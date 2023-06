Wieder kein Happy End: Brechtorfer Relegations-Fluch

Von: Marvin Scholz

Schmerz pur nach dem Relegations-Deja-Vue: Robin Dahlke und seine Kollegen vom TSV Brechtorf II legten alles rein, doch gingen am Ende leer aus. Gegen Volkse-Dalldorf gab es eine 1:3-Pleite. © Marvin Scholz.

Ummern - Tropische Temperaturen, eine Top-Stimmung, aber nicht das gewünschte Ende. Der TSV Brechtorf II verlor das Aufstiegs-Spiel zur 1. Fußball-Kreisklasse mit 1:3 gegen Volkse-Dalldorf nach der Verlängerung.

Von einem Relegations-Fluch wollte der Reserven-Coach Fabio Mastrogirgio aber nicht sprechen. „Am Ende hat ein wenig das Glück gefehlt.“

Dabei fing alles genau nach dem Gusto des Übungsleiters an. Trotz der Tatsache, dass ganze fünf Stamm-Spieler fehlten, ging der 2. Kreisklassist sogar in Front.

Ausgeglichenes und offenes Spiel

„Wir konnten den Schwung aber durch das Tor in der ersten Halbzeit nicht mitnehmen“, musste Mastrogiorgio seiner Mannschaft, trotz 30 Grad, vorwerfen. Personell rotierte der Fußball-Lehrer durch – ein Aspekt, der relativ schnell auffiel, erzielte der SV doch das Tor zum Ausgleich.

Fortan entwickelte sich ein ausgeglichenes und offenes Spiel. „Wir hätten aber viel mehr Konter setzen müssen. Das haben wir aber nicht ausgespielt“, gestand Mastrogiorgio.



Nach dem Seitenwechsel, so aus dem Betrachtungs-Winkel Mastrogiorgios, feuerte der Gast nur noch aus der Entfernung ab. Doch Volke-Dalldorf zeigte sich stets griffig und zweikampfpräsent.

In den letzten Zügen setzte sich Nick Eschner stark über rechts durch, doch fand seinen Meister im SV-Keeper Sönke Pihs.

Unglücklicher Doppel-Elfmeter

So musste die Verlängerung zur Hilfe gezogen werden. Per unglücklichem Elfmeter-Doppelpack aus Brechtorfer Sicht ging Volkse-Dalldorf binnen vier Minuten mit 3:1 in Führung.

TSV II-Coach Mastrogiorgio dazu: „So ein Spiel auf so eine Art und Weise entscheiden zu müssen. Weiß ich jetzt nicht...“ Der Brechtorfer Verteidiger schmiss sich in den Zweikampf und bekam den Ball unglücklich an die Hand.

Die Kreisliga-Reserve schmiss alles nach vorne und verlor alles. Während eines Konters stoppte Sascha Wendt den Stürmer regelwidrig.

Zweiter Elfmeter, zweites Tor. Anschließend war Schluss und das Brechtorfer Gemüt entsprechend frustriert: „Die Belohnung für das, was die Jungs hier abgeliefert haben, hat gefehlt. Das macht mich umso trauriger.“

Nun will Grün-Weiß wieder aufstehen und mit vereinten Kräften zurückkommen. „Man sieht, dass im Dorf-Verein mit den Fans eine ganze Menge zusammenwächst. Dieser Zusammenhalt – da kann ich einfach nur Danke sagen, für die Leute, die hier hergekommen sind.“

Tore: 1:0 Nickels (23.), 1:1 Degner (46.), 1:2, 1:3 Kaufmann (FE., FE., 113., 117.).