Pflichtspielstart im Pokal: Andere Vorzeichen beim Blitz-Wiedersehen zwischen FSV und HSV

Von: Ingo Barrenscheen, Marvin Scholz

Es könnte wieder ein zähes Ringen um jeden Ball und Zentimeter werden zwischen dem FSV Vorhop-Schönewörde (vorne Leron Marwede) und Hankensbüttel (Marvin Schiller). © Scholz, Marvin

Mit der ersten Runde im Wittinger Kreispokal der Herren startet der Fußball-Kreis Gifhorn in die neue Pflichtspiel-Runde.

Vorbereitung war einmal, nun geht es wieder um die Wurst! Mit der ersten Runde im Wittinger Kreispokal der Herren (und selbstverständlich allen anderen Cup-Wettbewerben) wird offiziell die Saison 2023/24 im Fußball-Kreis Gifhorn eingeläutet. Aus Nordkreis-Sicht warten am Sonntag in Radenbeck und Schönewörde direkt zwei Kracher.

SV Dannenbüttel –

SV Eischott (So., 14 Uhr)

Die vergangene Rückrunde ist aus dem System gelöscht, der Fokus liegt auf der kommenden Saison mit dem ersten Pokal-Spiel. „Ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft – wir sind jetzt schon deutlich fitter“, bekräftigt auch SVE-Coach Lukas Heider. Und apropos Pokal: „Seitdem ich Trainer bin, sind wir nie über die erste Runde hinaus gekommen. Es wird dringend Zeit“, zeigt sich der Übungsleiter intrinsisch höchst motiviert. Binnen der anstehenden Partie will Eischott mit intensiven Pressing-Läufen überzeugen und fußballerisch den Ton angeben. „Wir benötigen eine gute Chancenauswertung, einen 100-prozentigen Einsatz und die Jungs sind heiß“, schließt Heider.



FC Ohretal –

SV BW Rühen (So., 14 Uhr)

Ob der FCO hoch motiviert, aber auch etwas erschöpft in die Partie gehen könnte?! Mutmaßlich! „Aber jetzt wird geschossen“, macht Ohretal-Trainer Sebastian Seidler keine verbale Kurve um die Wichtigkeit des Pflichtspiel-Auftakts. Aufgrund der Spieler unter der Woche wäre der Übungsleiter auch wohl gesonnen damit, wenn alle Akteure verletzungsfrei durch die Turniere kommen. „Trotzdem ist Rühen ein hammerhartes Los und wir sind froh, wenn wir die Runde überstehen. Andererseits ist es schon eine Generalprobe für den Liga-Auftakt.“ Dennoch zeigt die Realität auf, dass der Kreisligist als Favorit auf den Rasen marschiert. „Sie werden gallig sein, weil sie bereits zweimal im Finale standen“, ordnet Seidler ein. Demnach werde sich auch die FCO-Pressinglinie nach hinten verschieben. „Wir werden Nadelstiche setzen und schauen uns das an.“



SV Wagenhoff –

VfL Knesebeck (So., 15 Uhr)

„Ich möchte den Klassenunterschied sehen“, schickt Knesebeck-Trainer Jan Rinkel vorab. Logisch, immerhin gehen die Einhörner mit einem ambitionierten Kader in die Saison. Auf Basis dessen ist auch der Auftritt auf zwei Hochzeiten bedeutsam. „Auch der Pokal hat durchaus eine hohe Bedeutung. Und einen kleinen Blick Richtung Pokal-Sieg gibt es auch“, möchte der Übungsleiter gar nicht verhehlen. Inhaltlich möchte der Kreisligist die Partie dominieren und den Kreisklassisten so gut wie keine Chance lassen. „Die oberste Prämisse ist das Weiterkommen, aber es zählt eben auch die Art und Weise“, unterstreicht Rinkel.



TSV Meine –

Germ. Parsau (So., 15 Uhr)

Drei Testspiele, drei Siege: Der FC Parsau scheint über die Sommermonate hinweg tatsächlich neuen Schwung gefunden zu haben und will diese Tendenz logischerweise beim Pflichtspiel-Auftakt bestätigen. Mit Meine wartet eine vermeintlich lösbare Aufgabe bei dieser Mission: Der TSV rangierte in der Vorsaison in der Parallelstaffel knapp oberhalb der Abstiegsplätze und erlebte seinerseits eine sehr durchwachsene Vorbereitung.



SV Barwedel –

Teut. Tiddische (So., 15 Uhr)

Aufgrund der plötzlich dramatisierten Personal-Situation (das IK berichtete) kann und will Tiddische keine großen Brötchen backen. Doch ganz chancenlos sieht sich das Team von Trainer Wieland Bartels nicht, zumindest für den 1. Vorsitzenden Robert Stroka: „Wir würden schon gerne in die nächste Runde, aber Barwedel ist jetzt keine Wunsch-Konstellation.“ Indes hoffen die Teutonen, dass der SV noch den Vorbereitungs-Druck in den Knochen hat. „Wir wollen defensiv stabil stehen und auf unsere Konter lauern“, gibt Stroka die Marschroute vor. Logischerweise gehe Barwedel als Favorit in das Spiel, aber mit einer kämpferischen Leistung gab es im Pokal schon einige Überraschungen.



VfL Wittingen/S. –

Welat Gifhorn (So., 15 Uhr)

Inmitten einer höchst komplexen Woche ist es gar nicht verwunderlich, dass die Brauereistädter zum einen nicht nach dem Pokal lächzen und zum anderem der ganzen Geschichte keinen gehobenen Stellenwert zumessen. „Aber die Vorfreude ist da und die Jungs sind auch motiviert“, stellt VfL-Coach Patrick Borchers klar. Mit dem Stellen einer konkurrenzfähigen Mannschaft wäre der Cheftrainer aber vorerst zufrieden. „Wir sind gegen Welat natürlich der klare Außenseiter“, verkennt Borchers die eigene Rolle keinesfalls. Deswegen könne der geneigte VfL-Zuschauer – diesen will die Mannschaft zur dritten Halbzeit quasi als Entschuldigung für die vermaledeite Vorsaison Freigetränke spendieren – nur einen 100-prozentigen Einsatz erwarten. Und keine taktische Meisterleistung.



VfL Rötgesbüttel –

TSV Brechtorf (So., 15 Uhr)

Ein Pokal-Spiel mit einem Test gleichsetzen? Mitnichten! „Das Spiel nehmen wir nicht auf die leichte Schulter, weil es eben der kürzeste Weg zu einem Titel ist“, stellt TSV-Co-Trainer Marc Heuchling direkt klar. Im Verlaufe der Vorbereitung arbeitete das Team von Trainer Giovanni Millemaci erfolgreich an der Fitness. „Deshalb nehmen wir die Favoritenrolle an und gehen mit Selbstvertrauen rein.“ Qua Ballbesitz und Spielfreude will der Kreisligist in die nächste Runde einziehen. Heuchling und Co. stellen sich im Sonntags-Prozedere auf einen tief stehenden Gegner ein, den es im letzten Drittel zu knacken gilt. „Wir werden viel Laufarbeit reinstecken.“



SV Meinersen –

Wesendorfer SC (So., 15 Uhr)

Das Fundament für einen guten Aufgalopp steht. „Die Jungs machen einen guten Eindruck und wir haben sehr gut trainiert“, freut sich WSC-Assistenzcoach Christian Müller im Hinblick auf die jüngste Trainingsbeteiligung. Doch allzu hoch soll der Pokal in der Wichtigkeits-Liste nicht hängen: „Das ist für uns mehr ein Testspiel.“ Ohnehin gehen die Gäste als Außenseiter gegen „einen Top-Fünf-Kreisligisten“ in die Partie. Aufgrund des breiten Meinerser Kaders und einem fußballerisch guten Ansatz wird der WSC defensiv mit allen Mitteln dagegenhalten wollen. Müller: „Die Umschalt-Momente müssen wir gut nutzen. Die Jungs sind motiviert und gehen mit einer passenden Einstellung rein.“



FSV Vorhop-Schönewörde –

SV Hankensbüttel (So., 15 Uhr)

Macht’s noch einmal, Jungs! So simpel könnte im Grunde die Ansage von FSV-Coach Nicolas Müller lauten. Denn bei der Vorhoper Sportwoche piesackten The Bridges jüngst schon einmal den Kreisliga-Rivalen aus Hankensbüttel, nun kommt’s zur Blitz-Revanche. Doch bei dieser werden komplett andere Vorzeichen herrschen, hakt Müller ein. Vorhop-Schönewörde fehlen durch Verletzungen sieben Mann! Deswegen ist seine Euphorie eher Realismus gewichen. „Die Marschroute ist relativ klar. Wir werden sehr defensiv agieren, aber dennoch versuchen, Hankensbüttel das Leben so schwer wie möglich zu machen.“ Die Generalprobe des HSV jedenfalls glückte schon einmal, das Asmus-Team feierte im letzten Testspiel am Mittwoch ein 2:1 über den Celler Bezirksligisten SG Eldingen um den Ex-Isenhagen-Jugendspieler Christoph Bokelmann.