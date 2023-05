Wegen Heim-Pleite: FSV-Abstieg ist besiegelt

Von: Ingo Barrenscheen

Aktiver und vor dem Tor griffiger: Der TV Emmen (r., Tim Eichler) ließ Langwedel (Matthias Köllner) kaum eine Möglichkeit, an den Ball zu kommen und gewann 4:0. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Extrem bitter. Aufgrund der 1:2-Heimpleite gegen Wesendorf II steigt der FSV Vorhop-Schönewörde II aus der 2. Fußball-Kreisklasse 1 ab. Brechtorf II erledigt seine Hausaufgaben.

SSV Didderse II – TSV Grußendorf 4:1

Derweil machte der SSV Didderse II gestern die Meisterschaft dingfest. Die Siegesserie von Didderses Unterbau hält weiter an. Der Spitzenreiter konnte auch vom Tabellenfünften TSV Grußendorf nicht gestoppt werden.

Didderse setzte sich klar mit 4:1 gegen den TSV durch. Der SSV, der bereits als Aufsteiger in die 1. Kreisklasse feststeht, lässt damit weiter keine Punkte liegen und den Vorsprung nicht geringer werden.

TSV Brechtorf II – Germ. Parsau II 3:1 (0:0)

Wichtiger Sieg für die zweite Riege aus Brechtorf. Der TSV konnte sich gegen die Reserve der Germanen durchsetzen. „Das war ein erwartet schweres Spiel für uns“, sah sich TSV-Coach Fabio Mastrogiorgio bestätigt.

Gegentor als Wachmacher

In der ersten Hälfte kam Brechtorf zwar besser ins Spiel, konnte aber keinen Treffer erzielen. In Halbzeit zwei kassierte der TSV überraschend einen Freistoßtreffer der Germanen.

„Das war der Wachmacher für uns“, meinte Mastrogiorgio. Seinem Team gelang in der Folge der verdiente Ausgleich. Nachdem erst ein weiterer Treffer der Brechtorfer aberkannt wurde, war die Partie zerfahrener.

Dem Gastgeber gelang in der Folge trotzdem der Führungstreffer. „Es war ab da ein Spiel auf ein Tor“, rekapitulierte der Übungsleiter.

Folgerichtig gelang noch ein weiterer Treffer, das den Sieg absicherte. Die Mastrogiorgio-Riege bewahrt sich so die Chance auf den Aufstieg, der Dirigent kritisierte trotzdem die „Unsportlichkeiten“ gegen sein Team und verwies auf Nichtantritte anderer Teams.

Vorhop-Schönewörde II – Wesendorf II 1:2 (0:1)

Bittere Niederlage für den FSV. Die Zweitvertretung musste eine bittere Heimniederlage gegen die favorisierten Wesendorfer hinnehmen.

Beide Teams kamen gut in die Partie, Wesendorf hatte allerdings mehr Zug zum Tor und ging durch Alexander Batt in der ersten Hälfte in Führung.

Au-Treffer reicht nicht

„Beide Teams haben vernünftigen Fußball gezeigt“, meinte auch FSV-Coach Sascha Thomas mit zwei Daumen nach oben. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Wesendorfer durch Alexander Batt ihre Führung.

Dem FSV gelang durch Alexander Au zwar kurz darauf der Anschlusstreffer, es reichte aber nicht für weitere Treffer. „Damit ist unsere Chance auf den Klassenerhalt verspielt“, resümierte Thomas.

Sein Team kann zwar noch punktgleich mit dem VfL Knesebeck werden, die Einhörner haben aber ein deutlich besseres Torverhältnis.

TV Emmen – SV Langwedel 4:0 (0:0)

Entscheidender Heimsieg für den TV Emmen. Durch den klaren Erfolg vor heimischem Publikum gegen Langwedel fixiert der TVE den Klassenerhalt.

Traumtor von Emmen als Dosenöffner

In der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen und chancenarm. „Es gab kleine Chancen auf beiden Seiten, ansonsten war es viel Mittelfeldgeplänkel“, konstatierte SV-Trainer Sven Horvarth.

In der zweiten Halbzeit vergaben die Langwedler zunächst eine Großchance, kassierten dann aber ein Traumtor von Emmen. „Das war der Dosenöffner für Emmen“, merkte Horvarth an.

Sein Team zeigte hingegen keine gute Leistung. Im Anschluss traf der Gastgeber gleich dreimal und entschied die Partie für sich. „Das war ein super Spiel von Emmen, sie haben eine kämpferische Leistung gezeigt“, lobte der Übungsleiter den Gegner.