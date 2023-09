Dreimal Gelb-Rot, Fast-Abbruch, Aus! „Frustrierender“ Abend für FC Brome

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Eine Luft(duell)nummer: Der FC Brome (l. Robin Werner) strengte sich vergebens im Heimspiel gegen den Liga-Rivalen MTV Isenbüttel an und schied durch die 0:2-Niederlage im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals, begleitet von Misstönen, aus. © Barrenscheen, Ingo

Ein Fast-Abbruch, drei Platzverweise wegen Meckerns und dazu auch noch das Achtelfinal-Aus im Fußball-Bezirkspokal durch ein 0:2 gegen den MTV Isenbüttel: Der FC Brome bekleckerte sich am Mittwoch-Abend nicht gerade mit Ruhm...

Die Szenerie an der Steimker Straße (belegt durch die Live-Videobilder auf fussball.de): Teils irritierend, teils verwirrend. So vermochte Bromes Teammanager Hendrik Joswig die skurrile Schlussphase kurz nach Abpfiff auch noch nicht so recht aufzudröseln. „Wir müssen das erst einmal sacken lassen und in der Mannschaft aufklären.“ Nach gut 83 Spielminuten hatte der Unparteiische Moritz Wolf bei einem vermeintlichen Schiedsrichter-Ball seine Assistenten herangewunken und war zur Beratung in der Kabine verschwunden. Warum? Das wusste Joswig auch nur bedingt. „Es wurde wohl etwas reingerufen.“ Es verstrichen Minuten, dann gab es vom Stadionsprecher die Ansage: „Bitte keine Sprüche mehr gegen die Schiedsrichter, ansonsten wird abgebrochen.“

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Burgherren bereits mit 0:2 zurück. Weil sie einerseits nach einem Eckball geschlafen hatten (68.) und dann ein Elfmeter-Gegentor kassierten, das für heftige Diskussionen sorgte. Torwart Leon Schencke hatte, nach einem Schnitzer von Nick Zinn, Jan-Philipp Helms gelegt. Den fälligen Strafstoß parierte er, wurde aber prompt im Jubel darüber erstickt. „Er pfeift ihn wie in der Bundesliga zurück, weil er sich zu früh von der Linie bewegt hätte“, schüttelte Joswig mit dem Kopf. Weil mit dieser Szene augenscheinlich nicht einverstanden, sah Riaan-Philipp Schmidt Gelb-Rot. Zuvor hatte der Referee auch Cheftrainer Mark-Oliver Schmidt schon mit der Ampelkarte hinausgestellt, nach Spielende sah dann auch noch Ahmed Chaaban den doppelten Karton beim Aufeinandertreffen mit dem Schiri-Gespann.



So wurde es in einem ansonsten doch recht biederen Match, indem Isenbüttel den FCB „komplett ausgeschaltet“ hätte, noch kunterbunt. Joswig: „Wir wären noch gerne eine Runde weitergekommen. Dass es so geendet ist, ist schon ein bisschen frustrierend.“