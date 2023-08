Nach Bovenden: Frust in Selbstvertrauen transformieren

Von: Marvin Scholz

Eine Leistungssteigerung ist im Pokal gegen Wendschott vonnöten: Sonst wird es für den VfL Wahrenholz (Christopher Hartmann am Ball, hinter ihm steht noch ein Fragezeichen) wieder ein schwerer Gang. © Ingo Barrenscheen.

Wendschott - Auf Frust soll Wiedergutmachung folgen. Der Fußball-Landesligist VfL Wahrenholz trifft am Mittwochabend (18.30 Uhr) im Wittinger-Bezirkspokal auf den Bezirksligisten WSV Wendschott.

„Der Frust ist natürlich noch da, aufgrund der Art und Weise, wie wir uns verkauft haben“, runzelt Coach Sebastian Ludwig noch immer die Stirn. Folglich ging der Übungsleiter verbal sogar noch einen Schritt weiter: „Das war das schlechteste Spiel in meiner Amtszeit“, umschrieb der Übungsleiter das Regen-Drama gegen den Bovender SV am vergangenen Sonntag.

Nach der Partie sprach der Dirigent von einem Warnsignal für die Riege. „Uns wurde aufgezeigt, dass wir akribisch weiterarbeiten müssen und uns nichts geschenkt wird. Ein neutraler Zuschauer hätte wahrscheinlich gedacht, dass zwei Kreisligisten gegeneinander spielen“, merkte man Ludwig den Frust wahrhaftig noch an.

Anderes Gesicht gegen Wendschott vonnöten

Doch unter dem enttäuschenden Sonntag soll nun endgültig ein Strich gezogen werden und der Fokus wieder neu gerichtet werden.

„Natürlich müssen wir jetzt ein anderes Gesicht zeigen. Ich möchte ganz klar sehen, dass wir eine Liga höher spielen.“ Aufgrund des aber gerade nicht gerade weit gestreckten Selbstvertrauens solle der geneigte VfL-Fan jedoch keine Wunder-Dinge erwarten.

Angesichts der jetzigen Pokal-Aufgabe und des nächstes Spiels am Wochenende, liegt ein Teil-Fokus auch auf der Belastungssteuerung. „Ich habe echt ein bisschen Angst, dass jemand was abkriegt“, formulierte Ludwig offen.

„Moral und Selbstvertrauen“ tanken

In Anbetracht des K. o.-Spiels ist ein Verlauf ohnehin schwer zu prognostizieren. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen“, hebt der VfL-Cheftrainer sofort den mahnenden Finger.

Anknüpfend daran sollten aber auch die positiven Randerscheinungen nicht außer Acht gelassen werden. „Mir gehts in diesem Spiel um Moral und Selbstbewusstsein.“ Mit einem deutlichen Sieg würde der VfL-Tross demnach ordentlich Selbstvertrauen tanken.

Auf der anderen Seite macht Coach Ludwig aber aus folgendem Aspekt keinen Hehl: „Das Spiel gegen Göttingen ist fünfmal wichtiger. Aber wir wollen nichts herschenken und eben Selbstvertrauen für Göttingen tanken“, erkennt nun auch Ludwig die Chancen auf Wiedergutmachung.

Voller Fokus auf die Präsenz in den Zweikämpfen

Doch die Unterschätzung des Bezirksligisten kommt nicht in die Tüte: „Es ist eine solide Mannschaft mit einem guten Zentrum und ein bis zwei Haudegen.“

Spielerisch zeigte sich der WSV nie verkehrt. Mit dem Gros an Ballbesitz und einer entsprechenden Zweikampfführung sollte der Einzug in die Runde gelingen. Die Frage soll also nicht sein: singend oder nicht, sondern wie laut?!

Der 16-Mann Kader soll am Abend die Musik vorgeben und die Töne treffen, um das Sieger-Lied anzugeben.