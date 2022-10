HaMa-Wahnsinn: 3:1, 3:4, 5:4 in der Nachspielzeit gegen Wesendorf

Von: Ingo Barrenscheen, Marvin Scholz

Intensität ohne Ende: Langwedel (l. Timo Schiller) gewann gegen den HSV (Silas Gutowski) in der 2. Fußball-Kreisklasse. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Nur ein Spiel und nichts Zählbares: Die Freitags-Niederlage gegen Grußendorf kostete den FSV Vorhop-Schönewörde II nicht nur Punkte, sondern auch Personal – sodass The Bridges am gestrigen Sonntag zum Gastspiel beim SSV Didderse II in der 2. Fußball-Kreisklasse 1 nicht antreten konnten (0:5-Wertung).

Vorhop-Schönewörde – TSV Grußendorf 1:2 (1:1)

„Die Mannschaft hat alles gegeben“, resümierte Vorhop-Coach Sascha Thomas nach der Pleite. Doch der Einsatz hat nicht gereicht. Zumindest aber fing die Partie für die Hausherren gut an: Nach einer Umschalt-Aktion brachte Johannes Krendel den Ball zu Pierre Peesel, der den FSV II zur Führung schoss. „Im Nachgang haben wir uns auf das Verteidigen konzentriert, es war ein technisch schnelles Spiel“, rekapitulierte Thomas. Grußendorf habe die Kugel mit „einem starken Angriff“ gut laufen lassen und kam zum Ausgleich, zwanzig Minuten vor dem Ende schaltete der Gast sogar noch auf die Führung und verwaltete diese bis zum Schluss. „Das Ergebnis ist zweitrangig für mich, weil wir eine Leistungssteigerung gesehen haben“, so der Coach.



Brechtorf II – Fort. Bergfeld 3:3 (1:1)

Fabio Mastrogiorgio sprach von einem „absoluten Gefühls-Chaos“. In der Tat nahm das Derby gegen Bergfeld die Zuschauer auf eine wilde Achterbahnfahrt mit. Trotz Blitz-Führung (2.) enttäuschte der TSV zunächst, geriet 1:2 und 2:3 in Rückstand. Besonders der dritte Gegentreffer wurmte Mastrogiorgio. „Das fällt vom Anstoß weg von der Mittellinie aus.“ Die Schussqualitäten eines Brian Schulze sollten sich auch bis Brechtorf rumgesprochen haben... Die Gastgeber antworteten, das 3:3 hätte noch nicht der Endpunkt sein müssen. Denn während die Fortuna einen Elfmeter an den Pfosten setzte, traf Grün-Weiß im Gegenzug ebenfalls das Gestänge.



FC Brome II – SV Sprakensehl 0:2 (0:1)

Dreh- und Angelpunkt Filippo Acquafredda hat dem SV Sprakensehl einen Auswärtssieg an der Steimker Straße beschert. Nicht nur wegen seiner zwei Tore sei er der herausragende Mann auf dem Platz gewesen, räumte auch Bromes Co-Trainer Marten Böse ein. „Er war überall auf dem ganzen Platz.“ Was aber nicht heißt, dass der SSV dominierte. Wieder einmal scheiterte die FCB-Reserve am „Unvermögen in der Spitze“, schlug Böse die alte Leier an. „Die zwingenden Aktionen im Sechzehner haben gefehlt. Wir sind nicht in die Box reingekommen. Leider spiegelt sich das von Woche zu Woche wider.“



SV Hagen-Mahnburg – Wesendorf II 5:4 (3:1)

„Ich bin gefühlt 30 Jahre älter...“ Torsten Haase starb, im übertragenen Sinne, am gestrigen Sonntag tausend Tode beim wild-verrückten Last Minute-Sieg über die Wesendorfer Reserve. Zumal das 5:4 durch seinen Sohnemann Dominik Haase erst in der dritten Minute der Nachspielzeit nach Steilpass von Max Arndt fiel. „Total glücklich, aber verdient“, befand Haase. Wobei sich HaMa überhaupt gar nicht erst in diese missliche Lage hätte manövrieren lassen seiner Meinung nach. „Wir führen zur Pause 3:1, gehen raus und wollen das souverän runterspielen, und plötzlich steht es 3:4. Dabei ist Wesendorf mit einer Notelf angereist. Wir müssen das Spiel viel eher zumachen.“



Grußendorf – Knesebeck II 4:0 (3:0)

Bittere Pille für Knesebecks Reserve. Schon in Halbzeit eins machte Grußendorf Nägel mit Köpfen und stellte auf 3:0. Ein Tor in Durchgang zwei reichte anschließend für drei wichtige Punkte des TSV aus.



SV Langwedel – Hankensbüttel II 3:1 (1:0)

Die erste Saison-Niederlage des HSV ist besiegelt! Dabei war die Zweitvertretung keinesfalls schlechter. „In Halbzeit eins waren wir feldüberlegen und müssen in Front gehen“, musste HSV-Coach Jonas Karstens kräftig durchschnaufen. Per Standard kam der SVL aber zum Führungstreffer. Im zweiten Durchgang änderte sich die Verteilung nicht: „Direkt nach dem Wiederanpfiff müssen wir den Ausgleich erzielen, doch Langwedel erzielte wieder per Standard das 2:0.“ Die Fifty-Fifty-Entscheidungen wurden aus Sicht des Übungsleiters nicht für den Gast gepfiffen. „Aus meiner Sicht hätte es nach einem Handspiel Elfer geben müssen und eine Tätlichkeit Langwedels wurde auch nicht bestraft“, monierte Karstens. „Trotzdem hat mir die Einstellung gefallen, aber die Chancenverwertung nicht.“