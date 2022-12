Die Germanen sind wieder da: Ummern stellt erste Mannschaft

Von: Aron Sonderkamp

In der Saison 2021/22 stand Mathias Müller (Mitte) noch als Spieler für Ummern auf dem Platz. Zur kommenden Spielzeit 2023/24 übernimmt er bei den wieder ins Leben gerufenen Germanen das Traineramt. © Ingo Barrenscheen.

Ummern – Der VfL Germania Ummern ist wieder da! Nachdem der ehemalige Bezirksligist zum Sommer 2022 seine Herren-Fußball-Mannschaft aufgrund einer enormen Abgangswelle abmelden musste (das IK berichtete), treten die Blauen in der Saison 2023/24 wieder an. Der Weg hin zum Neustart war jedoch kein einfacher und ist auch noch nicht vollständig abgeschlossen.

Als Trainer wird Mathias Müller die Germanen in die 3. Kreisklasse führen, wo Ummern den Neustart beginnen wird. In der Abstiegs-Saison stand er noch selbst auf dem Platz. „Für mich war von Beginn an klar: Wenn es zum Neustart kommt, mache ich das Trainer-Amt“, erklärt Müller. Dabei traf auch ihn die Abmeldung hart: „Das war sehr ernüchternd im Sommer. Ich war auch ziemlich angepi... Aber am Ende ging es eben nicht anders.“



Auch vielen Alt-Germanen stieß der Absturz bitter auf. Daraufhin bildete sich aus einigen Mitgliedern eine Gruppe, die sich in mehreren Treffen zusammensetzte und überlegte, wie es weitergehen könne. Um das nötige Spielermaterial wiederzubekommen, wurden rund „40 Leute angerufen“, wie Müller sich erinnert. Zum Großteil handele es sich um Spieler, die bereits das Ummeraner Dress trugen. Doch auch einige externe Kicker wurden angehauen. So ist der endgültige Kader noch nicht in Stein gemeißelt.

„Bis jetzt 18 Leute“

Auch aus der A-Jugend der JSG Blau-Weiß 29, die Müller ebenfalls coacht, werden sechs Jungspunde in der neuen Spielzeit in den Herrenbetrieb hereinschnuppern. „Bis jetzt haben wir 18 Leute im Kader. Drei bis fünf sind davon noch in der Schwebe. Mit diesen 18 könnte man das alles in der 3. Kreisklasse aber gut angehen für den Anfang.“



Auch abseits der Mannschaft stellte sich der Verein neu auf. Ummern baute ein „Team ums Team“ auf. Da die Vorstandswahlen erst im März 2023 stattfinden werden, sind die neuen Kandidaten in ihren Ämtern jedoch noch nicht bestätigt. Mattias Heilmann soll beispielsweise Marvin Kuhls als Spartenleiter ablösen. Ein neuer Team-Manager als Bindeglied zwischen Team und Trainer werde noch gesucht. Patrick Ebers soll die Mannschaft als Physiotherapeut unterstützen. Außerdem sollen mehrere Arbeitsgruppen, beispielsweise für das Abkreiden oder Party-Planung gegründet werden, damit sich die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. „So soll in Zukunft den ganzen, kleineren Problemchen entgegengewirkt werden“, unterstreicht Müller.



90 Prozent des Neustarts seien bereits erledigt, der Rest solle anschließend folgen. „Wenn noch Spieler Bock haben, können sie gerne kommen“, öffnet der Neu-Coach die Tür für weitere potenzielle Neuankömmlinge. Interessierte könnten sich bei Müller (0160/94131615) melden.