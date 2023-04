Drei Punkte aus zwei Spielen: HaMa schlägt Langwedel deutlich

Von: Marvin Scholz

Teilen

Engagiert, aber ohne Erfolg: Vorhop-Schönewörde II (r., Oliver Evers) verlor in Bergfeld. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Den haushohen Favoriten geärgert! In der 2. Fußball-Kreisklasse 1 verkaufte sich der FC Brome II in der Didderse gut. Hagn-Mahnburg holt drei Punkte aus zwei Spielen.

SV Langwedel – SV Hagen-Mahnb. 1:6 (0:4)

Ganz nach dem Gusto von Hagen-Mahnburg-Trainer Torsten Haase: „Das war ein Klassenunterschied“, bekräftigte der Übungsleiter das überaus einseitige Spiel.

Über die kompletten 90 Minuten dominierte HaMa die Partie. „Ich habe selten so ein dominantes Spiel von uns gesehen“, unterstrich der Frontmann. Alleine Stürmer Dominik Haase traf zur Pause dreifach das Aluminium.

„Das war eine Partie auf ein Tor. Zur Halbzeit habe ich viermal gewechselt“, versinnbildlichte Haase die Übermacht. „Wir haben gut gespielt und hätten auch zweistellig gewinnen können.“



TSV Brechtorf II – Hagen-Mahnburg 2:0 (0:0)

Ein wichtiger Heimsieg für den Aufstiegsanwärter aus Brechtorf. Die zweite Riege des TSV konnte den direkten Konkurrenten aus Hagen-Mahnburg auf Distanz halten.

In der torlosen ersten Hälfte bot die Partie wenig Aufregendes. „Wir haben viele hohe Bälle im Mittelfeld gespielt, das war kein schönes Spiel“, meinte TSV-Coach Fabio Mastrogiorgio.

Brechtorf schaltete Dominik Haase aus

In der zweiten Hälfte gelang dann der Dosenöffner für die Brechtorfer. Durch den Treffer zum 2:0 sicherte der TSV den Sieg ab. Der Topstürmer von HaMa, Dominik Haase, konnte keine entscheidende Rolle in der Partie einnehmen.

„Den Stürmer von Hagen-Mahnburg haben wir gut in Schach gehalten“, sagte Mastrogiorgio. Der Übungsleiter freute sich über den Sieg, nachdem die letzten beiden Partien in der Liga verloren gingen. „Der Sieg war wichtig für den Kopf“, betonte er.

FC Germania Parsau II – SV Langwedel 1:1 (1:0)

Punkteteilung in Parsau. Die zweite Riege der Germanen kam gegen den SV Langwedel nicht über ein Unentschieden hinaus. Das Team hatte über die gesamte Partie zahlreiche Torchancen und ging nach einer halben Stunde durch Tim Reinsdorf in Führung.

Langwedel feierte noch den Ausgleich

„Wir waren über 75 Minuten die bessere Mannschaft, Langwedel hatte nur zu Beginn der zweiten Halbzeit eine offensivere Phase“, meinte FCGP-Coach Tim Reinsdorf.

Dennoch kam der SVL durch einen Elfmeter von Timo Schiller in der zweiten Halbzeit noch zum Ausgleich. „Unsere Chancenverwertung war heute wirklich schlecht, wir hätten das Spiel gewinnen müssen“, resümierte Reinsdorf unzufrieden.

TSV Grußendorf – Wesendorf II 1:1 (0:1)

Zwei Halbzeiten mit zwei Gesichtern. „In der ersten Halbzeit waren wir besser im Spiel und hätten nach dem 1:0 das zweite Tor machen müssen“, trauerte Wesendorfs Trainer Julian Hoppe den Chancen hinterher.

Diese leichte Dominanz stellte der Unterbau, zumindest in leichten Teilen, ein. Grußendorf kam besser aus der Halbzeit, „hat sehr gut gespielt und wir sind nicht mehr ins Spiel gekommen“.

Im Grundsatz also ein verdienter Punkt für beide Teams. „Unsere Fehler wollen wir abstellen und es wieder besser machen“, so Hoppe vorausblickend.

SSV Didderse II – FC Brome II 1:0 (1:0)

Chapeau vor dieser beachtlichen Darbietung! Schon zu Beginn ärgerte der Bromer Unterbau den haushohen Favoriten mächtig und tat alles, um die Offensiv-Aktionen im Keim zu ersticken.

„Wir haben uns fortan hinten reingestellt und auf Konter gelauert“, machte Coach Stefanos Karavaras keinen Hehl aus der robusten Spielweise seiner Riege.

Brome hielt mit Mann und Maus dagegen

Ohne Zweifel verbuchte der Tabellenführer mehr Ballbesitz, doch das Tabellenschlusslicht kämpfte mit Mann und Maus gegen die Dominanz an. Fast schon zwangsläufig musste Didderse II mit einem kleinen Zufallsprodukt operieren.

„Nach 20 Minuten schoss einer ihrer Spieler den Ball aus 30 Metern ins Tor“, rekapitulierte Karavaras die Situation. Fortan änderte die Auswärts-Riege nichts an der Herangehensweise.

Die Belohnung lag auf dem Silbertablett: „In der 80. Minute haben wir den Torwart Didderses überwunden, aber der Ball wurde auf der Linie geklärt“, fasste sich der Übungsleiter an den Kopf.

Trotz einer beachtlichen Leistung nichts Zählbares. „Wir haben aber super zusammengehalten. Wenn wir so weitermachen, können wir punkten“, bleibt Karavaras optimistisch.

TSV Fortuna Bergfeld – Vorhop-Schönew. II 2:0 (1:0)

Einen Punkt hätte der Unterbau des FSV in jedem Fall verdient gehabt. So zumindest argumentierte Trainer Sascha Thomas. „Das war ein ausgeglichenes Spiel.“

Per zweifacher Standard-Situation finalisierte Bergfeld das Ergebnis. Wobei: „Das erste Tor passiert alle zwei Jahre. Nach der Ecke landete der Ball am Pfosten und fand den Weg in das Gehäuse. Der zweite Treffer fiel per Kopf“, rekapitulierte Thomas etwas frustriert.

Im weiteren Verlaufe neutralisierten sich die beide Riegen jedoch. „Keine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz und für uns ist das ein verschenkter Punkt.“