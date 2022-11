1. Kreisklasse: Hankensbüttel filetiert Oerrel im Kontrast-Kick

Von: Marvin Scholz

Die Offensiv-Bemühungen waren da, aber sollte nicht für drei Punkte reichen: Eischotts (r., Marin Mühe) verlor im Spitzen-Spiel gegen Ohretal (Keeper Vincent Prophet) mit 1:3. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – So etwas nennt sich wohl Traum-Einstand! Bei seiner Premiere als frisch gebackener Cheftrainer des SV Teutonia Tiddische (mehr dazu in der IK-Dienstagsausgabe) feierte Younes Zaibi in der 1. Fußball-Kreisklasse 1 direkt einen wichtigen 4:1-Sieg über seinen Ex-Klub SV Jembke, durch den sich der Aufsteiger zur Winterpause etwas Luft nach unten verschaffte. Als gnadenlos erwies sich am letzten Spieltag des Jahres Spitzenreiter Hankensbüttel im Kontrast-Duell mit Schlusslicht Oerrel (11:0). Das Verfolgerduell ging derweil an den FC Ohretal.

Staffel 1

VfL Wahrenholz II - SV Tülau/Voitze 1:2 (1:1)

Einen knappen, aber verdienten Sieg holte sich Tülau bei der Wahrenholzer Zweitvertretung. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen und hätten klar führen können“, so Tülaus Co-Trainer Rüdiger Bratze. Das 1:0 markierte Tony Engelhardt nach gut einer Viertelstunde. Der Ausgleich fiel für die Gastgeber sehr glücklich. Eine Flanke lenkte Sören Klein ins eigene Tor zum 1:1. In der Folgezeit machte Tülau das Spiel und hatte weitere Möglichkeiten. Aber es blieb bis zur Pause beim 1:1. Im zweiten Durchgang kam Wahrenholz etwas besser ins Spiel und hatte ebenfalls einige Möglichkeiten. In der 78. Minute war es Torjäger Steffen Vodde, der für das 2:1 sorgte. „Danach verlief die Begegnung ausgeglichen, unser Sieg kam aber nicht mehr in Gefahr“, so Bratze.



FC Ohretal – SV Eischott 4:1 (3:1)

Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start, denn bereits nach zwei Minuten traf Philipp Wesemann zum 1:0 für den FC. „Es war ein gutklassiges Kreisklassenspiel, wobei wir die Chancen besser genutzt haben“, meinte FC-Co-Trainer Sebastian Seidler. Durch den frühen Rückstand waren die Gäste zunächst etwas geschockt. Ohretal machte weiter Druck, aber eine Ecke und ein Schuss von Hannes Plaster brachten nichts ein. In der 17. Minute die erste Chance für Eischott, als Niklas Bruchmann in Strafraum zu Fall kam, aber glücklicherweise gab es keinen Elfmeter. In der Folgezeit verlief die Begegnung ausgeglichen. In der 27. Minute Eckball für den FC. In der Mitte lauerte erneut Wesemann und erzielte das 2:0.



Doch Eischott ließ sich davon nicht schocken und nutzte einen Abspielfehler durch Niklas Bruchmann zum Anschlusstreffer (36.). Drei Minuten später aber die Antwort der Gastgeber. Nach einer Flanke beförderte Wesemann den Ball per Kopf ins gegnerische Netz. Im zweiten Durchgang versuchte Eischott das Blatt noch zu wenden, aber Ohretal stand hinten sicher und ließ nicht viel zu. Nach gut einer Stunde gab es einen Platzverweis für Bruchmann. „Bei einem Fallrückzieher traf er Marcel Hammacher im Gesicht, der dann mit einer Nasenverletzung ins Krankenhaus gebracht wurde“, so Seidler, der ansonsten von einer sehr fairen Begegnung sprach.



Nun hatte Ohretal Überzahl, aber Eischott war weiter bemüht, den Anschluss herzustellen. Nun boten sich für die Gastgeber gute Konterchancen. Allerdings dauerte es bis in die Nachspielzeit, bevor Hannes Plaster den 4:1-Endstand herstellte.



Teut. Tiddische – SV Jembke 4:1 (3:1)

Die Teutonen trumpften gegen den Nachbarn aus Jembke gewaltig auf und holten verdient die Zähler. Der Gastgeber begann schwungvoll und ging in der 14. Minute durch Abdel Tahiran in Führung. Bereits drei Minuten später das 2:0, als Wieland Bartels mit einem Elfmeter erfolgreich war. Nach gut einer halben Stunde war es Jeremy Jehnert, der für das 3:0 sorgte. Hoffnung kam bei den Gästen auf, als Julian Naatz in der 37. Minute auf 3:1 verkürzte. Aber mehr ließen die Teutonen nicht zu. Auch nach dem Wechsel stand Tiddische hinten sicher und war vorne jederzeit gefährlich. Jembke machte zwar mehr Druck, aber zu einem Treffer reichte es nicht. In der 77. Minute stellte Issiaga Conde den 4:1-Endstand her.



SV Osloß – FSV Vorhop/Sch. 3:3 (1:0)

Die Gäste sahen über weite Strecken wie der sichere Sieger aus. In der 17. Minute Strafstoß für den FSV, als Kevin Büttner im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter nutzte Leron Marwede zur frühen Führung. Die Gäste zeigten sich weiter schwungvoll und erhöhten in der 28. Minute auf 2:0. Erneut war Marwede erfolgreich. „Wir hatten nur ein ersatzgeschwächtes Team zur Stelle, das sich aber in der ersten Halbzeit sehr gut geschlagen hat“, meinte FSV-Trainer Peter Dierks. In der zweiten Halbzeit bekam Osloß einen Foulelfmeter zugesprochen, doch Felix Wesche schoss über das Tor. In der 56. Minute war es wiederum Marwede, der für das 0:3 sorgte.



Doch das sollte noch nicht zum Sieg reichen. „Leider ließen bei uns die Kräfte in der letzten halben Stunde nach. Osloß bekam durch den Anschlusstreffer in der 66. Minute neuen Mut und wollte das Blatt noch wenden“, meinte Dierks. Nick Freiling sorgte mit seinen Toren in der Schlussphase für den Ausgleich. „In den letzten Minuten können wir froh sein, dass unser Torhüter Jan-Philip Walbaum mit Glanzparaden das Unentschieden gerettet hat.“



SV Tappenbeck – FC Germ. Parsau 2:0 (1:0)

Die Gastgeber boten eine starke Leistung und holten sich verdient die Punkte. Zunächst verlief die Begegnung ausgeglichen ohne große Möglichkeiten. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatte Tappenbeck ein leichtes Übergewicht. In der 42. Minute die verdiente Führung für den SV durch Nick Zielke. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit boten sich beiden Teams Einschussmöglichkeiten. Aber die starken Torhüter ließen sich nicht bezwingen. Es dauerte bis zur 83. Minute, bevor die Entscheidung fiel. Philip Müller sorgte für den 2:0-Endstand.



SV Hankensbüttel – FC Oerrel 11:0 (3:0)

Der HSV machte von Beginn an Druck und tauchte gefährlich vor dem Gästetor auf. Bereits in der achten Minute war Nick Schnöckel zur Stelle und markierte die frühe Führung der Gastgeber. „In der Folgezeit hatten wir weitere Möglichkeiten, aber im Abschluss wollte es nicht klappen“, so HSV-Trainer Dirk Asmus. Der HSV bestimmte klar das Geschehen. Nur gelegentlich kam Oerrel in Tornähe. In der Folgezeit sah es zunächst gar nicht nach einem klaren Erfolg aus. Erst kurz vor der Pause erhöhte Schnöckel zunächst auf 2:0 und dann war es Ali Jfeily, der den 3:0-Pausenstand erzielte. „Im zweiten Durchgang haben wir das Tempo erhöht und auch die Chancen besser herausgespielt“, so Asmus. Bis zur 60. Minute baute der HSV die Führung auf 6:0 aus. Auch in der letzten Viertelstunde spielten nur die Gastgeber und schraubten die Führung noch auf 11:0. Damit untermauerte Hankensbüttel seine Führung und kann beruhigt in die Winterpause gehen. Allerdings steht für den HSV am kommenden Wochenende noch das Pokalspiel gegen den TSV Brechtorf an.



Staffel 2

SV Wagenhoff – T.C. Gifhorn 1:0 (1:0)

Nach der unglücklichen Niederlage vom Freitag gegen Wasbüttel reichte es zu einem knappen 1:0-Erfolg gegen die Kreisstädter. „Wir haben an die gute Leitung vom Freitag angeknüpft und verdient die Punkte geholt“, meinte SV-Trainer Rene Vranken. Die Gastgeber waren auch bei Freistößen nicht so anfällig. Der einzige Treffer in dieser Begegnung fiel nach gut einer halben Stunde. Leander Christiansen war der Schütze. Auch in der restlichen Spielzeit vor der Pause machte Wagenhoff mehr Druck und hätte durchaus das zweite Tor erzielen können. Aber so blieb es bei der knappen Pausenführung. Nach dem Wechsel kreierte die Gastgeber weitere Möglichkeiten. Mitte der zweiten Halbzeit scheiterte zunächst Stefan Knust nach einer Ecke. Knust war es auch, der eine Viertelstunde vor Schluss nur den Pfosten traf. „Zu dieser Zeit hätten wir schon klarer führen müssen, aber letztlich zählen die Punkte, und die haben wir diesmal eingefahren“, zeigte sich Vranken zufrieden.