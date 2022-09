1. Fußball-Kreisklasse: Hankensbüttel erobert sofort Spitze

Abgeblockt: Der Fußball-Kreisliga-Absteiger FSV Vorhop-Schönewörde (M. Rene Kallies) enttäuschte im ersten Punktspiel gegen den Aufsteiger SV Teutonia Tiddische (r. Marcel Lambrecht) und musste sich am Ende mit einem mageren 1:1-Unentschieden begnügen. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land – Der SV Hankensbüttel ist auf Anhieb wieder erster Spitzenreiter in der 1. Fußball-Kreisklasse 1. Der Relegations-Pechvogel der Vorsaison startete ebenso erfolgreich wie der SV Eischott, der 6:3 gegen Barwedel gewann. Neuling Oerrel musste sich in Parsau mit 0:2 geschlagen geben. Vorhop-Schönewörde kam Tiddische im Absteiger-Aufsteiger-Duell nicht über ein 1:1 hinaus.

SV Eischott – SV Barwedel 6:3 (2:3)

Eischott wurde der Favoritenrolle gerecht und setzte sich in einem torreichen Treffen mit 6:3 gegen Barwedel durch. „Unser Team kam schlecht ins Spiel und der Torwart war nicht auf der Höhe, so gingen die Gäste in Führung“, meinte Eischott-Trainer Lukas Heider. Erst nach der Trinkpause kam der Gastgeber besser ins Spiel und schaffte den Ausgleich. „Kurz vor der Pause machten wir erneut einen dicken Fehler und gerieten erneut in Rückstand“, seufzte Heider. Doch nach der Pause wurde er doch noch zufrieden gestellt, denn sein Team steigerte sich enorm und schaffte noch einen 6:3-Erfolg.



SV Bokensdorf – VfL Wahrenholz II 3:3 (2:3)

Die Gäste erwischten den besseren Start und setzten Bokensdorf unter Druck. Bereits in der siebten Minute war es Justin Lüdke, der Wahrenholz II in Führung brachte. Auch in den folgenden Minuten zeigte sich die Taterbusch-Reserve überlegen. Nach einer scharfen Eingabe des VfL unterlief Andreas Rüdiger ein Eigentor zum 0:2. Nach einer halben Stunde kam Bokensdorf besser ins Spiel. Tobias Körner gelang in der 32. Minute der Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause wurde es turbulent, denn zunächst glich Kevin Müller in der 45. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Laurens Klösel Schwarz-Gelb erneut in Front. Im zweiten Durchgang wollte Bokensdorf den Ausgleich, aber die Deckung der Gäste stand zunächst sicher. Bitter für den Landesliga-Unterbau: Nach einigen verpassten Chancen zur Entscheidung kam der SVB doch noch in der Nachspielzeit zum Unentschieden.



FC Germania Parsau – FC Oerrel 2:0 (0:0)

Die Germanen starteten erfolgreich in die neue Saison. Allerdings war der Gastgeber im Ausnutzen der Chancen zu fahrlässig. Dazu kam, dass der Neuling aus Oerrel es dem Favoriten schwer machte. „Wir haben besonders in der ersten Halbzeit stark gespielt und die Germanen in Schwierigkeiten gebracht“, so FC-Trainer Björn Meissner. Parsau erzielte zwar in der 20. Minute einen Treffer, der aber wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. „Wir haben bis Mitte der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten, am Ende fehlte ein wenig die Kraft gegen ein Team wie Parsau“, so Meissner. Björn Henke brachte den FCGP in der 69. Minute in Führung. Oerrel versuchte zwar, noch den Ausgleich zu erzielen, aber ein Konter sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung.



FSV Vorhop/Sch. – Teut. Tiddische 1:1 (1:0)

Wenig erfreut zeigte sich Nicolas Müller, der für Trainer Peter Dierks das FSV-Team betreute: „Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten früh pressen und mit einem Tor die Weichen auf Sieg stellen. Aber es gab an diesem Tag einfach zu viele Ausfälle. Kaum ein Spieler erreichte Normalform.“ Da Tiddische im ersten Durchgang ungefährlich war, ergaben sich für die Teutonen wenige Chancen. Die Gastgeber kamen aber ebenfalls nicht in Schwung. Als kurz vor der Pause das 1:0 durch Ludger Harms fiel, schien der Bann gebrochen. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hätten The Bridges das zweite Tor erzielen können. Die größte Chance vergab Christopher Schulze, als er nach einer Stunde freistehend das Tor verfehlte. Etwas überraschend fiel so der Ausgleich durch Henrik Müller (72.). Nun witterte der Aufsteiger Morgenluft gegen die weiter nachlassenden Gastgeber. „Allerdings war meistens an der Strafraumgrenze Endstation“, so Müller. So blieb es schließlich beim 1:1, das die Teutonen wie einen Sieg feierten.



SV Jembke – FC Ohretal 2:3 (1:1)

Der ambitionierte FCO hatte einige Mühe, um die Punkte aus Jembke zu entführen. „Dabei hatten wir bereits in den ersten Minuten die Chance, in Führung zu gehen“, meinte Ohretals Co-Trainer Sebastian Seidler. Doch führte eine unnötige Rückgabe zu einem indirekten Freistoß, den Julian Naatz zum 1:0 nutzte. Den frühen Rückstand verdaute Rot-Grün ganz gut. Mitte der ersten Hälfte gelang dem gut aufgelegten Malte Matte der verdiente Ausgleich. Auch in der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte bestimmten die Ohretaler das Geschehen, trotzdem blieb es beim 1:1 bis zur Pause.



Nach dem Wechsel machte Ohretal weiter Druck und Sören Meyer gelang in der 65. Minute das hochverdiente 1:2. „Der Ausgleich fiel etwas glücklich, denn als ein Spieler der Gastgeber im Strafraum stolperte, zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt“, raufte sich Seidler die Haare. Cedric Hollas ließ sich die Chance nicht nehmen und glich zum 2:2 aus. Doch kurz vor Schluss war erneut Sören Meyer zur Stelle und markierte den Lucky Punch für den FCO.



SV Tülau/Voitze – SV Hankensbüttel 0:5 (0:3)

Der Favorit aus Hankensbüttel startete überzeugend in die neue Saison und kam in Tülau zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. „Wir haben uns besonders in der ersten halben Stunde viele Chancen erarbeitet, aber leider nur zwei Treffer erzielt“, meinte HSV-Trainer Dirk Asmus. Bereits in der zehnten Minute eröffnete Nick Schnöckel den Torreigen. Der HSV erspielte sich weitere Chancen, aber es dauerte bis zur 19. Minute, bevor Mattis Wiemer auf 0:2 erhöhte. Tülau kam nur gelegentlich in Nähe des HSV-Gehäuses. Die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ nicht viel zu. Kurz vor der Pause sorgte Schnöckel für das 0:3. Damit war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Auch nach dem Wechsel hatte der HSV alles im Griff. Eine weitere Chance nutzte Finn Poschmann in der 69. Minute zum 0:4. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Bjarne Asmus für den 0:5-Endstand. „Im zweiten Durchgang haben wir etwas fahrig agiert und so einen höheren Sieg verpasst“, so Asmus.



SV Tappenbeck – SV Osloß 0:2 (0:0)

Der Gast entführte überraschend die Punkte aus Tappenbeck. In der ersten Hälfte wogte das Geschehen hin und her. Kein Team konnte klare Feldvorteile erzielen. Allerdings hatte Tappenbeck mehr Spielanteile. Mitte der ersten Halbzeit erspielte sich das Heimteam einige Eckbälle, aber die brachten nichts ein. Osloß hatte einen Freistoß, der nur knapp das Ziel verfehlte. So blieb es beim torlosen Remis zur Pause. Nach dem Wechsel hatte der Ex-Kreisligist den besseren Start und ging in der 48. Minute durch Christopher Sanches-Armenta in Führung. Auch in den folgenden Minuten hatte Osloß mehr vom Spiel. Doch in der letzten halben Stunde versuchte Tappenbeck, das Blatt noch zu wenden. Es ergaben sich einige gute Gelegenheiten – ungenutzt. Ein Konter durch Mohammad Isaidien raubte dem SVT dann endgültig die Hoffnung.