Stark: VfL Wahrenholz und FC Brome buchen nächste Bezirkspokal-Runde!

Von: Marvin Scholz

Das Durchsetzungsvermögen stand auf der Probe: Aber der VfL Wahrenholz (r., Marten Richter) hat die Fallersleben-Hürde erfolgreich überwunden. © Scholz, Marvin

Die Mission erfolgreich absolviert! Im Fußball-Bezirkspokal tankte der Landesligist VfL Wahrenholz am Mittwochabend ordentlich Selbstvertrauen gegen den VfB Fallersleben und auch der FC Brome zog das Ticket für die nächste Runde.

VfB Fallersleben –

VfL Wahrenholz 1:4 (1:2)

Dieser Sieg könnte noch wichtig für die nächsten Wochen werden. Wobei sich der VfL vom Taterbusch, zumindest in der ersten Halbzeit, keine Auszeit erlauben durfte. „Das war ein wildes Spiel“, leitete VfL-Spartenleiter Jan Schöbel ein und fügte erklärend an: „Es hätte zur Pause 3:3 stehen können. Fallersleben hatte gute Möglichkeiten und wir auch.“ Dass sich die Verpflichtung von Torwart Timo Dittrich auszahlte, demonstrierte sein Killer-Instinkt in Form eines gehaltenen Strafstoßes. Anschließend eröffnete Simon Janetzko per Traumschuss aus der Distanz zum 1:0 pro Wahrenholz die Partie. Zum gesamten Bild gehört aber auch, dass Schwarz-Gelb in der Defensive zu anfällig agierte. Doch bei einem Sieg und dem gleichbedeutenden Weiterkommen verteilte Schöbel auch Lob: „Spielerische war es definitiv ein Schritt nach vorne. Die Flanken und das Außenspiel haben sehr gut funktioniert“, strahlte der Spartenleiter.



Ganz nach dem Gusto des Teams von Trainer Sebastian Ludwig nagelte Marcell Meyer die Kugel in der zweiten Hälfte unhaltbar in das linke, untere Eck. Nach dem 4:1 per Strafstoß leitete der VfL den Abspann des Spielfilms ein und begab sich an den Schalter, um das Ticket für die nächste Runde zu lösen. „Das war ein guter Gradmesser und ein Top-Gegner“, beschwichtigte Schöbel den Klassenunterschied der beiden Teams. „Wir konnten Selbstvertrauen tanken und dieser Sieg hat uns Antrieb gegeben.“



Tore: 1:0 Janetzko (4.), 1:1 Poguntke (7.), 2:1, 3:1 Meyer (35., 72.), 4:1 Balke (76.).

SV Lauingen/Bornum –

FC Brome 1:2 (1:2)

Ein Sieg folgt dem anderen! Nach dem Heim-Erfolg in der Bezirksliga folgte das Weiterkommen im Pokal. Für dieses Gefühl brachte der FC Brome von Beginn an seine komplette Qualität auf den Rasen. „Wir haben probiert, das Spiel zu kontrollieren“, konstatierte FCB-Teammanager Hendrik Joswig. Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder Schmied hat Glück: Nach einer eigenen Ecke wurde die Mannschaft von Mark-Oliver Schmidt ausgekontert und lag daraufhin mit 0:1 zurück. Grün-Weiß steckte aber den Kopf nicht in den Sand und blieb engagiert. „Wir haben uns mit einem Tor von Robin Werner per Fernschuss belohnt“, hob Joswig den Daumen. Für die hiesigen Kicker wurde es noch besser: Nach einem traumhaften Steckpass erreichte das Spielgerät Marvin Keller, der zunächst am Torwart scheiterte – weil Kollege Levi Aloe durchlief und das 2:1 erzielte, brach der grün-weiße Jubel aus.

In Halbzeit zwei knüpfte Brome nahtlos an der Darbietung an. „Der Gegner wollte etwas mehr, aber wurde nicht wirklich zwingend.“ Die Defensiv-Reihe der Bromer erwischte einen guten Tag. Dazu prahlte der FCB mit flüssigen Spielzügen. „Das war eine Top-Leistung von allen und wichtig für die Motivation“, schloss Joswig wohlwollend.



Tore: 1:0 Houschka (6.), 1:1 Werner (15.), 1:2 Aloe (35.).