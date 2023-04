Englische Woche: HSV II vor „Herausforderung“

Von: Marvin Scholz

Können sie den starken Gegner aus Brechtorf überspielen? Für Brian Asmus (r.) und den Unterbau Hankensbüttels wird es definitiv kein Zuckerschlecken. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Englische Woche in zwei Ligen. In der 1. Fußball-Kreisklasse 2 spielt der SV Wagenhoff um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Hankensbüttel II steht in der 2. Kreisklasse 1 vor eine großen Aufgabe.,

1. Kreisklasse

SV Wagenhoff – TSV Meine (Mi., 19 Uhr)

Ob und wo das Spiel angepfiffen wird, ist unklar. Das Flutlicht beim SVW ist kaputt. Neben einem dezimierten Kader ist womöglich eine Auswärtsfahrt vonnöten.

Ärger bei Wagenhoff-Trainer Rene Vranken

„Darüber ärgere ich mich“, lässt auch Trainer Rene Vranken seinen Frust raus. Immerhin trägt dieses Spiel eine immense Bedeutung: „Wenn wir gewinnen sollte, ist das Thema Klassenerhalt für mich durch.“

Aufgrund des personellen Mangels wird Wagenhoff den Fokus auf die Defensive setzen und den Gegner mit Nadelstichen ärgern wollen. „Meine ist aktuell für mich eine Wundertüte. Ich will, dass die Mannschaft ihren Frust rauslässt. Jetzt erst recht!“

2. Kreisklasse

Hankensbüttel II – Brechtorf II (Mi., 19 Uhr)

„Mit Brechtorf kommt ein Gegner, der zurecht dort oben steht“, kann auch HSV II-Trainer Jonas Karstens die Situation einschätzen.

Dem SV Hankensbüttel II fehlen Stammkräfte

Demnach muss die Zweitvertretung des HSV gegen eine „sehr kompakte, taktisch gut eingestellte Mannschaft“ ran, welche die letzten Spiele oft zu null gewann.

„Das wird eine riesen Herausforderung, weil uns auch Stammkräfte fehlen“, fügt Karstens hinzu. Aufgrund der wiederaufgebauten Selbstvertrauens spielt das Siegesszenario mit in die Planungen des Übungsleiters.

„Wir haben viel im Offensiv-Bereich gearbeitet und wollen auch gegen Brechtorf wieder mutig aufspielen.“

Wesendorf II –SV Langwedel (Mi., 19 Uhr)

Das formulierte Credo des WSC II ist es, den Abstand auf Langwedel (acht Punkt) zu halten. „Aber wir wollen auch drei Punkte holen“, skizzierte Coach Julian Hoppe seinen Wunschgedanken.

Wesendorf will Punkte sammeln

Schon im Hinspiel (Wesendorf verlor 0:2) musste die Riege schon diverse Ausfälle kompensieren. Auch das wird unter der Woche nicht anders aussehen.

„Wir wollen aber weiterhin als Mannschaft auftreten und Punkte natürlich bei uns in Wesendorf behalten“, erklärt der Frontmann.