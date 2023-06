Mit Pyro und Party: Hagen-Mahnburg-Aufstieg perfekt

Von: Marvin Scholz

Ein Wort: Aufstieg! Mit viel Leidenschaft und einem Sieg belohnte sich Hagen-Mahnburg beim TV Emmen, gewann mit 2:1 und belohnt sich mit der 1. Kreisklasse. © Marvin Scholz.

Brechtorf/Emmen - Aus, das Spiel ist aus, der SV Hagen-Mahnburg steigt dank eines 2:1-Sieges über Emmen in die 1. Fußball-Kreisklasse auf. Brechtorf II muss sich, trotz drei Punkten, mit Platz zwei anfreunden.

TSV Brechtorf – SV Langwedel N.A. Gast

Der Langwedeler Personalmangel machte einen Anpfiff unmöglich. Die ausgeglichene Gerechtigkeit für Brechtorf? Für Coach Fabio Mastrogiorgio eher mitnichten.

„Es ist in Worten nicht zu beschreiben, dass so etwas in der 2. Kreisklasse überhaupt möglich ist. Aber wir nehmen es so hin.“ Und weiter: „Trotzdem ist es bitter, dass wir das letzte Spiel nicht bestreiten konnten.“

Nun ist die lange Saison zum Ende gekommen. „Es war in der ersten Trainer-Saison für mich eine erfolgreiche“, zog der Dirigent einen Schluss-Strich.



TV Emmen – Hagen-Mahnb. 1:2 (1:0)

Zu kitschig, um wahr zu sein, aber es ist die Realität. Hagen-Mahnburg steigt im letzten Spiel von Trainer Torsten Haase und Stürmer Dominik Haase in die 1. Kreisklasse auf!

Allerdings war es ein echter Kraft-Akt. „Respekt an Emmen, die sich reingeworfen haben“, wollte der Aufstiegs-Coach vorab schicken.

„Total stolz und begeistert“

Und weiter: „Ich bin total stolz auf die Jungs und begeistert.“ In Halbzeit eins drückte HaMa auf die Führung, doch immer wieder stand TVE-Schlussmann Merlin Poschmann im Weg.

Und es kam noch ungünstiger: Vor der Pause klärte der Aufsteiger den Ball per Hand von der Torlinie. Glatt Rot und der Rückstand per Strafstoß.

In der Halbzeitansprache richtete der Dirigent seine Spieler wieder auf. Mit Erfolg: „In Unterzahl das Spiel zu drehen, zeigt auch, wie viel Kraft wir haben“, zog Coach Haase seinen Hut.

Haase-Premiere in Emmen

In den zweiten 45 Minuten drängte HaMa zunächst auf den Ausgleich, der durch Maximilian Arndt gelang und traf nur drei Minuten später durch Jan-Hendrik Schulze.

Zum Schluss-Akkord verpasste es HaMa, frühzeitig den Deckel draufzumachen. Emmen warf alles nach vorne – ohne Erfolg. Neben Didderse steigt auch HaMa auf das nächste Level.

„Ich bin als Trainer zum ersten Mal aufgestiegen“, freute sich Haase historisch. Der Übungsleiter platzte vor Stolz. Und die Aufstiegs-Rückfahrt?! „Wir haben zwei Party-Busse und fahren mit 70 Zuschauern zurück!“ Ein Prosit auf die eigene Leistung.