Pokalwettbewerbe im Fußball-Kreis Gifhorn ausgelost: Direkt einige Kracher!

Von: Ingo Barrenscheen

Schnelles Wiedersehen in der ersten Runde des Wittinger Kreispokals: Der FSV Vorhop-Schönewörde (l. Aaron-Bela Bühlow) fordert den Kreisliga-Aufsteiger SV Hankensbüttel (Finn Poschmann) heraus. © Scholz, Marvin

Die ersten Runden in den Pokal-Wettbewerben des Fußball-Kreises Gifhorn sind ausgelost. Dabei sind direkt einige Schlager zutage gefördert worden.

„Ich habe jahrelang geübt für sowas...“ Schmunzelnd kommentierte Peter Herrewig am gestrigen Donnerstagabend sein goldenes Händchen. Die Losfee von der Privatbrauerei Wittingen hat augenscheinlich einen siebten Sinn für Fußball-Feinkost, bescherte dem NFV-Kreis Gifhorn bei der Auslosung der ersten Kreispokal-Runden für die neue Saison so manchen Kracher zum Pflichtspiel-Auftakt!



Angefangen mit dem Nordkreis-Hit zwischen dem FSV Vorhop-Schönewörde und Kreisliga-Aufsteiger SV Hankensbüttel. „Das ist schon mal ein Kracher“, rieb sich Herrewig im Beisein vom Spielauschuss-Vorsitzenden Timo Teichert und dessen Wingman Can Özcan aus dem Kreisvorstand vergnügt die Hände.



Die Verantwortlichen ließen bei dem Anlass noch eine andere Katze aus dem Sack: Die Brauerei wird ihr Engagement noch weiter ausbauen und künftig alle Gifhorner Wettbewerbs-Stränge als Sponsor unterstützen! Deshalb werden, mit Ausnahme der Wittinger Kreispokale bei den Männern und Frauen, die anderen Cups demnächst noch umgetauft. Die Namen sind noch in der finalen Findungsphase. Es werde je einen Wanderpokal geben, „auf dem die Namen der Sieger verewigt werden wie in der Champions League“, erläuterte Teichert.



Das ist natürlich ein stabiles Los. Gerade weil ich Hankensbüttel als eine der stärksten Mannschaften in der Kreisliga ansehe, wird das direkt eine ordentliche Hammer-Aufgabe für uns.

Aber zurück zum Sportlichen. Die Insider-News rief auch bei Vorhop-Schönewördes Coach Nicolas Müller Begeisterung hervor: „Ui, krass! Das ist natürlich ein stabiles Los. Gerade weil ich Hankensbüttel als eine der stärksten Mannschaften in der Kreisliga ansehe, wird das direkt eine ordentliche Hammer-Aufgabe für uns.“ Doch er freue sich auf die Herausforderung. „Es hilft immer, sich gegen solche Gegner zu messen.“ Zumal es auch ein promptes Wiedersehen mit dem zum HSV gewechselten Johannes Petrusch-Schulze werde am 20. August. Augenzwinkernd fügte Müller an: „Das passt ja ganz gut, weil wir am Wochenende unser Trainingslager in Hankensbüttel machen – da lassen wir dann mal ein paar Flüche da...“



Das Gegenteil von Fluchen brach auch im Lager des FC Ohretal aus. Dieser empfängt im Wittinger Kreispokal den zweifachen Finalisten SV BW Rühen. In den Augen von FCO-Dirigent Sebastian Seidler „ein richtig geiles Los als Generalprobe zum Start für die Liga und genau der richtige Gradmesser, wo wir am Ende der Vorbereitung stehen. Was gibt es Besseres, als den Finalteilnehmer der letzten beiden Jahre als Gegner zu haben. Jetzt haben wir wieder ein Ziel mehr, wo wir drauf hinarbeiten können.“



Gesicht hat zweifelsohne auch die vermeintliche Mission impossible des David SV Hagen-Mahnburg gegen den Kreisliga-Goliath MTV Gamsen. Und selbstredend das Derby im bisherigen NFV-Kreis-Gifhorn-Pokal zwischen dem VfL Knesebeck II und VfL Wittingen/S. II. Auf- versus Absteiger heißt es im Duell VfL Wahrenholz II (Titelverteidiger) und SV Steinhorst.



Die ersten Runden in den Pokal-Wettbewerben des NFV-Kreises Gifhorn Wittinger Kreispokal 1. Runde: SV Wagenhoff - VfL Knesebeck, SSV Didderse - TSV Vordorf, TSV Meine - FC Germania Parsau, SV Dannenbüttel - SV Eischott, VfB Gravenhorst - FSV Adenbüttel Rethen, SV Barwedel - SV Teutonia Tiddische, FC Ohretal - SV BW Rühen, SV Jembke - TuS Müden-Dieckhorst, SV Volkse/Dalldorf - T.C. Gifhorn, SV Leiferde - SV Westerbeck, VfL Wittingen/S. - SV Welat Gifhorn, VfL Rötgesbüttel - TSV Brechtorf, TuS Neudorf-Platendorf - SV Ettenbüttel, SV Meinersen - Wesendorfer SC, SV Hagen/Mahnburg - MTV Gamsen, FSV Vorhop/Schönewörde - SV Hankensbüttel, SV Bokensdorf - SV Triangel, TuS Seershausen/Ohof - SV Tappenbeck, MTV Wasbüttel - TSV Hillerse II, SV Osloß - SV Tülau-Voitze; Zwischenrunde: Sieger Spiel 11 - Sieger Spiel 14, Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 3, Sieger Spiel 19 - Sieger Spiel 17, Sieger Spiel 16 - Sieger Spiel 13; Achtelfinale: Sieger Spiel 18 - Sieger Spiel 5, Sieger Spiel 6 - Sieger Spiel 10, Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 12, Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 20, Sieger Spiel 23 - Sieger Spiel 22, Sieger Spiel 7 - Sieger Spiel 24, Sieger Spiel 8 - Sieger Spiel 2, Sieger Spiel 15 - Sieger Spiel 21.

NFV-Kreis-Gifhorn-Pokal 1. Runde: SG Ohretal/Teschendorf-Schneflingen II - TV Emmen, SV Abbesbüttel - SG Oerrel/Langwedel, SV Meinersen II - Wesendorfer SC II, SV Westerbeck II - TSV Vordorf II, VfL Knesebeck II - VfL Wittingen/S. II, SSV Didderse II - FC Schwülper II, T.C. Gifhorn II - Bosphorus Gifhorn, SV Tappenbeck II - VfR Wilsche-Neubokel II, SV Welat Gifhorn II - SV Hankensbüttel II, VfL Wahrenholz II - SV Steinhorst, SV Calberlah II - TSV Grußendorf, TSV Brechtorf II - SV Gifhorn II, SV Groß Oesingen II - MTV Isenbüttel II; Achtelfinale: FC Germania Parsau II - Sieger Spiel 13, Sieger Spiel 12 - Sieger Spiel 11, Sieger Spiel 1 - TSV Fortuna Bergfeld, Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 6, Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 8, Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 10, Sieger Spiel 3 - SSV Kästorf II, Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 7.

Peter-Jörgensen-Pokal 1. Runde: SC Hagen/Bokel - FC Brome II, VfL Germania Ummern - SV Dannenbüttel II, SV Steinhorst II - TSV Meine II, SG Oerrel/Langwedel II - SV Westerbeck III; Achtelfinale: SG Barwedel/Jembke II - SV Triangel II, Sieger Spiel 2 - SV Sprakensehl, SG Wedes/Wedel-Wedelheine - Sieger Spiel 1, SG Vollbüttel/Ribbesbüttel - Sieger Spiel 3, TuS Müden-Dieckhorst II - FC Schwülper III, Sieger Spiel 4 - FSV Vorhop/Schönewörde II, TuS Flettmar - Bosphorus Gifhorn II, SG Brechtorf/Hoitlingen III - SV Leiferde II.

Altherren Westedt-Pokal 1. Runde: VfL Rötgesbüttel - SG Leiferde/Hillerse II, SG Bergfeld/Parsau/Brome - VfR Wilsche-Neubokel, T.C. Gifhorn - SG Osloß/Bokensdorf; Achtelfinale: TSV Meine - FSV Adenbüttel Rethen, SV Volkse-Dalldorf - SV GW Calberlah, TuS Müden-Dieckorst - Sieger Spiel 2, Sieger Spiel 1 - FC Schwülper, SG Leiferde/Hillerse - TuS Seershausen/Ohof, TSV Vordorf - SG Wahrenholz-Wesendorf-Knesebeck, Sieger Spiel 3 - SV Meinersen, SG Isenbüttel/Triangel/Platendorf - MTV Gamsen.

Altsenioren Nothmann-Pokal 1. Runde: SV Gifhorn II - SV Meinersen, SG Dannenbüttel/Westerbeck - SG Wahrenholz/Wesendorf, TSV Meine - MTV Isenbüttel I, MTV Isenbüttel II - SG Hillerse/Leiferde, MTV Wasbüttel - SG Schwülper/Adenbüttel Rethen, SG Grußendorf/Bokensdorf - SG Oerrel/Langwedel; Viertelfinale: Sieger Spiel 6 - TuS Seershausen/Ohof, Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 5, Sieger Spiel 4 - SV Gifhorn, Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2.

Frauen Kreispokal 1. Runde: SG Hoitlingen-Eischott - SV Groß Oesingen, SV Hagen-Mahnburg - SG Tülau/Voitze-Bergfeld, SV Osloß - SG Vollbüttel/Ribbesbüttel; Viertelfinale: FC Ohretal - Sieger Spiel 1, Sieger Spiel 3 - TuS Müden-Dieckhorst, VfL Wittingen/S. - TV Emmen, Sieger Spiel 2 - SG Knesebeck/Hankensbüttel.