Nettes Wiedersehen mit der Ex: Haase trifft bei Brome-Sieg

Von: Marvin Scholz

Schönes Wiedersehen mit der Ex: Bromes Dominik Haase (am Ball) und seine Kollegen schlugen Hagen-Mahnburg. Der junge Stürmer traf sogar selbst. © Marvin Scholz.

Mahnburg - Wiedersehen macht Freude. Ex-Hagen-Mahnburg-Spieler Dominik Haase durfte im Rahmen des Fußball-Testspiels zwischen dem SV Hagen-Mahnburg und seinem neuem Verein FC Brome netzen. Für HaMa-Coach Sven Andratschke eine durchaus schmerzhafte 1:5-Pleite.

Aber alles chronologisch: „In den ersten 20 Minuten haben wir die Räume gut eng gemacht, gut gestanden und viel gesprochen“, gewährte der Übungsleiter einen Einblick in die Anfangs-Phase.

Logisch, der FCB verbuchte mehr Ballbesitz, war bestrebt, in die Spitze zu kommen und den Ex-HaMa-Akteur Dominik Haase in Szene zu setzen, oder über Halbpositionen in eine Flanke-Situation zu kommen, doch spätestens ab der 16er Kante war Schluss.

Schwache HaMa-Verteidigung bei Standards

Dennoch blieb der Bromer Druck für den Kreisklassisten nicht ohne Folgen. „Der Führungstreffer für Brome fiel per Freistoß, das 2:0 per Ecke und das Dritte hat Dominik selbst erzielt.“

Nach eigener Standard-Situation passte die Konterabsicherung beim Gastgeber nicht – fix kam der Ball zum Neu-Bromer, der an seinen Ex-Kollegen vorbeizog und eiskalt verwandelte.

Auch das 4:0 musste Hagen-Mahnburg per Standard schlucken. „Das kotzt mich auch leicht an und müssen es unbedingt verbessern“, gestand Dirigent Andratschke.

Der Ehrentreffer in Durchgang zwei

Die offensichtlichen Fehler sprach der Trainer vor seinen Schützlingen offenkundig an und erhielt nach dem Seitenwechsel eine positive Antwort.

Brome schloss nach einer sehenswerten Ball-Kombination zum 5:0 ab, doch die Moral des SV stimmte fortan. „Unser Tor haben wir per Konter erzielt. Per Diagonalball landete die Kugel in der Spitze und anschließend im Tor.“

Bis zum Ende hat der Gastgeber die Vorgaben gut umgesetzt. „Mir hat sehr gut gefallen, wie wir kommuniziert haben. Unter Druck haben wir weiterhin probiert, spielerische Lösungen zu kreieren“, lobte Andratschke seine Riege.

Kleine Lobeshymne für den verlorenen Sohn

An der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und der Klarheit in den Kontern muss der Aufsteiger aber noch in gewisser Hinsicht arbeiten.



„Wir haben gesehen, dass wir kräfte-technisch gut unterwegs sind. Es sind alle bei 100 Prozent.“ Hinzufügend hatte Andratschke noch lobende Worte für Dominik Haase im inoffiziellen Abschiedsspiel übrig: „Es ist ärgerlich, dass er gegangen ist. Er hat gut gespielt und war ein Stressfaktor. Er ist in Brome angekommen.“