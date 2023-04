TSV Brechtorf II – FSV Vorhop-Sch. II 3:0 (3:0)

0:4-Pleite! Hankensbüttel II erleidet Rückschlag im Aufstiegskampf

Von: Marvin Scholz

Wichtiger Sieg für HaMa: Felix Weitemeier (am Ball) umdribbelte seine Gegenspieler und ebnete mit seinem Führungstreffer den 4:0-Erfolg über Parsau II. © Manfred Gades.

Isenhagener Land - Was für ein torreicher Sonntag. In der 2. Fußball-Kreisklasse 1 rang Didderse II die HSV-Reserve nieder. Brechtorf II erledigte seine Aufgabe im Heimspiel.

SSV Didderse II – Hankensbüttel II 4:0 (3:0)

Dämpfer für den HSV II im Aufstiegsrennen. Das Duell gegen den Tabellenführer aus Didderse ging deutlich verloren. Schon früh in der Partie schoss sich die Zweitvertretung des SSV mit zwei Toren in Führung.

„Wir haben die ersten 20 Minuten leider verpennt, Didderse war sehr konsequent“, meinte HSV-Coach Jonas Karstens. Sein Team kam nach dem Rückstand zwar besser ins Spiel, kassierte vor der Pause aber noch das 3:0 durch einen Konter.

Hankensbüttel ließ in Halbzeit zwei beste Möglichkeiten liegen

In der zweiten Hälfte hatten die Hankensbütteler einige Chancen liegen lassen. Didderse erhöhte schließlich noch zum 4:0 Endstand durch einen Elfmeter, der aus einer Kontersituation entstand.

„Trotzdem lässt sich gerade auf die zweite Hälfte aufbauen“, resümierte der Hankensbütteler Übungsleiter zuversichtlich.

FC Brome II - Wesendorfer SC II 0:5 (0:2)

Deutliche Niederlage für den FCB. Die Bromer Reserve musste mit vielen Ausfällen zurechtkommen und sogar mit einem Feldspieler im Tor in die Partie gehen.

Die Reserve Wesendorfs ging nach einer Viertelstunde durch einen Freistoß durch Alexander Batt in Führung und erhöhte kurz vor der Pause durch einen Elfmeter von Daniel Auffahrt.

„Wir haben gut mitgehalten, aber Wesendorf war effizienter“, so Coach Stefanos Karavaras. In der zweiten Halbzeit nutzten die Wesendorfer weiter ihre Chancen.

Torjäger Alexander Batt schoss zwei weitere Tore und Yannik-Leon Wolze erhöhte in der Schlussphase auf 0:5. „Insgesamt war der Sieg für Wesendorf verdient“, resümierte Coach Karavaras.

FC Germania Parsau II – SV Hagen-Mahnb. 0:4 (0:1)

Was auf dem Papier nach einer eindeutigen Sache aussieht, war in Wirklichkeit nicht so deutlich. „Das Spiel war von der ersten bis zur letzten Mrang Didderse II deinute ausgeglichen“, meinte FCGP-Coach Tim Reinsdorf.

Zwei sehenswerte HaMa-Treffer in Durchgang zwei

In der ersten Hälfte ging der SV durch einen Elfmeter in Führung, ansonsten gab es wenige Torgelegenheiten. In der zweiten Halbzeit konnte HaMa durch zwei sehenswerte Treffer erhöhen.

„Hagen-Mahnburg hat zwei richtig schöne Tore oben in den Knick geschossen, da konnte der Torwart nichts machen.“ HaMa konnte gegen die sonst gut verteidigende Reserve der Germanen noch einen Treffer zum 4:0 setzen.

„Wir haben zu viel gemeckert, das hat uns aus dem Spiel gebracht“, kritisierte der Parsauer Übungsleiter sein Team.

TSV Grußendorf – TSV Fort. Bergfeld 2:2 (2:2)

Lieber ein Punkt als keiner! Trotzdem werden sich die Fortunen aus Bergfeld ärgern: Mit einem Sieg wäre der TSV auf dem vierten Platz gelandet.



TSV Brechtorf II – FSV Vorhop-Sch. II 3:0 (3:0)

Das deutliche Ergebnis der Partie lässt anderes vermuten, aber die zweite Riege des FSV konnte gut mithalten. „Wir haben gut mitgespielt“, sagte Vorhop-Schönewörde-Coach Sascha Thomas.

FSV kassiert einen direkt verwandelten Freistoß

Der FSV kam gut in die Partie, kassierte aber Mitte der ersten Hälfte einen direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern. Kurz darauf erhöhte die Brechtorfer Reserve durch einen Doppelschlag innerhalb weniger Minuten.

„Vor dem zweiten Treffer gab es ein ungeahndetes Handspiel, die Jungs waren danach sauer“, so der Übungsleiter des FSV. In der zweiten Hälfte taten sich zwar Chancen für Vorhop-Schönewörde auf, diese blieben aber ungenutzt.

„Das war ein Fußballspiel auf hohem Niveau“, resümierte Thomas.

TV Emmen – VfL Knesebeck II 3:2 (2:0)

Der TV kam besser in die Partie und gingen mit zwei Toren durch einen Doppelpack von Björn Grote zur Halbzeit in Führung. „Wir haben erwartet, dass Knesebeck galliger aus der Kabine kommt und so war es dann auch“, meinte TVE-Spieler Christoph Buhr.

Knesebecks erneuter Anschlusstreffer reichte nicht

Der zweiten Riege der Einhörner gelang dann auch der Anschlusstreffer und die Partie wurde intensiver. Der TV konnte die Führung durch Tim Eichler weiter ausbauen.

Die Knesebecker kamen durch einen erneuten Anschlusstreffer zwar nochmal ran, konnten aber keinen weiteren Treffer erzielen. „Insgesamt ist der Sieg gerade durch die erste Halbzeit gerechtfertigt“, bilanzierte Buhr nach den Big Points.