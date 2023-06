Bartels kontert Aussagen

Doppel-Eklat am letzten Spieltag!

Von: Ingo Barrenscheen

„Wir halten komplett zusammen“: Tiddische widerspricht der Jembker Aussage, es sei untereinander zu Schlägen gekommen. © Archiv.

Jembke/Gifhorn - Die Hitze ist wohl zu Kopf gestiegen. In der 1. Fußball-Kreisklasse kam es in den Parallelstaffeln zu zwei Eklats. Mit beteiligt waren der SV Teutonia Tiddische und der SV Wagenhoff.

Sowohl das Duell in der 1. Kreisklasse 1 zwischen dem SV Jembke und SV Teutonia Tiddische wie auch in der Staffel 2 zwischen dem T.C. Gifhorn und SV Wagenhoff wurden abgebrochen.

In Fall A aufgrund einer angeblichen rassistischen Beleidigung! In Fall B aufgrund einer offensichtlichen Attacke auf den Schiedsrichter! Vor allem der letztgenannte Skandal dürfte vor dem Sportgericht landen.

Der Fall in Jembke

Die Gemengelage: schwierig aufzudröseln. Denn die Schilderungen beider Lager gingen am Sonntag nach dem Abbruch in der 71. Minute weit auseinander.

Es steht Aussage gegen Aussage. Einig waren sich die Verantwortlichen des SV Jembke und SV Tiddische nur in einem Punkt: Eine an und für sich faire Begegnung lief völlig überflüssig „aus dem Ruder“, sagte SVJ-Coach Niels Esche.

Als Initialzündung stand der Vorwurf im Raum, ein Teutone sei wohl von seinem Gegenspieler im Mittelkreis rassistisch beleidigt worden.

Es kam „zu einem Wortgefecht“, erklärte der SVTT-Vorsitzende Robert Stroka, der selbst vor Ort war und versuchte, die Situation zu schlichten.

„Unvorstellbar, schockierend“

Nach eigener Aussage hätte der eingesprungene Schiedsrichter Hermann Hay (JFV Boldecker Land) die angebliche Diffamierung selbst nicht gehört, verordnete aber umgehend eine Trinkpause, um die Gemüter zu beruhigen.

Jembkes Akteur hätte auf Nachfrage klar abgestritten, dass entsprechende Worte gefallen sein sollen, erwiderte Esche.



Was dann passiert sein soll, darüber scheiden sich die Geister. Jembkes Coach sprach von „unvorstellbaren, schockierenden“ Szenen.

„Die Tiddischer Spieler haben sich untereinander geschlagen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich weiß gar nicht, warum das so eskaliert ist“, so Esches Aussage.

Bartels kontert Aussagen

„Völliger Schwachsinn“, zeigte sich Tiddisches Trainer Wieland Bartels von derlei Behauptungen entsetzt. „Da ist keiner aufeinander losgegangen von uns, das hätte ich gesehen.

Dafür kann ich die Hand ins Feuer legen.“ Auch Stroka reagierte pikiert auf diese Wahrnehmung. „Völliger Nonsens! Wir halten da komplett zusammen.“

Zu einem Handgemenge (samt einer blutigen Kopfnuss) und anschließender Rudelbildung sei es zwar gekommen. Aber das entbrannte zwischen einem Zuschauer (den Stroka Jembke zuordnete) und einem Gäste-Spieler, der den Platz in Richtung Kabine verlassen wollte.

Tränen nach Spielende

Denn die Teutonen beschlossen, nicht mehr weiterspielen zu wollen. Stroka geht nicht davon aus, dass sich sein betroffener Schützling den Rassismus-Vorwurf nur ausgedacht hat.

„Ich glaube meinem Spieler. Er hat noch lange nach Spielende geweint: Das spielt man nicht. Wir haben immer gesagt: Wenn so etwas passiert, gehen wir runter vom Platz.“

Bartels ergänzte: „Irgendwann ist das Maß voll. Immer runterschlucken können wir so etwas nicht. Es wäre ansonsten mit Sicherheit hitzig geworden.“

Der ganze Klub sei es leid, in der jüngeren Vergangenheit als „Klopper-Truppe verschrien“ zu werden, diesen Vorfall aber still im Sande verlaufen zu lassen, so Stroka. „Ich hoffe, der Verband hört uns an. Denn wir haben da ein Problem, das ist Wahnsinn.“

Der Fall in Gifhorn

Im Grunde war das Spiel schon gelaufen, als ein Zweikampf weit hinein in der Nachspielzeit augenscheinlich die Sicherungen bei einem Kicker vom T.C. Gifhorn durchbrennen ließ.

Dieser hätte sich, laut Trainer Rene Vranken vom SV Wagenhoff, nach einem taktischen Foul zu einem massiven Schimpfwort hinreißen lassen in Richtung seines Gegenspielers, was Schiedsrichter Floyd Lennart Frieske mit der Roten Karte ahndete – und dann selbst zum Opfer wurde.

„Es soll wohl eine Tätlichkeit auf den Schiedsrichter ausgeübt worden sein“, bestätigte Staffelleiter Aziz-Can Özcan nach erster Einsicht des Spielberichts.

Sollte sich der Verdacht der Attacke im Schiedsrichter-Sonderbericht erhärten, könnte eine drakonische Strafe drohen.