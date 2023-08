Pokal-Sieg! Lässig(er) Move versetzt Ohretal in Ekstase

Fußball-Wittinger Stadtpokal

+ © Ingo Barrenscheen. Grenzenloser Jubel in Rot-Grün: Der FC Ohretal sicherte sich durch einen 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den VfL Knesebeck erstmals den Gewinn des Großen Stadtpokals. Ein historischer Moment. © Ingo Barrenscheen.

Wittingen - Wie würde FC Bayern-Legende Oliver Kahn sagen? Da ist das Ding! Ähnlich schrie der FC Ohretal nach dem Sieg im Finale des Fußball-Wittinger Stadtpokals. Das Team setzte sich im Elfmeterschießen gegen den VfL Knesebeck durch.

Ersatz-Torwart Tobias Lässig beendete im dramatischen Endspiel um den Großen Stadtpokal nicht nur die Phalanx des Seriensiegers VfL Knesebeck, sondern bescherte dem Underdog in Rot-Grün das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Renommee-Trophäe!

„Wir freuen uns mega für ihn“

„Er hat sich das auch verdient. Er ist hier der Ur-Ohrdorfer, der Ur-Ohretaler. Und erster Vorsitzender vom MTV Ohrdorf. Wir freuen uns gerade mega für ihn“, strahlte FCO-Coach Sebastian Seidler mit seinem unverhofften Matchwinner, der den Versuch von Joel Reinecke vom Punkt parierte.

In gewisser Hinsicht hatten die Ohretaler ihren Premieren-Triumph erzwungen nach den knappen Fehlschlägen der Vorjahre. „Wir haben von vornherein gesagt: Heute sind wir einfach dran“, untermauerte Seidler.



Dabei hatte es bis zur letzten regulären Spielminute so ausgesehen, als sollte doch wieder Knesebeck zum fünften Mal in Folge jubeln.

Abnutzungskampf in der regulären Spielzeit

Doch dann chipte Eric Meyer das Leder noch einmal an den zweiten Pfosten, fand den Kopf seines Bruders Jannis, der die Kugel im hohen Bogen zum ekstatisch bejubelten 2:2-Ausgleich einnickte.

Was für ein Finale im Finale! „Eine schöne Bruder-Kombo. Vielleicht haben sie das früher im Garten geübt“, grinste Seidler und ergänzte: „Wenn du das Ding so machst, bist du auch oben im Plus. Dann musst du auch am Ende im Elfmeterschießen gewinnen.“



Beide Teams hatten sich einen wahren Abnutzungskampf geliefert. Absolut auf Augenhöhe wohlgemerkt. Helle Aufregung herrschte erstmals in Minute 10, als Andre Haven satt abzog, Lässig den Ball an den Innenpfosten lenkte und dieser dann augenscheinlich über die Linie kullerte.

Ausgleich durch Niclas Zierenberg

Tor oder nicht!? Schiedsrichter Edward Schulz sagte nein, der Kölner Keller hätte eher ja gesagt. Nicht nur an dieser Szene hatte VfL-Coach Jan Rinkel zu knabbern, ohne nachkarten zu wollen.

Das hat einen kleinen faden Beigeschmack, es war halt einfach ein Tor. Außerdem müssen wir meines Erachtens vier eindeutige Elfmeter bekommen.

Aber ich war in der ersten Halbzeit auch einfach so nicht zufrieden, weil wir schlecht waren.“ Dennoch gelang kurz vor der Pause der Ausgleich durch Niclas Zierenberg, der genau wie sein Gegenüber Justus Lahmann (13.) einen Freistoß versenkte.

Rinkel und Co. akzeptieren die Niederlage

Es blieb rassig. Wobei nun Ohretal die besseren Möglichkeiten besaß. Lahmann mit einem weiteren Standard an den Pfosten und Sören Meyer mit einem Kopfball – knapp vorbei.

Stattdessen fiel eher aus dem Nichts das 2:1. „Das Schlimmste: Der Kleinste darf zweimal köpfen“, schüttelte Seidler ob des Treffers von Sandro Kaprolat den Kopf (78.). Doch seine Riege steckte nicht auf und wurde belohnt.



Rinkel und die Einhörner konnten es verknusen: „Ich habe den Jungs auch in der Kabine gesagt: Ab übermorgen beginnt das, was wichtig ist.“