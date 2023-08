HSV-Unterbau setzt direkt Derby-Duftmarke zum Start

Von: Marvin Scholz

Das Engagement hat sich nicht ausgezahlt: Timo Schiller (am Ball) und die SG verloren den Derby-Auftakt gegen Hankensbüttel II (l., Daniel Vargas). © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Der erste Spieltag ist manifestiert. In der 2. Fußball-Kreisklasse setzte der SV Hankensbüttel II eine Derby-Statement. Der TV Emmen siegt zum Start gegen den TSV Brechtorf II.

VfL Wahrenholz II – VfL Knesebeck II 2:0 (2:0)

Trotz Personalproblemen stand Knesebeck II taktisch klug und eng, wodurch Wahrenholz oft kein Durchkommen sah. Trotzdem stand es am Ende 2:0 für den Absteiger.



Die Gastgeber hatten wenige Chancen – und wenn, dann wurden sie meist gehalten. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam es zu einem Standardtreffer von Florian Wendt.

Hälfte zwei: ein Spiegelbild. Doch durch eine Unachtsamkeit Knesebecks kam Wahrenholz durch Timo Neumann zum 2:0. Nichtsdestotrotz sprach Knesebecks Coach Andreas Buchwald ein Lob an seine Mannschaft aus, wie sie mit der drastischen Personallage umgegangen sei und „teilweise nur mit zehn Mann gespielt“ – darunter Altherren – hätte.

Ohretal-Teschendorf/S. II – SV Steinhorst 2:2 (0:1)

So wie Steinhorsts Trainer Uwe Kage es prognostiziert hatte („Das wird eine 50:50- Partie“), so kam es auch. Die Aufsteiger teilten die Punkte.

Dabei spielte der SVS eine spielerisch bessere erste Hälfte und belohnte sich sehr früh durch Sören Pirch mit dem 1:0. In der zweiten Hälfte entwickelte sich das Match zu einem offenen Schlagabtausch, wobei Niklas Hahn auf 2:0 erhöhte.

Anstatt dann das Spiel souverän auszuspielen, verfielen die Gäste in unsaubere Aktionen. Das rächte sich. Ein Foulelfmeter in der 74. Minute führte zum Anschlusstreffer.

Ohretal II nun mit Oberwasser. „So kam es, wie es kommen musste“, seufzte Kage. In der Nachspielzeit glich der Gegner, mittlerweile verdient, aus.



TV Emmen – TSV Brechtorf II 3:2 (2:0)

Dieser Emmener Erfolg kann mit Fug und Recht als Überraschung eingestuft werden.

Immerhin verpasste Brechtorf II in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg. Für den TVE nach schwierigen Zeiten ein Muntermacher.

TSV Fortuna Bergfeld – SV Groß Oesingen II 1:3 (0:0)

Für Neuling Groß Oesingen II ein guter Saisonstart und wichtiger Schritt, um sich in der Liga auf Anhieb zu etablieren. SVGO-Coach Micha Degenhardt sah den Sieg als verdient an, weil seine Mannschaft über die gesamte Spielzeit ihr Ding durchzog.

Das Spiel war hart umkämpft und war nicht von spielerischen Höhepunkten geprägt. Trotzdem hob Degenhardt eine Spielerleistung hervor: Finn-Malte Müller hätte, obwohl einen Tag zuvor die Hochzeit seines Bruders Tjark-Niklas war, auf der Sechser-Position das Team zusammengehalten und gewann in der Luft 100 Prozent der Duelle.



Spiel der Woche

SV Hankensbüttel II – Oerrel-Langwedel 2:1 (1:0)

Das Topspiel und Derby zwischen Hankensbüttel II und Oerrel-Langwedel hielt durchaus, was es versprochen hatte. Schließlich war es ein Duell auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten, das letztlich durch Einzelaktionen entschieden wurde.

In den ersten 20 Minuten kam Oerrel-Langwedel zu einem Hochkaräter, der aber vom HSV-Keeper zunichtegemacht wurde. Stattdessen zirkelte Jonathan Schulze einen Freistoß platziert in den rechten Winkel – 1:0 für Hankensbüttel.

Schiller verwandelt Elfmeter

SG-Coach Björn Meissner zeigte sich enttäuscht, dass seine Riege in der ersten Hälfte nicht in die Zweikämpfe kam. Nachdem das Heimteam in Durchgang zwei schon eine Großchance ausgelassen hatte (63.), gelang kurz darauf bei einem missglückten Rückpass doch das 2:0 durch Lennart Feuerhahn.

Die Begegnung spitzte sich nochmal zu, als Timo Schiller einen berechtigten Handelfmeter zum 2:1 verwandelte. In der hitzig-hektischen Schlussphase kam Oerrel-Langwedel zu zwei Mega-Möglichkeiten – vergeben!



HSV-Trainer Thomas Knigge sprach von einem ansehnlichen, schönen Kick und war glücklich über die drei Auftakt-Punkte. Er adelte Schiedsrichter Friedrich Dobat mit seinen 80 Jahren als Man of the Match: Dieser hätte topp gepfiffen.

Meissner hingegen meinte, dass Hankensbüttel mehr Siegeswillen gezeigt hätte: „Sie waren geiler darauf, das Spiel zu gewinnen.“