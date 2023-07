Fußball-Bezirkspokal ausgelost: Auf Groß Oesingen wartet ein „richtiges Kaliber“

Wahrenholz muss nach Wendschott, Brome empfängt Calberlah

Herkulesaufgabe zum Pflichtspielstart: Für den SV Groß Oesingen (r. Niklas Müller) kommt es zum Wiedersehen mit dem Landesliga-Aufsteiger TSV Hillerse. In der Vorsaison gingen beide Spiele verloren (1:4, 0:4).

In der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals muss sich der SV Groß Oesingen der Herkulesaufgabe gegen einen alten Bekannten stellen.

Wieder ein kleiner Kick für das Spannungs-Barometer der neuen Fußball-Saison: Die erste Runde im Bezirkspokal der Herren ist ausgelost! Zum Pflichtspiel-Start am Sonntag, 30. Juli, genießen zwei von drei Nordkreis-Teams Heimrecht.

Wobei sich für den SV Groß Oesingen auch für den Kracher gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Hillerse wieder die Frage stellt: Sind bis dahin alle Arbeiten am Platz an der Zahrenholzer Straße abgeschlossen, die künftig zur neuen festen Heimspielstätte für den Bezirksligisten wird!? Im Zweifelsfall könne immer noch das Heimrecht getauscht werden, meinte SVGO-Coach Torben König. Wenngleich er die herausfordernde Partie noch mit einem „Testspiel-Charakter“ belegt, so hätte sein Team „nichts zu verschenken“. König empfindet es als positiv, dass es „gegen ein richtiges Kaliber“ geht. Da wissen die Oesinger zwei Wochen vor dem Punktspiel-Auftakt gleich einmal, auf welchem Stand sie sind. Wobei der Übungsleiter glaubt, dass seine Truppe bis Ende des Monats schon gewappnet sein sollte, um Hillerse weitestgehend die Stirn zu bieten. „Das sollte funktionieren. Sie werden uns beschäftigen wollen, ich finde das so genau richtig.“ Sollte dem Außenseiter die Überraschung glücken, würde in der zweiten (Zwischen-)Runde der Sieger der Partie MTV Isenbüttel-TSV Hehlingen warten.



Übrigens: Die Groß Oesinger haben für den heutigen Mittwochabend (19.30 Uhr) beim Lüneburger Landesliga-Absteiger VfL Westercelle recht kurzfristig ihr erstes Testspiel anberaumt.



Schwenk rüber zum VfL Wahrenholz. Der einzige Landesliga-Vertreter des Isenhagener Landes gastiert im Bezirkspokal beim klassentieferen WSV Wendschott. Kein Los der Marke „wow“. „Ich hatte fast damit gerechnet, dass wir Brome oder Groß Oesingen kriegen. Das ist natürlich nicht das Derby, das man haben wollen würde“, so die Reaktion von VfL-Dirigent Sebastian Ludwig. Wendschott sei Mittelmaß Bezirksliga, „da wollen wir gewinnen. Aber salopp gesagt, sehe ich den Pokal noch als Vorbereitung.“



Bleibt noch der FC Brome. Dieser bekommt einen Vorgeschmack auf die neue Bezirksliga-Serie und empfängt am 30. Juli an der Steimker Straße den SV GW Calberlah. Eine gute Standortbestimmung für die Mannschaft von Mark-Oliver Schmidt, um die Aussichten für die Meisterschaft zu taxieren. An und für sich haben die Burgherren an diesen Kontrahenten keine guten Erinnerungen, kassierten in den Ausläufern der vergangenen Runde ein 2:6-Debakel zuhause gegen Calberlah. Doch Grün-Weiß hat einen gewaltigen Umbruch hinter sich, die Karten werden völlig neu gemischt.