Front gegangen“, blickte FCGP-Coach Sören Henke frohlockend zurück.

Geforderte Leistungssteigerung funktionierte nur bedingt

Nach der Halbzeit forderte das Team selbst eine Leistungssteigerung ein. Zugegebenermaßen funktionierte dies nur bedingt, aber von den Ballbesitzanteilen veränderte sich nicht viel.

„Wir hatten eine gute Ballsicherheit drin und weiter das Spiel gemacht“, so Henke. Einzig die mangelnde Chancenverwertung wurde in der Nachbesprechung zum Mini-Kritikpunkt. „Alle hatten Spaß und wir sind sehr zufrieden“, finalisierte der Übungsleiter.



FSV Vorhop-Schönewörde – SV Jembke 5:0 (2:0)

Das Sinnbild der Souveränität. Trotz einer neu formierten Viererkette und drei Spielern aus der zweiten Mannschaften siegte der FSV mehr als deutlich und verdient.

FSV-Effektivität als Schlüssel

„Es hat schon gut angefangen. Hauke Köllmann erzielte nach einer Flanke das 1:0, Sandro Kaprolat legte sofort nach. „Jembke hatte gar keinen Abschluss. Wir haben das Spiel kontrolliert und nichts zugelassen“, dokumentierte ein zufriedener Cheftrainer Peter Dierks.

Die Effektivität spielte in Halbzeit eins auch eine übergeordnete Rolle. Auch im zweiten Durchgang verbuchte die Dierks-Riege mehr von der Partie und legte fleißig nach.

„Doch man muss dazu sagen, dass Jembke gut gestartet ist. Sie haben probiert, Druck auszuüben. Nach unserem 3:0 war die Messe aber gelesen“, fasste der Übungsleiter gebündelt zusammen.

Qua Top-Einstellung und „überragendem“ Willen fixierte der FSV also den fünften Sieg am Stück.



SV Tappenbeck – SV Eischott 4:0 (1:0)

Langsam aber sicher wird klar, dass sich der SVE geistig schon in der Sommer-Pause befindet. Nachdem das Team von Trainer Lukas Heider in der ersten Halbzeit ganz gut bei der Stange war, kassierte Schwarz-Rot im zweiten Durchgang direkt mal drei Gegentreffer und schluckte die vierte Niederlage am Stück.



SV Bokensdorf – SV Osloß 0:0 (0:0)

Nullnummer in Bokensdorf. Dieser Punkt hilft nur dem Gast so richtig weiter. Bokensdorf verpasste die Chance, sich dem SV Jembke anzunähern und eine größere Distanz zum SV Teutonia Tidische zu kreieren.



SV Teutonia Tiddische – SV Tülau/Voitze 0:5 (0:2)

Missglücktes Debüt für Neu-Coach Wieland Bartels. Der neuer Coach des SVTT musste direkt eine Niederlage schlucken. Nachdem Tülau/Voitze schon bis zur Pause mit 2:0 weggezogen war, bewies das Team von Trainer Peter Löper weiterhin Torhunger und traf weitere drei Mal.



Staffel 2

MTV Wasbüttel – Wagenhoff 0:2 (0:1)

In England spricht man von einem Big Win. Wagenhoff-Trainer Rene Vranken sprach von einem souveränen Auftritt. „Der gegnerische Trainer sagte nach dem Schlusspfiff, dass die bessere Mannschaft siegte.“

Wagenhoff dominierte die Partie

Eifrig spielte der SVW mit und dominierte. „Der Gegner hatte über das Spiel vielleicht eine Möglichkeit“, erklärte Vranken sinnbildlich.

Auch im zweiten Durchgang lag der Ballbesitz aufseiten der Gäste. „In den letzten zwölf Minuten haben wir sogar in Unterzahl gespielt.“ Gerade deswegen ging der Sieg mehr als in Ordnung.



SV Wagenhoff – Seershausen/Ohof 0:3 (0:3)

Am gestrigen Sonntag fehlten aber die Körner. „Der Gegner hat uns gepresst und das Spiel dominiert. Das 0:2 war ein Missverständnis hinten“, resümierte Trainer Vranken schnaubend.

Anschließend daran verpasste der SVW allerdings, eine gute Phase mit Hochkarätern in Tore umzumünzen. „Wir haben gut dagegengehalten und hätten eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen.“

Immerhin habe die Einstellung gepasst. „Mit den beiden Spielen sind wir zufrieden“, hob Vranken den Daumen.