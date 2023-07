Die Makellos-Saison der Wittinger Altsenioren: Unvergessen und bis heute unerreicht!

Rückblick auf ein besonderes Fußball-Ereignis

+ © Barrenscheen, Ingo Jubel über das Double und die perfekte Saison: Die Altsenioren des VfL Wittingen gewannen 17 von 17 Spielen in der Serie 2012/13. © Barrenscheen, Ingo

Von Ingo Barrenscheen

Rückblick auf eine einzigartige Saison: Die Altsenioren des VfL Wittingen/Suderwittingen lieferten 2012/13 die perfekte Serie samt Double-Gewinn ab.

Als Thomas Hakemeyer so die Tage in seinem Sport-Shirt-Stapel wühlte, überkam ihn der Hallo-Wach-Moment beim Blick auf zwei besondere Exemplare. Im Sommer vor exakt zehn Jahren gelang den Altsenioren-Kickern des VfL Wittingen/Suderwittingen etwas Historisches und wohl bis heute Einmaliges im Oldie-Fußball des (Nord-)Kreises Gifhorn: eine makellose Pflichtspiel-Saison! Ein prima Anlass für einen Flashback.

Furios bis haarscharf

17 Saison-Spiele. 17 Siege. So steht es auf dem Sonder-Dress gedruckt, das die Brauereistädter im Nachgang an eine denkwürdige Serie anfertigen ließen. „Wer schafft so etwas schon!? Das ist eine Hausnummer“, wird Hakemeyer beim Blick zurück immer noch warm ums Fußball-Herz. Als der VfL die Spielzeit mit einem 4:1-Auswärtssieg in der ersten Runde des Peter-Nothmann-Pokals einläutete, dachte noch niemand daran, welche Initialzündung dies werden sollte. Auch nicht nach zwei furiosen Auftakt-Erfolgen binnen drei Tagen in der 1. Kreisklasse 1 gegen den Wesendorfer SC (9:0) und die SG Dannenbüttel/Westerbeck II (9:1). Zumal es im Anschluss einige Male bei den Ergebnissen äußerst eng zuging.



Selbst zur Winterpause, nach knappen Siegen in den Pokalschlachten gegen die SG Wahrenholz/Schönewörde II (3:2) und den SSV Didderse (1:0), keimten noch keine Gedanken an den lupenreinen Leistungsnachweis auf. „Mir ist das erst vier, fünf Spieltage vor Saisonende in den Sinn gekommen“, schildert Hakemeyer, seinerzeit Spielertrainer. „Unsere Truppe war schon nicht schlecht, wir hatten auch eine sehr gute Kameradschaft. Sonst schaffst du so etwas mit einem kleinen Kader auch nicht. Aber dass es so läuft, damit hatte keiner gerechnet.“

Der große Moment

Als das neue Jahr aber mit einem 5:4-Triumph über das Kreisliga-Topteam SV Gifhorn im Cup-Halbfinale begann, erwuchsen bei Wittingens Ü40 langsam die Träume. Mit satten 35 Buden in sechs Punktspielen ballerte sich der VfL zum Aufstieg. Doch noch fehlte ein Mosaiksteinchen zur Bilderbuch-Bilanz. Am 15. Juni 2013 vor heimischer Kulisse dann der große Moment: Durch ein 4:2 gegen die SG Calberlah/Wasbüttel im Pokal-Endspiel feierten die Seriensieger nicht nur das Double, sondern tatsächlich die perfekte Spielzeit.

Bilderbuch-Bestmarke wackelt mehrfach

Eine – seit Aufzeichnung auf fussball.de – unerreichte Bestmarke bei den Altherren und -senioren! Das Double feierten in diesen mehr als zwei Jahrzehnten viele Teams. Etwa die Altliga des FC Brome gleich in drei Saisons hintereinander. Doch ohne Fehl und Tadel blieben sie nicht. Dicht dran waren auch zweimal die Altherren des MTV Isenbüttel: 2014/15 verhinderte ein Remis in der Liga das Nonplusultra, 2017/18 das verlorene Pokalfinale gegen die SV Gifhorn. Apropos: Die Eyelßheide-Oldies wurden 2020 nach Nonstop-Erfolgen durch Corona gestoppt – Saisonabbruch... In der gerade abgelaufenen Serie schließlich steuerten dann die Altherren des MTV Gamsen auf die Vollkommenheit zu. Jäh gestoppt durch die Endspiel-Pleite im Heinrich-Westedt-Pokal gegen den SV Calberlah.

Nur eines verpasst VfL...

Und so können sich die Wittinger weiter rühmen, ein Unikum zu sein. Garniert wurde dieser Moment durch den darauffolgenden Bonbon im Niedersachsen-Pokal gegen die Altstars vom VfL Wolfsburg vor über 100 Zuschauern (1:3). Eines allerdings versäumten die VfLer beizeiten: Wie Hakemeyer erst später erfuhr, hätte der Verein sich wohl an den Niedersächsischen Fußball-Verband wenden können, der in solchen Ausnahme-Fällen ein Wochenende in der Sportschule Barsinghausen auslobt. „Das ist uns leider durch die Lappen gegangen.“ Nur ein kleiner Wermutstropfen auf eine großartige Geschichte.