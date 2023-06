Die Chance des „Sonder-Bonbon-Spiels“ für Brechtorf II

Von: Marvin Scholz

Alles oder nichts? Der TSV Brechtorf II um Coach Fabio Mastrogiorgio (Mitte) präferiert Zweiteres und möchte den Aufstieg mit seinem Team feiern. © Marvin Scholz.

Ummern/Brechtorf - Alles oder nichts!? Der TSV Brechtorf II möchte die Aufstiegs-Relegation in die 1. Fußball-Kreisklasse erfolgreich gestalten. Am Sonntag (15 Uhr) trifft das Team auf Volkse-Dalldorf.

Nach minimalen internen Unstimmigkeiten ist die Mission nun vollständig definiert: „Wir werden antreten und 100 Prozent reinwerfen. Bei einem Aufstieg würden wir hochgehen und beim Nicht-Aufstieg nehmen wir es sportlich genauso hin“, bekräftigt TSV-Coach Fabio Mastrogiorgio.

Angesichts der Tatsache, dass der Kreisliga-Unterbau „verdient“ Dritter geworden ist in der regulären Runde, geht es nun darum, das im Fokus stehende Mannschafts-Ziel mit allen Mitteln zu erreichen.

Über Erfahrung zu mehr Reife

In Anbetracht des letztjährig verlorenen Relegations-Spiels und dem damit verbundenden Abstieg sammelte die Mastrogiorgio-Riege nun wertvolle Erfahrungen.

„Menschlich sind wir dem Druck gewachsen und wir haben die Situation schon einmal erlebt. Wir haben keinen Druck, aber Respekt.“

Ohnehin wäre es zu kurz gedacht, diese Do-Or-Die-Spiele miteinander zu vergleichen. „Wir haben uns seit dem Abstieg und seitdem ich Trainer bin ein anderes Spiel-Konzept angeeignet“, dokumentiert der Übungsleiter.

Kleine Veränderungen in den Abläufen

Nun wird die Reserve also weiter um eine Erfahrung reicher. „Es ist ein schönes Gefühl, immer noch die Chancen zu haben. Ich nehme das als Sonder-Bonbon-Spiel“, vermittelt der Dirigent metaphorisch.



Klar: Im Gegensatz zur letzten Saison will Grün-Weiß mit einem Erfolgs-Erlebnis den Platz verlassen. Doch Coach Mastrogiorgio schweben noch andere Änderungen in den Abläufen vor: „Ich werde kürzer in die Analyse gehen. Nach zwei Minuten hört keiner mehr zu“, verdeutlicht der Fußball-Lehrer.



Neben den neuen Erkenntnissen müssen aber die 90 plus x Minuten überstanden werden. „Beide Teams werden sich rantasten. Das wird ein interessantes Spiel. Wir wissen nicht, wie sie spielen, und sie wissen nicht, wie wir agieren“, kreiert Mastrogiorgio ein kleines Mysterium.

Großer Respekt vor dem Gegner

Indes will Brechtorf II seinen gewohnten Fußball durchbringen. „Ich kann mir aber vorstellen, dass Volkse-Dalldorf vorne draufgehen wird.“

Mit den genannten Indikatoren sicherlich ein Leckerbissen für jeden Fußball-Fan. Auch, weil zwei offensiv-denkende Mannschaften sich der Schlacht in Ummern unterwerfen werden.

„Den SV darf man nie abschreiben, sie haben in der Saison 80 Tore geschossen und sind entsprechend effektiv. Dazu rufen sie stets ihre defensive Leistung ab (26 Gegentore, zweitbeste Abwehr-Reihe der Liga, Anm. d. Red.).“



Letztlich will Brechtorfs Reserve aber keine Wissenschaft um einen Aufstieg im Kreisklassen-Spektrum machen. Ihr Coach sagt: „Wir haben nichts zu verlieren, müssen über die Kompaktheit das Spiel gewinnen und jeder muss wissen, was seine Aufgaben sind.

Aber ich habe den Jungs eine viel wichtigere Sache gesagt: Spaß haben und die Atmosphäre genießen.“ Los geht’s und auf ein Neues im potenziellen Relegations-Drama.