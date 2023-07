Neun Neuzugänge auf einen Streich für den SV Steinhorst!

Von: Ingo Barrenscheen

Das kann sich sehen lassen: Der SV Steinhorst mit Chefcoach Uwe Kage (hinten v. l.) präsentiert die neun Neuzugänge Kenny Conrad, Steffen Rodewald, Abdoulaye Koulibaly, Lukas Horvath und Timo Wiesner sowie (vorne v. l.) Kittikhun Aittiarporn, Thomas Herrmann, Dario Stübe und Peter Teichmüller. © Hans-Harmuth Müller

Massive Frischzellenkur: Der SV Steinhorst begrüßt nach der Rückkehr in die 2. Fußball-Kreisklasse 1 gleich neun Neuzugänge.

„Erfolg macht sexy“, sagt Uwe Kage mit einem Schmunzeln auf den Lippen. So ganz weiß der Coach des SV Steinhorst zwar selbst nicht, warum die Grün-Weißen gewissermaßen „von Gottes Segen begnadet“ worden sind, aber letztlich will und muss er es auch nicht hinterfragen. Der in die 2. Fußball-Kreisklasse 1 zurückgekehrte Klub hat auf einen Schlag satte neun Neuzugänge an Land gezogen!



Gleich sechs davon stammen vom SV Langwedel. Dass dieser mit dem FC Oerrel eine Spielgemeinschaft eingegangen ist und nicht alle diesen Weg mitgehen wollten, hat sich für den SVS als „glücklicher Umstand“ erwiesen, will Kage nicht verhehlen. Dario Stübe, Steffen Rodewald, Kenny Conrad, Thomas Herrmann, Peter Teichmüller und Kittikhun Aittiarporn konnten sich für das SG-Projekt nicht erwärmen. So ergab das eine das andere. „Einige wollten gleich zu uns, weil Langwedel und Steinhorst schon länger eine gute Beziehung pflegen. Andere haben noch geschwankt. Aber unser Sieg beim Pokal-Finale mit der Team-Euphorie hat dann den Hebel umgelegt, so mein Gefühl. Das Package scheint zu passen“, so Kage Erklärungs-Ansatz für den warmen Spieler-Segen.



Zu diesem halben Dutzend gesellen sich on top noch Abdoulaye Koulibaly (SV Sprakensehl), Lucas Horvath (SV Hankensbüttel) und Tim Wiesner, der zuletzt zwei Jahre pausierte und davor beim MTV Gamsen gemeldet war. „Die Verlinkung kam über einen Langwedeler Spieler. Er wollte eigentlich dort anfangen und hing dann in der Luft. Dann ist er auf uns zugekommen“, erörtert Kage.



Dass ja gerade die SVL-Fraktion schon hinlänglich in der 2. Kreisklasse aktiv war, „tut uns das natürlich gut zusammen mit dem Aufstieg“, frohlockt Steinhorsts Dirigent. Die Abgänge Maurice Scheller, Julian-Johannes Conrad (beide Ziel unbekannt) und Dirk Apitius (Altherren Eldingen) werden so in Quantität und Qualität mehr als aufgefangen. Wobei der SVS nun vor einer ganz anderen Herausforderung steht: Nominell umfasst der Kader plötzlich 32 Spieler! „Eine Menge Holz“, bestätigt Kage. Einerseits erhofft er sich durch den Umbruch einen verschärften Konkurrenzkampf, der Klub müsse aber auch eine Lösung für die Frage finden: „Wie kriegt man alle bei Laune gehalten!?“