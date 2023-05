8:0-Gala: Hankensbüttel mühelos gegen Wahrenholz II

Von: Marvin Scholz

Teilen

Dominanz ohne Ende: Falk Cohrs (M.) und der SV Hankensbüttel nahmen Wahrenholz II nach Strich und Faden auseinander und dominierten komplett. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Die Hausaufgaben mit links gemeistert. Meister Hankensbüttel fertigte den VfL Wahrenholz II in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 mit 8:0 ab. Vorhop-Schönewörde verspielt Punkte gegen Parsau.

Staffel 1

SV Hankensbüttel – VfL Wahrenholz II 8:0 (4:0)

Ein Spiel auf ein Tor. „Aber das war auch kein echter Gradmesser“, relativierte Hankensbüttel-Coach Dirk Asmus nach der Partie. Schon im ersten Durchgang dominierte der Gastgeber das Spiel vollends und ging nach neun Minuten bereits mit 2:0 in Führung.

„Wahrenholz hat kompakt in der Defensive verteidigt“, beobachtete der Fußball-Lehrer. „Trotzdem haben wir immer wieder gute Passagen drin gehabt und viele Chancen kreiert.“

Aufgrund des bereits feststehenden Aufstiegs verständlich, dass die letzte Konzentration fehlte. „Das Ding haben wir gut runtergespielt.“

SV Bokensdorf – Teut. Tiddische 4:1 (1:1)

Das im Vorhinein vom Teutonia-Vorsitzenden Robert Stroka titulierte Sechs-Punkte-Spiel ging in die Hose. Noch in Halbzeit eins hielt der Tabellen-Zwölfte ganz gut mit und antwortete just nach dem ersten Gegentreffer zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel fiel das Team vom Trainer Wieland Bartels jedoch ein Stück weit auseinander. Bokensdorfs Tobias Körner zum Ersten und einen Doppelpack im Schlussakkord von Kevin Müller zum Zweiten ließen die Teutonia- Falten größer werden.



FSV Vorhop-Schönewörde - Germ. Parsau 1:1 (1:0)

Für FSV-Coach Peter Dierks unter dem Strich zwei Punkte zu wenig. „Dabei sind wir wieder durch einen direkten Freistoß von Leron Marwede in der 10. Minute früh in Führung gegangen“, freute sich der Übungsleiter aber nur ganz kurz.

FSV kreierte keinen Spielfluss

Anschließend sah der neutrale Zuschauer, aus Sicht des Dirigenten, ein „zerfahrenes Spiel. Parsau hat aus meiner Sicht sehr unfair gespielt mit vielen Nickligkeiten“.

Auf Basis dessen verpasste es der FSV, einen vernünftigen Spielfluss in die Wege zu leiten. Nach dem Pausenpfiff ging es vorerst genauso weiter. „Parsau hatte keinen klaren Torschuss und bei uns hat Pierre Peesel noch zwei große Möglichkeiten gehabt.“

Zerbe erzielte den Ausgleich

Dem Team von Trainer Sören Henke gelang es dann, nach einem verlorenen Zweikampf vom FSV-Defensiv-Spieler, umzuschalten und einen Elfmeter zu provozieren.

„Marc Zerbe hat den dann reingehauen“, schnaubte Dierks. Das weiterhin unansehnliche Spiel endete anschließend in einer Roten Karte für Parsau. Offenbar lag eine Beleidigung vor. „Trotzdem können wir noch Dritter werden“, finalisierte der Übungsleiter.



SV Eischott – SV Osloß 0:3 (0:2)

Tabellarisch geht es für das Team von Trainer Lukas Heider um nichts mehr. Trotzdem werden die Bauchschmerzen im Eischotter Lager intensiver.

Schon vom Anpfiff weg zeigte sich der SVE nicht gerade in defensiver Topform, kassierte Rot-Schwarz immerhin zwei Gegentreffer. Nach dem Pausenwasser stabilisierte sich das Heim-Team etwas und kassierte lediglich einen Gegentreffer.



SV Jembke – SV Tappenbeck 3:2 (2:0)

Gute Nachrichten für Vorhop-Schönewörde! Dennoch gelang dem Konkurrenten SVT fast noch das Comeback. Jembkes Timo Feuerhahn und Cedric Hollas erwischten Tappenbeck in der ersten Halbzeit eiskalt.

Während der Halbzeitansprache fand Tappenbeck-Übungsleiter Giuseppe Millemaci offenbar die richtigen Worte. Zwar schluckte der Gast vorerst das dritte Gegentor, doch Antonio Millemaci und Nick Kömling brachten kurz vor dem Abspann nochmals Spannung rein. Letztendlich sollte der Coup aber nicht gelingen.

Staffel 2

SV Gifhorn II – SV Wagenhoff 4:2 (2:2)

Stark mitgehalten, aber die Gifhorner waren eine Spur zu groß. Nach dem ersten Wagenhoffer Gegentreffer drehte die Gast-Mannschaft auf und drehte die Partie.

Nach der Pause verlor das Team von Trainer Rene Vranken die Stabilität. Binnen der letzten Viertelstunde fing sich der SV aus Wagenhoff noch zwei Gegentreffer.