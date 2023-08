Start-Bauchschmerzen durch Knesebeck-Lazarett

Fußball-2. Kreisklasse

+ © Marvin Scholz. Top-Spiel am ersten Spieltag nach den Ferien: Johann Oltshausen (r.) und der SV Hankensbüttel II wollen sich gegen die SG Oerrel-Langwedel einen guten Start erspielen und den ersten Akzent zu Saison-Beginn setzen. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land - Ab geht die wilde Fahrt. Die 2. Fußball-Kreisklasse 1 bittet zum Saison-Start. Inmitten dessen findet direkt das erste packende Derby statt.

VfL Wahrenholz II – Knesebeck II (So., 13 Uhr)

Um es direkt ehrlich zu umschreiben: Die Vorfreude bei Knesebecks Reserve auf den Start-Pfiff hält sich in Grenzen. „Wir haben viele Verletzungs-Sorgen“, erläutert Coach Andreas Buchwald.

Das ausgefallene Pokal-Spiel gegen Wittingen schaffte keine Linderung. Doch nun liegt die Konzentration voll auf dem Sonntag. „Immerhin gehe ich davon aus, dass Wahrenholz II feldüberlegen agieren wird“, prognostiziert Buchwald.

Die individuelle Klasse der Landesliga-Reserve sei unbestritten. „Wir wollen die Trainingsinhalte umsetzen und mit voller Konzentration rangehen.“



SG Ohretal-T./S. II – SV Steinhorst (So., 14 Uhr)

„Wir sind super-bereit“, kündigt Steinhorst-Trainer Uwe Kage mit dem Blick auf die neue Spielzeit an. Die lange Vorbereitung hat ein Ende, aber es gibt noch Nuancen im Spiel zu verbessern.

„Das wird aber dann an den Spieltagen kommen“, ist sich Kage sicher. Der SVS geht den ersten Spieltag mit dem nötigen Respekt an: „Das wird eine 50: 50-Partie.“ Die SG agierte stets unbequem und ist in der Lage, jeden Gegner zu beschäftigen.

„Wir wollen aber drei Punkte und von Beginn an wach sein“, fordert Coach Kage.

TSV Fortuna Bergfeld – Gr. Oesingen II (So., 15 Uhr)

Aus SVGO II-Sicht kann die Party beginnen. „Wir spüren Vorfreude“, pointiert Oesingen-Coach Micha Degenhardt. Aufgrund der eigenen funktionablen Offensive, aber größeren Defiziten in der Defensiv-Reihe erwartet der Übungsleiter ein torreiches Spiel.

Gute Werbung! „Wir wollen gemeinsam verteidigen und in der Offensive Spaß haben.“

TV Emmen – Brechtorf II (So., 15 Uhr)

Alles anders, alles besser? Brechtorfs Reserve-Coach Fabio Mastrogiorgio nimmt sich vor, ohne gehobene Erwartungen in die Saison und auch somit in den ersten Spieltag zu gehen: „Entweder gewinnen wir, oder wir lernen aus der Niederlage“, drückt der Übungsleiter diplomatisch aus.

Im Einklang dessen will der Übungsleiter aber keinesfalls emotionslos an die erste Aufgabe herangehen: „Ein Punktverlust wäre eine Enttäuschung.“

Doch die Hürde ist nicht zu niedrig. Emmen punktet über die körperliche Robustheit und eine physische Spielweise. „Wir müssen noch am Fitnessstand arbeiten“, fügt Mastrogiorgio einen Minuspunkt des eigenen Teams an.

Im Grunde will der TSV-Dirigent die eigene spielerische Qualität auf dem Platz sehen. „Wir freuen uns auch sehr auf den Start.“