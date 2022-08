Fußball-Bezirkspokal: Oesingens „Abenteuer-Reise“ endet mit 0:3

Von: Aron Sonderkamp

Endstation: Der SV Groß Oesingen um Eike Heers (rechts) verlor in der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals mit 0:3 gegen Heeseberg. © Aron Sonderkamp.

Söllingen – Vorbei die wilde Fahrt. Der SV Groß Oesingen schied am gestrigen Mittwochabend nach einer 0:3-Niederlage gegen den FC Heeseberg aus dem Fußball-Bezirkspokal aus.

Dabei fing die Partie gut an, wie SVGO-Coach Torben König fand: „Die erste Halbzeit waren wir auf Augenhöhe. Wir waren gut drin und, wie ich finde, spielerisch besser.“ Dazu benötigte es jedoch einen Weckruf. Eike Heers vertändelte einen Ball in der Abwehr, Torwart Philip Koch vereitelte im 1:1 den Rückstand: „Das war ein bisschen unser Aufwecker“, bemerkte König.



Nach rund 20 Minuten setzte sich Constantin Mayer über rechts durch, fand mit seinem Querpass jedoch keinen Abnehmer. Auch Arne Heers fand mit seinem Abpraller nicht den Weg ins Tor: „Den bekommt er nicht so schön gedrückt, dann hält der Torwart stark“, ärgerte sich König.

Kalte Dusche vor der Pause

Dann die kalte Dusche. In der 42. Minute traf Marcel-Dieter Hentschel nach einer Ecke. „Da waren wir mit dem Kopf vielleicht schon in der Halbzeit. Mit denen sind wir dann in der zweiten Halbzeit auch in der Kabine geblieben. Das war ganz komisch. Hinten raus war es dann in der Höhe auch verdient“, gestand der SVGO-Coach ein.



Florian Naumann vollendete nach einem Steckpass auf 2:0 (58.), ehe er neun Minuten später erneut aus spitzem Winkel den Deckel draufmachte.



Enttäuscht ist König jedoch nicht: „Die nächste Runde wäre wieder unter der Woche gewesen und die Gegner werden auch nicht leichter. Unsere Priorität Nummer eins ist der Klassenerhalt. Das war heute mal eine Abenteuerreise. Wir haben es mitgenommen, haben das Lehrgeld gezahlt und das ist das Positive. Das Ergebnis ist am Ende zweitrangig.“