SV Hagen-Mahnburg – VfL Knesebeck II 1:0

Von: Ingo Barrenscheen

Wittingen - Glückshormone ohne Ende! Der Aufsteiger SV Hagen-Mahnburg sicherte sich am gestrigen Dienstagabend den Titel-Gewinn in der Finalrunde des Kleinen Wittinger Stadtpokals

Es war so etwas wie ein Hallo-Wach-Effekt, den Wittingens Neuzugang Daniel Moneke den HaMa-Kickern mit der Blitz-Führung für die Lokalmatadoren verabreichte.

Wobei der SV – der auch noch den Ausfall von Joost Otte (dicker Knöchel) verkraften musste – nur langsam, dafür aber gewaltig zurückschlug. „Die ersten 20 Minuten haben wir verpennt. Dann waren es zehn Minuten Fußball. Wir haben gemerkt, wenn wir flach und in die Gasse spielen, wird es gleich gefährlich“, rekapitulierte HaMa-Coach Sven Andratschke nach der klaren Kehrtwende zum 4:1-Endstand binnen einer halben Stunde Spielzeit.

Tore: 1:0 Moneke, 1:1 Bellin, 1:2, 1:4 Weitemeier, 1:3 Alp.

Das anschließende Duell mit Vorjahressieger Knesebeck II entwickelte sich dann zum vorweggenommenen Endspiel. Das verdeutlichte auch die durchaus gallige Atmosphäre, garniert mit jeweils einer Roten Karte gegen Mahnburgs Felix Weitemeier (5.) und VfLer Marcel Latus (25.).

Zwischendrin hatte sich HaMa in Unterzahl logischerweise tief gestaffelt und lauerte auf Konter. Genauso entstand auch die Szene zum entscheidenden Elfmeter, den der neue Stürmer Kenan Alp – als Ersatz für Dominik Haase geholt – auch eiskalt versenkte.

Der Treffer zum Turniersieg für Grün-Weiß. Weil den Einhörnern nicht viel einfiel, monierte auch Trainer Andreas Buchwald: „Wir haben es nicht verstanden, vorne Bewegung reinzubringen.“

Tor: 1:0 Alp (FE).

Das Abschlussmatch hatte dann nur noch statistischen Wert. Dennoch wollten sich die Knesebecker das Prestige nicht nehmen lassen und gingen früh durch Fidele Mugabo in Führung.

Planungssicherheit und prickelnde Pokal-Partie: So blickt Bjarne Thoelke in die Zukunft

Fast hätte er das 2:0 erzielt (Latten-Kopfball). Sergej Löwen vergab für Wittingen die Ausgleichschance per Lupfer, genau wie Blau-Weiß ein weiteres Tor.

Tor: 1:0 Mugabo.

AUSSBLICK GROSSER STADTPOKAL

„Wollen das Ding holen“: Kreisligist Knesebeck strebt nach dem Sieg

Wittingen – Die Hautevolee tritt am heutigen Mittwoch im Halbfinale beim Großen Stadtpokal an. Der Auftakt um 18.30 Uhr gebührt dem Gastgeber VfL Wittingen/S. gegen den FC Ohretal. Die Karten sind auf der anderen Seite neu gemischt. Aufgrund des Trainer-Rauswurfs bei den Brauereistädtern ist es schwer für Ohretal-Coach Sebastian Seidler, den Gegner einzuschätzen. „Ich glaube aber, dass der neue Trainer beim Team ein Wir-Gefühl entwickeln kann.“ Dennoch geht der FCO als Favorit in die Partie und spielt mit breiter Brust auf: „Es ist ein Derby und wir haben alle Bock.“ Übungsleiter Seidler würde sich über viele Zuschauer freuen. Das Duell zwischen Christian Fricke und Marcel Liedtke mit dem Ex-Verein bringt eine besondere Brisanz in die Partie. Ab 20 Uhr will dann der Kreisligist VfL Knesebeck seiner Favoritenrolle gerecht werden: „Wir sind eben auch der Klassenhöchste. Aber der FSV Vorhop-Schönewörde wird ein harter Gegner“, ordnet Einhorn-Coach Jan Rinkel realistisch ein. Immerhin verfüge der Gegner mit Aaron Bühlow und Thomas Bulach über eine tolle Schaltzentrale. „Da wollen wir uns nicht den Schneid abkaufen lassen. Aber einen Sieg erwarte ich schon“, fügt Rinkel an. „Wir wollen das Ding holen.“



Bei einem Gesamt-Triumph am kommenden Freitag im Finale würden die Einhörner den Pokal zum dritten Mal in der Rinkel-Ära in den Abendhimmel strecken. „Da geht es auch um das Prestige“, rundet der Übungsleiter ab.