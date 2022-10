1. Fußball-Kreisklasse: Ohretal-Triumph gegen Barwedel

Von: Marvin Scholz

Souverän den Gegner ins Leere grätschen lassen: Der SV Eischott (Kevin Fries) besiegte Germania Parsau in der 1. Fußball-Kreisklasse mit 3:0 und bleibt weiter an der Tabellenspitze stehen. © Manfred Gades.

Isenhagener Land – Spitzenreiter Eischott wehrte auch den Angriff von Parsau in der 1. Fußball-Kreisklasse am Sonntag ab und gewann mit 3:0. Dahinter rangiert der FC Ohretal, der sich gegen Barwedel mit 2:1 behaupten konnte. Wieder Anschluss nach oben hat der SV Hankensbüttel durch den 3:2-Erfolg in Osloß hergestellt.

FC Ohretal – SV Barwedel 2:1 (0:0)

Beide Teams begannen vorsichtig. So spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab. Erst nach einer Viertelstunde kam mehr Schwung ins Spiel. Barwedel nutzte die erste klare Chance zur Führung. Torjäger Jan-Eric Kuhnt war nach einer Ecke mit einem Kopfball erfolgreich. Doch die Ohretaler verschärften nun das Tempo und tauchten einige Male gefährlich vor dem Gästetor auf. Justus Lahmann erzielte den Ausgleich. „Im ersten Durchgang lief nicht viel zusammen, aber nach dem Wechsel kamen wir wesentlich besser ins Spiel“, meinte FC-Co-Trainer Sebastian Seidler. Im zweiten Durchgang ließ der FC nicht viel zu. So war der Siegtreffer durch Fabian Liebelt verdient. „Es war nicht alles Gold, was glänzte, aber ein Arbeitssieg“, so Seidler.



SV Eischott – Germania Parsau 3:0 (2:0)

Das Spitzenspiel entschied der Tabellenführer für sich, obwohl das Team von Trainer Lukas Heider ab der 66. Minute in Unterzahl spielte. Nach einer ausgeglichenen ersten Viertelstunde hatte der SV die besseren Chancen. Kevin Fries vollendete zum 1:0. „Nach der Führung drückte Parsau auf den Ausgleich, aber wir haben nicht viel zugelassen“, freute sich Eischotts Trainer Lukas Heider. Es dauerte allerdings bis kurz vor der Pause, bevor das 2:0 fiel. Nach einer guten Kombination über Nico Teichmann und Marvin Mühe war Torjäger Niklas Bruchmann zur Stelle und besorgte den 2:0-Pausenstand. Im zweiten Durchgang versuchten die Germanen, den Anschluss herzustellen. Aber Eischott ließ hinten nicht viel zu. Immer wieder war ein Abwehrspieler zur Stelle. In der 66. Minute handelte sich Marian Szcesniak die Gelb-rote Karte ein, damit waren die Gastgeber in Unterzahl. Doch das konnten die Gäste nicht nutzen. „Auch in Unterzahl haben wir viel Druck gemacht und verdient das 3:0 erzielt“, so Heider. Torjäger Bruchmann stellte den Endstand her.



Vorhop-Schönewörde – Tülau/Voitze 3:0 (1:0)

Ein Sieg der Gastgeber, die besonders in der zweiten Halbzeit dominant waren. „Mit der ersten Halbzeit kann ich nicht zufrieden sein, denn das Spiel verlief sehr zerfahren“, so FSV-Trainer Peter Dierks. Die erste Chance für den FSV hatte nach einer Viertelstunde Sandro Kaprolat, doch aus kurzer Distanz wehrte der Torhüter ab. In der 20. Minute eine klare Chance für Tülau, doch der Tülauer Torhüter Jonathan Meyer zeichnete sich mit einer Parade aus. Doch nach einer halben Stunde war Kaprolat nach einer Ecke zum 1:0 erfolgreich. „Erst nach einer Ansage in der Pause wurde es im zweiten Durchgang besser. Wir haben sehr dominant gespielt und hätten bis zur 80. Minute schon klar führen müssen“, ärgerte sich Dierks über die vergebenen Chancen. Leron Marwede und Christopher Schulze vergaben die besten Chancen. Erst in der Schlussphase war es dann erneut Kaprolat, der nach Vorarbeit vom eingewechselten Daniel Racareanu zum 2:0 erfolgreich war.



Jembke – Bokensdorf 4:3 (3:1)

Das Heim-Team gewann im Sieben-Tore-Spektakel. Bereits zur Pause konnte sich der SV einen 3:1-Vorsprung herausarbeiten. Jembkes Marc-Oliver Korsch avancierte zum Doppel-Torschützen. Nach der Halbzeit drehte der Gast etwas mehr auf und, die Aufholjagd wurde aber nicht vom Erfolg gekrönt.



Teutonia Tiddische – Wahrenholz II 3:2 (1:2)

Die Wahrenholzer Zweitvertretung erwischte in Tiddische einen guten Start. Nach anfänglich ausgeglichener Partie brachte Justin Lüdke die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Als Lüdke vier Minuten später zum 0:2 nachlegte, sah es gut für die Gäste aus. Der Aufsteiger kam nun aber besser ins Spiel und hatte einige Chancen. In der 35. Minute war es Michell Schwarz, der den Anschluss zum 1:2 herstellte. Mit dieser knappen Führung für den VfL ging es in die Pause. Nach dem Wechsel machte Tiddische weiter Druck. Nach gut einer Stunde gelang Wieland Bartels der nicht unverdiente Ausgleich. Die Entscheidung in dieser Begegnung fiel eine Viertelstunde vor Schluss, als die Gastgeber zum Siegtreffer kamen. Wahrenholz versuchte zwar, in der restlichen Spielzeit noch zum Ausgleich zu kommen, aber Tiddische brachte die knappe Führung ins Ziel.



SV Osloß – Hankensbüttel 2:3 (2:2)

Der HSV tat sich in Osloß recht schwer. „Bereits nach zehn Minuten haben wir uns einen Konter eingehandelt und lagen früh zurück“, ärgerte sich HSV-Trainer Dirk Asmus. Doch die Gäste fanden schnell zurück ins Spiel und schafften vier Minuten später durch einen direkt verwandelten Freistoß von Bjarne Asmus aus 18 Meter den Ausgleich. Als dann Jari Lilje in der 34. Minute nach einer Ecke per Kopf zum 1:2 traf, schien der HSV auf der Siegerstraße. Doch Osloß startete in der 39. Minute erneut einen Konter und glich vor der Pause zum 2:2 aus. „Glücklicherweise haben wir kurz nach dem Wechsel das 2:3 gemacht, dadurch kam wieder mehr Sicherheit ins Spiel“, so Asmus. Marvin Schiller wurde gut bedient und traf ins Tor. „Mitte der zweiten Hälfte haben wir etwas die Linie verloren, dadurch kam Osloß besser ins Spiel“, so Asmus. Aber hinten ließ der HSV nun nichts mehr anbrennen und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.



SV Tappenbeck – FC Oerrel 6:1 (3:0)

Die Gastgeber waren zwar der klare Favorit, aber der Aufsteiger aus Oerrel stellte sich keineswegs hinten rein und tauchte in der ersten Viertelstunde auch einige Male gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf. In der 20. Minute war es Dominic Milewski, der für die Führung der Gastgeber sorgte. Oerrel hat in der Folgezeit Möglichkeiten zum Ausgleich, doch ein Freistoß verfehlte knapp das gegnerische Gehäuse und außerdem traf Mika Liss knapp am Tor vorbei. Tappenbeck machte es besser und erzielte durch Hendrik Krempin das 2:0. Krempin war auch, der fünf Minuten vor der Halbzeit den 3:0-Pausenstand herstellte. Nach dem Wechsel wurde die Überlegenheit der Gastgeber immer größer. Nach einer Stunde gelang erneut Krempin das 4:0. Die Oerreler wurden für ihre Bemühungen belohnt, denn Tom Bokelmann gelang in der 68. Minute das 4:1. Aber dann war wieder der Gastgeber am Zuge und erspielte sich viele Möglichkeiten. Krempin war an diesem Tage nicht zu stoppen und schraubte das Endergebnis noch auf 6:1.