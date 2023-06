Petrusch: Neues Abwehr-Ass für den SV Hankensbüttel

Von: Marvin Scholz

Teilen

Jetzt auch im blau-weißen Dress: Johannes Petrusch (am Ball) spielt künftig in der Kreisliga für den SV Hankensbüttel. © Marvin Scholz.

Hankensbüttel - Sie rüsten weiter für die kommende Fußball-Kreisliga-Saison auf. Der SV Hankensbüttel verpflichtet ein Abwehr-Ass vom FSV Vorhop-Schönewörde.

Johannes Petrusch wird zur kommenden Saison das blau-weiße Dress tragen.

Robustheit und Zweikampfstärke

Ein durchaus nachvollziehbarer Schritt. Immerhin wurde der 20-Jährige, der sich in der Verteidigung am wohlsten fühlt, in der Jugend des SV aus Hankensbüttel ausgebildet.

„Bei ihm war es frühzeitig klar, dass er zu uns kommt. Er will mit seinen Kumpels wieder zusammenspielen“, unterstreicht Coach Dirks Asmus.

Qua seiner Robustheit und Zweikampfstärke soll die Defensiv-Kette weiter an Qualität hinzugewinnen. Ob der Jungspund direkt als Stammkraft auftreten wird, bleibt abzuwarten.

„Das sind alles junge Burschen, die sich noch entwickeln müssen“, nimmt Übungsleiter Asmus direkt etwas den Drive aus der Nummer raus.