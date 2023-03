Nach Sieg gegen Osloß: Ohretal wieder HSV-Verfolger Nummer eins

Von: Marvin Scholz

Die frühe Führung für den FSV: Vorhop-Schönewördes Leron Marwede (Nr. 29) köpft in dieser Szene das 1:0 gegen die Wahrenholzer Zweitvertretung. Der Endstand lautete 5:2. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land - Läuft wieder! In der 1. Fußball-Kreisklasse schlägt der FC Ohretal den SV Osloß. Doch auch der SV Hankensbüttel erledigt seine Auswärts-Aufgabe.

Staffel 1

SV Bokensdorf – SV Tülau/Voitze 4:2 (1:2)

Personell hat der Kader beim Gast nicht allzu viel hergegeben. „Aber heute hatten wir auch ein Abwehr-Problem“, rekapitulierte Tülau/Voitzes Co-Trainer Rüdiger Bratze.

Ein Traumtor per Ecke von Hannes Bratze

Wobei es in der ersten Halbzeit gut aussah: „Immerhin haben wir 2:1 geführt und mein Sohn Hannes hat zwei Tore geschossen“, zeigte sich der Übungsleiter durchaus stolz.

Der Sohn des Assistenten traf sogar direkt per Ecke. Nach dem Seitenwechsel nahm die Leistung aber ab. „Wir haben unsere Konter-Chancen nicht genutzt und auch spielerisch war es nicht mehr gut.“ Im weiteren Verlaufe investierte Bokensdorf mehr für das Spiel und wurde belohnt.

Das Ganze jedoch mit einem Geschmäckle. „Da war ein Elfmeter bei, der keiner war“, rekonstruierte Bratze erzürnt. „Der Torwart trifft erst den Ball und dann den Gegner.“ Die Gegentore konnten ihm nicht gefallen, ebenso wie die Arbeit im Defensiv-Verbund.



SV Jembke – SV Hankensbüttel 0:2 (0:1)

Weiterhin souverän, weiterhin Spitzenreiter! Schon zu Beginn zeigte der HSV, wer Chef im Ring ist. „Die ersten 15 Minuten waren gut und wir haben uns direkt drei bis vier hochkarätige Chancen herausgespielt“, dokumentierte Hankensbüttels Übungsleiter Dirk Asmus.

Echte Effizienz brachte dann aber Stürmer Nick Schnöckel ins Spiel, der seinen Verein in Front brachte. Mattis Wiemer setzte sich konsequent über rechts durch und bediente den Torschützen mustergültig.

Hankensbüttel trifft - Jembke schlägt sich wacker

Doch Jembke gab nicht auf und verteidigte wacker: „Phasenweise haben sie auch gute Ballbesitz-Stafetten gehabt, aber haben uns das Spiel machen lassen.“

Fortan kreierte der Primus Chance um Chance, doch traf unter anderem noch drei Mal das Aluminium. Vorlagengeber Wiemer belohnte seinen Auftritt mit einem Tor: „Finn Poschmann hat den Ball gut durchgesteckt und Mattis hat verwandelt“, hob Asmus den Daumen.

Summa summarum gab sich Hankensbüttel keine Blöße: „Gegen den Ball hat es gut funktioniert. Die Mischung aus Restverteidigung und Pressing war ausschlaggebend.“



SV Tappenbeck – SV Barwedel 6:2 (3:1)

Acht-Tore-Show in Tappenbeck. Schon in Halbzeit eins bekamen die Zuschauer mit vier Treffern schon einiges fürs Auge geboten. Das Schöne: In Halbzeit zwei knüpften beide Riegen weiter an diese Offensiv-Power an.

Vor allen Dingen das Heim-Team. Der SVT ist damit nur noch fünf Punkte von Barwedel entfernt.



SV Osloß – FC Ohretal 1:3 (1:2)

Pflicht-Aufgabe gemeistert. Und spielerisch befindet sich der FCO auf einem guten Level. Kurios nur dabei: „Wir haben von Anfang an gut gespielt und uns drei Halbchancen herausgespielt“, formulierte Ohretals Co-Trainer Sebastian Seidler.

Das Tor allerdings erzielte der Gastgeber: „Ein schöner Diagonalball landete beim Osloßer. Der wollte flanken, rutscht aus und das Ding landet im Tor“, zeigte sich Seidler verblüfft. Gut also, dass Ohretal nicht die Köpfe in den Sand steckte und weiter Fußball spielen wollte.

Plaster trifft und holt einen Strafstoß heraus

Kapitän Hannes Plaster erzielte nach einem Fehler im Aufbau von Osloß den Ausgleich. Justus Lahmann durfte sich kurze Zeit später auch in die Torschützenliste eintragen, weil sich der FCO im Offensiv-Pressing bemühte, den Ball gewann und Marcel Liedtke clever auf Lahmann ablegte.

Osloß verteidigte es in Halbzeit zwei gut und stellte das Seidler-Team vor einige Probleme. Plaster holte kurz vor Ende noch einen Elfmeter raus, den Lahmann verwandelte. „Wir haben es lange spannend gemacht. Die Einstellung hat aber gepasst und spielerisch war der Sieg verdient“, schloss Seidler.

FC Germania Parsau – Teut. Tiddische 0:1 (0:1)

Ein frühes Tor reicht. Tiddisches Trainer Younes Zaibi hat sich gegen Parsau mutmaßlich gedacht: Lass’ das mal den Papa machen! Keine fünf Minuten waren auf der Uhr, schon traf der Übungsleiter für den Gast und sorgte auch gleichzeitig für den Endstand. Der überraschende Derby-Sieg geht also an die Teutonen.



SV Eischott – FC Oerrel 2:2 0:0)

Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s nicht. Der SV Eischott hatte spielerisch die Nase vorne, doch verpasste es, das Ergebnis früh hochzuschrauben. „In Halbzeit eins hatten wir schon viel Ballbesitz und müssen 15 Minuten vor Ende drei bis vier Tore machen“, so SVE-Coach Lukas Heider.

Doch die Kugel wollte nicht rein. Auch ein Grund für die Pausen-Nullnummer war die Tatsache, dass Eischott es versäumte, den letzten Pass an den Mann zu bringen. Das schien sich nach Wiederbeginn zu ändern: Kevin Fries sorgte für die Führung und Hendrik Svetlik erhöhte sogar noch per Schuss, dem der Torwart durch die Beine rutschte.

Oerrel-Ausgleich aus heiterem Himmel

Doch das sollte nicht genügen. „Ohne Gegner-Druck kriegen wir das 1:2, weil wir Oerrel einladen“, seufzte Heider. Eischott hätte einen ruhigen Nachmittag verbringen können, doch es kam ganz anders: Oerrels Sven Gerlof flog der Ball nach einem Standard in der Nachspielzeit auf den Kopf.

Zack – Ausgleich. „Ich glaube, Oerrel weiß selbst nicht einmal, wie sie einen Punkt holen konnten“, erklärte Heider desillusioniert. Dabei hatten die Schwarz-Roten alles im Griff, doch die Chancenverwertung war mangelhaft.



FSV Vorhop-Schönewörde – VfL Wahrenholz II 5:2 (2:2)

FSV-Coach Peter Dierks wollte diesen Triumph als „Arbeitssieg“ einstufen. Denn die erste Hälfte begann schleppend: „Wir haben zwar gut angefangen und erzielen auch die Führung.

Aber nach dem Ausgleich haben wir aufgehört, Fußball zu spielen.“ Fortan operierte der VfL mit langen Bällen und störte den FSV-Spielfluss. In Halbzeit zwei änderte sich nicht viel. „Wir haben Druck gemacht und nur auf ein Tor gespielt“, rekapitulierte Dierks.

Auch im weiteren Verlaufe passte sich der FSV an und versäumte es, die spielerische Idee umzusetzen. Ein Sieg, der Coach Dierks überhaupt nicht überzeugte. „Mir hat gar nichts gefallen und ich habe das Gefühl, dass wir gegen Mannschaften, die nur über den Kampf kommen, nicht gut aussehen.“



Staffel 2

VfL Rötgesbüttel – SV Wagenhoff 0:3 (0:2)

Sie sind vollkommen in der Spur. Kurz und humorlos besiegte der SVW seinen Kontrahenten Rötgesbüttel. Leander Christiansen und Christian Knust ebneten schon in Halbzeit eins den Weg mit jeweils einem Tor. Rouven Fischer setzte nach der Pause noch einen drauf.