Fairness-Cup: Wittinger Bad Boys im Land Vorletzter

Keine Kinder von Traurigkeit: In der Fairness-Statistik steht Wittingen (r., Botann Agirman) auf dem Platz 968 im Land, Rühen (l.) auf Position 874. © Ingo Barrenscheen.

senhagener Land – Die Auswertung des VGH-Fairness-Cups zur Hinrunde der bisherigen Saison zementiert vor allem eines: Trotz der Aufstiege in die Landes- und Bezirksliga stellten sich der VfL Wahrenholz und der SV Groß Oesingen auf dem grünen Geläuf wohlerzogen an. Ganz anders sieht die Welt hingegen beim VfL Wittingen/Suderwittingen aus. Das Team von Trainer Peter Grünheid synchronisiert die sportliche Statistik (vorletzter Platz in der Kreisliga) mit der Fairness-Tabelle und belegt in ganz Niedersachsen tatsächlich Rang 968 von 969 gewerteten Mannschaften!

Groß Oesingen liegt im Kreis Gifhorn ehrenwerter Weise auf dem zweiten Platz. „Das ist sicherlich wichtig für uns. Ich persönlich lege sehr viel Wert darauf – der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern ist das A und O.“ Natürlich: Das Neuland Bezirksliga birgt per se eine physischere Angelegenheit. „Aber für mich ist es wichtiger, montags wieder zur Arbeit zu gehen“, pointiert König mit einem Augenzwinkern.

„Wichtig für die Außendarstellung“

Direkter Verfolger des SVGO auf Kreisebene ist der Landesliga-Aufsteiger Wahrenholz. Die Tatsache, dass der Nachbar im Fairplay-Ranking über dem VfL liegt, tangiert Spartenleiter Jan Schöbel nur peripher: „Die Landesliga-Tabelle ist wichtiger.“ Doch synchron zu Oesingen misst auch das Taterbusch-Team der Statistik eine gewisse Relevanz bei. „Das hört sich gut an und das leben wir auch vor. Auch für die Außendarstellung ist es wichtig“, konkretisiert Schöbel. Im Bezug auf den Abstiegskampf fügte Schöbel allerdings hinzu: „Ein sinnvolles, taktisches Foul ist okay, aber Beleidigungen gegen den Schiedsrichter tolerieren wir nicht.“ Im Landesliga-Kader ist die Freude also durchaus vorhanden. „Das leben wir auch genauso vor.“

Wittingen: „Die Statistik sieht nicht schön aus“

Dass der VfL Wittingen im Tabellenkeller kein Kind von Traurigkeit ist, manifestiert das eklatante Abschneiden im Landes-Vergleich. Nur der FC Can Mozaik aus der Kreisliga Hannover verbreitete noch mehr Bad Boys-Image. Coach Peter Grünheid: „Die Statistik sieht nicht schön aus.“ Doch er relativierte: „Eine Rote Karte wegen rohen Spiels, eine wegen Handspiels auf der Linie – wir sind nicht extrem unfair...“ Angesichts der prekären sportlichen Lage passieren jedoch einige Fouls aus den Emotionen heraus. „Das liegen manchmal die Nerven blank.“ Dennoch sei seine Mannschaft einsichtig und wisse bereits, „dass sie sich selbst schaden“, so Grünheid. Deshalb müsse der VfL die Unsportlichkeiten in den Griff bekommen.

HINTERGRUND So funktioniert die Wertung Im VGH Fairness-Cupwerden gelbe Karten mit je einem, gelbrote Karten mit je drei und rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet. Zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten.

ÜBERSICHT Die Gifhorner Teams im Landes-Ranking Platz Team Strafpunkte/Ø 1. SC Melle II, Kreisliga Osnabrück 0,47

25. TSV Hillerse, Bezirksliga 1,11

69. SV Groß Oesingen, Bezirksliga 1,38

139. VfL Wahrenholz, Landesliga 1,57

142. SV Triangel, Kreisliga 1,58

143. SV Leiferde, Kreisliga 1,58

186. SV GW Calberlah, Bezirksliga 1,68

221. TSV Vordorf, Kreisliga 1,75

223. Wesendorfer SC, Kreisliga 1,75

253. MTV Gamsen, Kreisliga 1,80

279. FC Brome, Bezirksliga 1,84

390. MTV Gifhorn, Oberliga 2,05

418. VfL Knesebeck, Kreisliga 2,08

508. SSV Kästorf, Landesliga 2,26

596. FSV Adenbüttel Rethen, BL 2,44

616. SV Gifhorn, Bezirksliga 2,47

668. VfR Wilsche-Neubokel, BL 2,58

723. FC Schwülper, Kreisliga 2,75

724. SV Meinersen, Kreisliga 2,75

725. TSV Hillerse II, Kreisliga 2,75

768. TSV Brechtorf, Kreisliga 2,84

793. SV Westerbeck, Kreisliga 2,91

874. SV BW Rühen, Kreisliga 3,23

896. MTV Isenbüttel, Bezirksliga 3,41

922. SV Welat Gifhorn, Kreisliga 3,69

968. VfL Wittingen/S., Kreisliga 5,30

969. FC Can Mozaik, Kreisliga 6,28